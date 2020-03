Miten muu Suomi säästetään Uudenmaan koronaepidemialta? Ylen tiedot: tehohoidon kapasiteetti joutuu tiukille, arviot taudista koventuneet

Koronavirus on osoittautumassa suomalaisille ja Suomen terveydenhuollon kestävyydelle kovemmaksi uhkaksi kuin tähän asti on arvioitu.

Hallitus on neuvotellut maanantaista lähtien, miten koronaviruksen leviämistä tehokkaimmin hidastettaisiin.

Aiemmin on päätetty perua isot tapahtumat, sulkea koulut ja kieltää yli 10 henkilön tapaamiset. THL:n arvion mukaan ne ovat hidastaneet tartunta-aallon etenemistä. Se ei kuitenkaan riitä, vaan tiukempia toimia on tulossa.

Tuntematon koronavirus alkoi levitä Kiinassa tammikuun alussa. Politico-lehden arvion (siirryt toiseen palveluun) mukaan 2,6 miljardia ihmistä eri puolilla maailmaa on kehotettu pysymään kodeissaan, jotta tauti saadaan kuriin.

Tartunta leviää nopeammin kuin arveltiin

Ylen neuvottelulähteistä saamien tietojen mukaan arviot koronaviruksen leviämisestä Suomen oloissa ovat koventuneet. Näin on tapahtunut, vaikka ihmisten kohtaamiset ovat jo vähentyneet liikkumisrajoitusten takia.

Ylen tietojen mukaan hallitukselle on esitelty kaksi eri skenaariota, miten tehokkaasti tartunnan kantaja levittää tartuntaa ja kuinka nopeasti tartunta-aalto kulkee Suomen läpi.

Reilu viikko sitten arvioidut alhaisimmat tartuttavuusluvut ovat osoittautuneet liian optimisiksi. Jo tehtyjen rajoitusten takia epidemian keston arvellaan pidentyneen.

Arviot perustuvat kansainväliseen dataan koronasta ja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kotimaiseen tietoon tautien leviämisestä Suomessa. Mallit tarkentuvat ja muuttuvat koko ajan.

THL ei toistaiseksi ole julkaissut hallitukselle ja puoluejohtajille esittelemiään lukuja, koska mallien tekeminen on kesken.

Uudenmaan väestö voi tartuttaa muun Suomen

Jotta tartunnan saamisen mahdollisuudet yhä vähenisivät, hallitus päätti, että ravintolat on suljettava. Asia on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Liikkumista pitää rajoittaa myös Suomen alueiden välillä. Hallitus etsii keinoja pelastaa muu Suomi Uudeltamaalta leviävältä korona-aallolta tai ainakin hidastaa epidemian leviämistä.

Uudellamaalla tartunta on levinnyt nopeasti, ja kantajia sekä sairastuneita on enemmän kuin muussa Suomessa yhteensä. Eilen tiistaina tartunnan saaneita oli Uudellamaalla noin 500, koko Suomessa on todennettu testeillä yhteensä vajaat 800 tartuntaa.

– Käyrä menee kuin raketti suoraa viivaa ylös, HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen kuvasi pääkaupunkiseudulla sairaalaan joutuvien potilaiden määrää eilen tiistaina A-studiossa.

Koronatartunnan saaneista vain osa sairastuu, ja valtaosa heistä sairastuu lievästi. Pieni osa sairastuu vakavammin ja heistä osa vaatii tehohoitoa. Joihinkin hoito ei tehoa vaan pieni osa potilaita menehtyy.

Jos taudin eteneminen Suomessa saadaan hidastumaan, sairaalat ehtivät paremmin hoitamaan vakavia tautitapauksia.

Raskaimmasta tehohoidosta voi tulla pula

Uusimaa on väestörakenteeltaan erilainen kuin suuri osa muuta Suomea. 1,7 miljoonan väestö on keski-iältään nuorempaa ja terveempää kuin muualla.

Hoitohenkilökunta auttaa koronavirukseen sairastuneita Wuhanin sairaalan tehohoitoyksikössä Kiinassa 6. helmikuuta. Yuan Zheng / EPA

Jos tartunta pääsee voimakkaasti leviämään Uudeltamaalta muualle Suomeen, terveydenhoito joutuu todella kovalle koetukselle. Muualla Suomessa on suhteessa enemmän iäkkäämpää ja sairaampaa väestöä kuin Uudellamaalla. Heistä useampi saa taudista vakavamman muodon kuin terveemmät ja nuoremmat.

Muun Suomen sairaaloiden mahdollisuudet hoitaa eivät riittäisi, jos iso määrä potilaita joutuisi tehohoitoon samaan aikaan. Samoissa tiloissa, joissa hoidetaan koronapotilaita, ei voi hoitaa muita tehohoitoa tarvitsevia potilaita.

Ylelle arvioidaan eri lähteistä, että eniten pulaa voi tulla kaikkein raskaimmasta tehohoidosta, jota on käytännössä hyvin vähän tarjolla Uudenmaan ulkopuolella.

Eristettävään alueen rajaa lasketaan kunta kunnalta

Suomi kouluttaa parhaillaan tehohoitoon lisää hoitajia ja muuttaa muita osastoja teho-osastoiksi. Laitteita ja henkilökuntaa on tarkoitus siirrellä sen mukaan, miten tauti etenee eri puolilla Suomea. Siksi olisi elintärkeää, että tartunta ei pääsisi vielä leviämään Uudeltamaalta muualle Suomeen ja tartuntojen leviäminen ylipäänsä hidastuisi.

Hallitukselle on selvitetty tilannekuvaa ja mahdollisia toimia. Tarkoitus on, että tartuntojen estämiseen käytettäisiin valmiuslain pykälää 118, jolla ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa. Liikkuminen on kuitenkin perusoikeus, eikä lakia saa käyttää, ellei se ole aivan välttämätöntä.

Siksi koko Uusimaan eristäminen olisi liian suurpiirteistä. Laskelmien tekijät käyvät nyt Uuttamaata läpi kunta kerrallaan, jotta rajaaminen osataan tehdä mahdollisimman tarkkaan.

Miten Uudenmaan eristämistä sitten valvottaisiin, ei ole lyöty lukkoon. Vaihtoehtoja on pehmeistä valvontakeinoista tiesulkuihin. Vielä ei ole päätetty, millä perusteilla rajan saisi ylittää.