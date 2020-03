Viranomaiset pulassa satamaan uponneen risteilyaluksen kanssa – omistajaan ei ole saatu yhteyttä eikä kukaan tiedä, mitä laivassa on

Kotkassa on selvitelty koko talven ajan laituriin hylätyn purjelaivan kohtaloa.

23-metrinen, aiemmin risteilykäytössä ollut Mary Ann-niminen alus jätettiin Kantasataman laituriin viime kesäkuussa. Elokuussa laiva upposi.

Aluksen omistaja on Kotkan kaupungin tiedossa, mutta häneen ei ole saatu mitään yhteyttä. Kaupunki on lähettänyt omistajalle asiasta selvityspyyntöjä ja siivouskehotuksia, mutta uponnutta alusta ei ole haettu pois.

– Tuntuu, että omistaja on kadonnut. Hän ei vastaa mihinkään yhteydenottoihin, Kotkan kaupungin ympäristötarkastaja Kati Suomalainen sanoo.

Uponneen aluksen tapaus on menossa seuraavaksi Kotkan ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan kä­sit­te­lyyn. Juulia Tillaeus / Yle

''Kaikki haluavat aluksen pois satamasta''

Suomalaisen mukaan alus on erään yrityksen omistuksessa. Lisäksi yritys on selvitystilassa, ja lakkaa olemasta pian.

– Joidenkin huhujen mukaan alus olisi häädetty Helsingistä ja tuotu sen jälkeen Kotkaan, Suomalainen sanoo.

Alus on ollut aiemmin risteilykäytössä. Sillä on risteilty ainakin vuonna 2016. Sittemmin se on vaihtanut omistajaa. Yle ei ole toistaiseksi tavoittanut aluksen ostaneen yrityksen edustajaa.

Vuodenvaihteessa Kotkan kaupunki otti yhteyttä käräjäoikeuden haastemieheen, joka on pyrkinyt tavoittelemaan omistajaa. Kati Suomalaisen mukaan sekään ei ole onnistunut.

Suomalainen vertaa tilannetta kadun pientareille ajoittain ilmaantuviin romuautoihin.

– Niidenkin kohdalla ensin selvitetään, kenen auto on, ja omistajalle lähetetään siirtokehotus. Vasta sitten, jos se ei tehoa, auto viedään pois. Tässä on sama prosedyyri. Nyt alus ehti vain upota, ennen kuin ehdimme antaa siirtokehotuksen.

Seu­raa­vak­si asi­a on menossa ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan kä­sit­te­lyyn. Kaupunki harkitsee uhkasakkoja.

– Niistä ei ole välttämättä mitään hyötyä, koska emme tavoita omistajaa. Kaikki haluavat aluksen pois satamasta, se on ihan varma juttu.

Kaupunki tulkitsee laivan jätteeksi

Vielä ei ole selvyyttä siitä, mitä purjelaivalle seuraavaksi tapahtuu. Uponnut alus on kuitenkin Kotkan kaupungin tulkinnan mukaan jätettä, ja asiaa käsitellään jätelain mukaisesti.

– Käymme ensin viranomaispuolelta tietyt hallinnolliset keinot läpi. Jätelaista tulee keinoja eteenpäin. Tulkitsemme, että alus on jätettä siinä tilassa, missä se nyt on. Myös sataman pitäjä voi joutua vastuuseen.

– Romuautojakin viedään niille varatuille alueille, jos omistajaa ei tavoiteta. Omistaja voi sitten käydä hakemassa autonsa sieltä, tai sitten se romutetaan. Tässä käy vähän samalla tavalla jossain vaiheessa.

Aluksen saaminen pois satamasta on Suomalaisen mukaan hankalaa.

– Se pitää kaivaa ylös pohjasta. Sukeltajan pitää ehkä ensin selvittää, missä asennossa alus on. Sen jälkeen pitäisi miettiä, miten alusta aletaan nostamaan.

Tällä hetkellä ei ole tietoa, kuka aluksen mahdollisesti nostaa pohjasta. Aluksen nosto saattaa Suomalaisen mukaan vaatia jopa ympäristöluvan.

Uponneesta purjealuksesta ei ainakaan tiettävästi ole aiheutunut muuta kuin maisemallista haittaa. Juulia Tillaeus / Yle

Maisemallinen haitta

Aluksesta ei ainakaan tiettävästi ole aiheutunut muuta kuin maisemallista haittaa.

– Emme kuitenkaan tiedä, mitä laivan sisällä on. Pelastuslaitos pumppasi polttoöljyt pois aluksesta, kun se lähti uppoamaan. Jos aluksessa on akkuja tai vaarallisia nesteitä, emme tiedä niistä. Alus upposi suhteellisen nopeasti, eikä kaikkea varmasti ehditty käydä läpi, eikä saada ylös sieltä, Suomalainen kertoo.

Alus on ympäröity öljypuomeilla, eikä sieltä pitäisi Suomalaisen mukaan päästä mitään kelluvaa ainesta ympäristöön.

Uponneesta laivasta tulee kuitenkin aiheutumaan haittaa myös veneilykauden alkaessa.

– Siihen kohtaan ei voi tietenkään ottaa venettä, Kati Suomalainen sanoo.