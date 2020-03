Monissa suomalaiskodeissa mikrotaan nyt valmisruokia

Atrian Forssan tehtailla on valmistettu kiivaasti esimerkiksi laatikoita ja salaatteja. Joidenkin tuotteiden menekki on kaksinkertaistunut lyhyessä ajassa.

Valmisruokien menekki on kasvanut vahvasti, kun monet aikuiset ovat jääneet kotiin etätöihin ja lapset käyvät samaan aikaan koulua etänä. Atrialta kerrotaan, että ihmiset alkoivat ostamaan valmisruokia jo siinä vaiheessa, kun ruokaa ryhdyttiin hamstraamaan. Selvä piikki Atrian valmisruokatuotannossa nähtiin maaliskuun puolessa välissä.

Atrian valmisruokaliiketoiminnan johtaja Tuomas Kujala kertoo, että valmisruokien hittejä ovat nyt esimerkiksi pinaattiohukaiset, mikropizzat, peruslaatikot, lihapullat ja salaatit. Joitakin tuotteita on Atrian Forssan tehtaalla valmistettu jopa kaksinkertainen määrä normaaliin verrattuna.

Kujala arvioi, että perinteisten ja tuttujen tuotteiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti, koska ne maistuvat useammalle perheenjäsenelle.

– Niitä on helppo ostaa ja lämmittää. Toinen puoli on se, että kun maailmassa on epävarmuustekijöitä, niin ruoka on tuttu ja turvallinen asia, ja ruokapöydässä halutaan turvautua tuttuihin juttuihin, sanoo Tuomas Kujala.

Forssassa tehty runsaasti ylitöitä

Atrian Forssan tehtaalla on paiskittu ylitöitä viimeiset pari viikkoa huomattavasti normaalia enemmän.

– Tuotanto on venynyt noin parin sadan työntekijän tehaalla hienosti. He ovat pystyneet ratkomaan tilanteet niin, että ollaan saatu toimitettua suomalaisille ruokaa hyvin, kiittää Kujala. Jatkossa kulutuksen määrä ja kysyntä hakevat hieman uomaansa..

– Ensiksi tuli iso muutos siinä, että ihmiset syövät entistä enemmän kotona sen sijaan, että lapset syövät päiväkodeissa tai kouluissa, nuoret opiskelupaikoillaan ja aikuiset työpaikoillaan. Sitten myös hamstraaminen vaikutti tuotantoon, ja tämä vaihe on nyt takana. Nyt nähdään, kuinka isosti uusi tilanne todellisuudessa vaikuttaa valmisruoan kulutukseen. Tuotantoon vaikuttaa myös se, että ammattikeittöille toimitettavan ruoan määrä laskee jonkin verran.

Atria on reagoinut Forssan tuotantoon jatkossa jo esimerkiksi siten, että kevään ja kesän kausityöntekijöitä on pyritty saamaan tavanomaista aikaisemmin ja nopeammin töihin.