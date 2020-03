Wasalandian omistajan aika korjaustoimenpiteille loppuu – entisen huvipuiston kunto tarkistetaan tällä viikolla

Rakennusvalvonta on ollut tyytyväinen Wasalandian ympärille pystytettyyn metalliaitaan.

Vaasan kaupungin rakennusvalvonta tekee tällä viikolla tarkastuskäynnin entisen huvipuiston Wasalandian tiloihin.

Wasalandian omistajalle Puuharyhmälle annettiin syksyllä maaliskuun loppuun asti aikaa suorittaa kaupungin vaatimat toimenpiteet. Kaupunki vaati alueen siistimistä, irtonaisten kattopellien korjaamista ja purettujen aitojen poistamista alueelta.

Rakennusvalvonta ja Puuharyhmä ovat olleet erimielisiä alueen kunnosta ja sen korjaustarpeista.

– Kaupunki ilmoittaa tarkastuksensa jälkeen, olemmeko hoitaneet asiat heidän vaatimustensa mukaisesti. Kaikkeen olemme tarttuneet, mihin olemme voineet, toteaa Puuharyhmän varatoimitusjohtaja Petteri Järvenpää.

Järvenpään mukaan korjaustöitä hidastaa alueella tapahtuva jatkuva vandalismi.

– Siellä siivotaan tälläkin hetkellä. Uusi aita on rikottu ja sitä paikataan. Tämä on se valitettava tosiasia, että jopa tällaisena aikana, koronasta huolimatta, siellä käydään rikkomassa paikkoja.

Entisen huvipuiston ja sitä ympäröivän alueen rakenteita on rikottu moneen otteeseen. Jarkko Heikkinen / Yle

Alueen kuntoa on parannettu

Rakennusvalvonta antaa tarkastuksen jälkeen lausunnon Vaasan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Se päättää jatkotoimista näillä näkymin toukokuussa.

– Mikäli pyydetyt toimenpiteet on tehty, ei prosessi tule jatkumaan uhkasakkomenettelyyn, sanoo Vaasan kaupungin rakennustarkastaja Paula Frank.

Rakennusvalvonta edellyttää myös, että alueen valvonta ja hoito on jatkuvaa. Järvenpää ei halua kertoa yksityiskohtia alueen valvonnasta. Hänen mukaansa valvonta on tällä hetkellä "säännöllisen epäsäännöllistä".

Rakennusvalvonnan suhtautuminen alueen hoitoon kuulostaa kuitenkin aiempaa suopeammalta. Frankin mukaan Wasalandialla on tehty paljon asioita ja hän on ollut tyytyväinen erityisesti entisen huvipuiston ympärille rakennettuun metalliaitaan.

– Parempaan suuntaanhan on koko ajan menty. Se, mikä kiinnostaa meitä myös rakennetun ympäristön valvojina on, että alue on kohtuudella siisti ja erityisesti turvallinen niin, ettei sieltä myöskään mitään lennä esimerkiksi tuulella ohikulkijoiden päälle, Frank sanoo.

"Oikeustoimiin emme ole ryhtymässä"

Puuharyhmä on aiemmin todennut alueen jatkuvat tarkastukset olevan taakaksi yritykselle. Paula Frankin mukaan kaupungin rakennusvalvonta aikoo lopettaa tarkastuskäynnit Wasalandiassa, jos tällä viikolla todetaan kaiken olevan kunnossa.

Viime syksynä Järvenpää koki, ettei kaupunki ehkä toimi tarkastuksiensa kanssa lakipykälien mukaan. Nyt näyttäisi kuitenkin siltä, että oikeuskäsittely vältetään.

– Oikeustoimiin emme ole ryhtymässä. Meidän oikeudellinen asema on vaatinut tiettyjä tarkistuksia. Tilannekartoitus oli hyvä tehdä, mutta emme ole aktiivisesti olleet viemässä asiaa siihen suuntaan, Järvenpää sanoo.

Wasalandian aluetta kaavoitetaan asumiselle ja palveluille. Niklas Joki / Yle

Sittenkin takaisin neuvottelupöytään?

Vaasan kaupungin ja Puuharyhmän vuokrasopimus Wasalandian maa-alueesta jatkuu vuoteen 2037. Osapuolet eivät ole neuvotteleet sopimuksen purkamisesta enää lähes kahteen vuoteen.

– Kaikki odotamme vuotta 2037. Uskon, että tilanne jatkuu sellaisena kuin se on ollut tähänkin asti, sanoo Järvenpää.

Hänen mukaansa kaupungin tulee tehdä aloite, jos se haluaa palata neuvottelupöytään.

– Kaupungilla on mahdollisuuksia vuokrasopimuksen suhteen ja me odotamme kaupungin esitystä aiheesta.

Vaasan kaupungilla on asiaan valmistauduttu. Tekninen johtaja Markku Järvelä väläyttää, että neuvottelut alueen tulevaisuudesta voivat jatkua jopa hyvin pian.

– Neuvotteluihin palataan varmaan kevään mittaan. Vaskiludon kaavoitustyö on tosin vielä kesken, eli sinänsä asian kanssa ei ole kiirettä, Järvelä sanoo.

Wasalandian tilalle tulossa asumista ja palveluita

Vaskiluodon yleiskaavan luonnosvaiheessa Wasalandian tilalle on suunniteltu muun muassa asumista. Kaava mahdollistaisi myös kaupallisen toiminnan ja palveluita kuten päiväkodin perustamisen.

– Vaskiluotoon on tulossa muutenkin lisää asumista ja Wärtsilän Smart Technology Hubin myötä työpaikkoja. Sinne tarvitaan myös palveluita, Järvelä toteaa.

