Näin autovuokraamo torjuu koronaa: Riskitapauksissa aika tekee tehtävänsä, sitten desinfioidaan

Koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi annettujen määräysten myötä muun muassa lentomatkustaminen on supistunut rajusti.

Samalla yhä suurempi osa matkustajaterminaalien pysäköintialueita koristavista autovuokraamojen menopeleistä seisoo käyttämättöminä. Alan suurista toimijoista niin Europcar kuin Avis ja Budgetkin kertovat lentokenttävuokrauksen hiipuneen.

– Lentomatkustukseen liittyvä autovuokraus on romahtanut lähes olemattomaksi, toteaa Avis- ja Budget-autovuokrauksesta vastaavan Helkama Rent Oy:n vt. toimitusjohtaja Maija Koskela.

– Koronatilanne vaikuttaa selkeästi sekä liikematkustus että vapaa-ajan matkustus -segmentteihin, siellä pudotus on ollut yli 50%, sanoo Europcar Suomen toimitusjohtaja Jussi Holopainen.

Huollon sijaisautojen kysyntään korona ei juurikaan ole vaikuttanut, sanoo Helkama Rentin vt. toimitusjohtaja Maija Koskela.

Tilanne ei kuitenkaan ole vuokraamobisneksen kannalta täysin toivoton, sillä tartuntojen välttelyn näkökulmasta vuokra-auto saattaa olla, esimerkiksi juniin ja linja-autoihin verrattuna, sittenkin parempi vaihtoehto.

Pinnat puunataan

Vuokraamot ainakin pyrkivät pitämään kalustonsa puhtaana. Pintoja pyyhitään taudinaiheuttajia tappavilla desinfiointiaineilla tavallista tarkemmin. Ovenkahvat, ratti, vaihdekeppi ja kojelauta säätimineen käsitellään. Myös turvavyö lukkoineen puhdistetaan.

Riskitapauksissa otetaan avuksi myös aika.

– Meillä on muutama tapaus ollut sellainen, missä on ollut epäilys että asiakas on voinut altistua, sitten sitä autoa ei ole yhdeksään päivään käyty hakemaan pois, kertoo Holopainen.

Auton karanteenissa pitäminen ei kuitenkaan ole asiakkaalle ilmaista.

– Se on hinnoiteltu niin, että se on 20 euroa päivä, se on osa sitä auton vuokraa, vahvistaa Holopainen.

Toisinaan vuokraamisesta saatetaan kieltäytyä.

– Jos asiakas sanoisi, että hänellä on mahdollisesti koronavirus, silloin me ei pystytä sitä autoa edes antamaan. Mutta jos on karanteenitapaus, on terve ja pystyy lentokoneessa matkustamaan, silloin se annetaan ja hoidetaan tämän prosessin mukaan. Mutta niitä on hirvittävän vähän, ihmiset hoitavat liikkumisensa pääasiassa muulla tavalla, Holopainen toteaa.

Liikematkustukseen hiivuttua on toisaalta merkkejä siitä, että autottomat yksityishenkilöt ja kotitaloudet olisivat koronatilanteen siivittämänä ottaneet ajoneuvoja vuokralle. Vaikka suurin kysyntä on pienimillä autoilla, on Avisilla ja Budgetilla huomattu perheautojen kysynnän korostuminen.

– Jonkin verran nyt korostuu tilavien farmarimallien kysyntä, perheet ovat selkeästi uusi asiakasryhmä. Tilanteesta johtuvat muuttuvat elämäntilanteet ovat ehkä syynä siihen, että muutaman viikon - muutaman kuukauden pituisille vuokrauksille on entistä enemmän kysyntää. Lisäksi kysyntä on suuntautunut selvästi erityisen tarpeen autoihin kuten kuljetuskapasiteettia mahdollistaviin pakettiautoihin, kertoo Koskela.

Myös Europcar-vuokraamoissa pakettiautoille on ollut ottajia. Kaikkiaan yrityksellä on Suomessa noin 2600 ajoneuvoa, missä mukana on myös viitisenkymmentä kuorma-autoa

– Hyötyajoneuvovuokrausten osalta kysynnässä ei ole tapahtunut laskua vaan vuokra-auto nähdään edelleen tehokkaaksi ja nopeaksi tavaksi lisätä hetkellisesti kapasiteettia sekä pitkäaikaisvuokrausten osalta turvalliseksi liikkumismuodoksi, sanoo Holopainen.