Nainen puukotti toista yksityisasunnossa Pietarsaaressa – Rikosta tutkitaan tapon yrityksenä

Puukotuksesta epäilty on otettu kiinni. Eerik Lappalainen / Yle

Uhri sai vammoja, mutta on päässyt jo sairaalasta.

Naisten välinen riita päättyi puukotukseen Pietarsaaressa Pohjoisnummella Laivurinkadulla aamukolmen aikaan tiistaina.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Keskipohjanmaa-lehti verkkosivuillaan. (siirryt toiseen palveluun)

Keski-ikäinen nainen puukotti noin 20-vuotias naista ylävartaloon kerrostaloasunnossa. Uhri sai välikohtauksessa vammoja, mutta on päässyt jo sairaalasta.

Poliisi on ottanut epäillyn kiinni. Rikosta tutkitaan tapon yrityksenä. Vaihtoehtoisena nimikkeenä on törkeä pahoinpitely. Esitutkinnassa selviää kumpi rikosnimike on oikea.

Rikoskomisari Ove Storvall Pohjanmaan poliisista kertoo, että riidan taustat eivät ole vielä tiedossa.

Uhri ja epäilty eivät poliisin mukaan sukua toisilleen.