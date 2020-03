Ravintoloitsija Henri Alén: Nyt on mietittävä luovia ratkaisuja

Ravintolanomistajat kertovat tarvitsevansa helpotusta ulosmyyntisäännöksiin ja ennen kaikkea vuokrien maksuun pärjätäkseen koronarajoitusten kanssa.

Viittä ravintolaa Helsingissä pyörittävä Henri Alén sanoi Aamu-tv:n haastattelussa, että hänen ravintoloissaan yhtäkään työntekijää ei lomauteta kokonaan ja toiminta yritetään pitää jollakin tavoin pyörimässä.

– Itseäni harmittaa eniten sali- ja baaripuolen työntekijät, koska he eivät enää voi tehdä omaa työtänsä, sanoo Alén, jonka palkkalistoilla on satakunta työntekijää.

Keittiöpuolella oli jo varauduttu Alénin mukaan supistuksiin.

– Kyseessä on matalapalkka-ala ja tällä alalla ei voi tehdä etätöitä. Tilanne on katastrofaalinen, mutta nyt on vaan luovittava tässä tilanteessa. Ensi viikolla olemme tekemässä uutta konseptia, ravintoloitsija kertoi.

Alén kehottaa muitakin ravintoloitsijoita miettimään luovia ratkaisuja, eikä luottamaan ensi kädessä valtion tukitoimiin.

– Kaikkia ihmisiä ei voi siirtää mihin tahansa tehtäviin. Ruuan kuljetukseen ei esimerkiksi voi laittaa ihmisiä, jolla ei ole ajokorttia, hän muistuttaa.

Alén toivoo valtiolta takausta siitä, että esimerkiksi kuukauden kuluttua valtion tukitoimet astuisivat ravintola-alan avuksi.

Hallitus päätti eilen, että ravintoloita, baareja ja kuppiloita suljetaan, ihmisten sosiaalisten kontaktien vähentämiseksi. Ravintolat ovat kiinni kesäkuuhun asti.

Alén kertoi, että hänen ravintoloissaan oli otettu käyttöön jo ennen hallituksen ilmoitusta poikkeustoimia, pöydät oli muun muassa asetettiin kahden metrin välein ja pantu take away-toimintaa pystyyn.