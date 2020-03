Ensimmäinen koronaan kuollut Kanta-Hämeessä

Yksi henkilö on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä.

Keski-ikäinen henkilö on menehtynyt 25. maaliskuuta 2020 koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin Kanta-Hämeen keskussairaalassa. Henkilö kuului riskiryhmään perussairautensa osalta.

Yksityisyyden suojaamiseksi kuolemantapaukseen liittyen ei anneta lisätietoja. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri esittää syvimmän osanottonsa menehtyneen läheisille.

Kyseessä oli toinen ihminen, jonka on kerrottu kuolleen COVID-19-tautiin Suomessa. Ensimmäinen potilas kuoli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella 20. päivä.

Tällä hetkellä Kanta-Hämeen keskussairaalassa on hoidossa kaksi muuta COVID-19-potilasta. Tartuntoja on todettu Kanta-Hämeen alueella tähän mennessä yhteensä 20 kappaletta, joista yksi potilas on Varsinais-Suomen alueelta.

Tiistaina 24. maaliskuuta valmistuneista näytteistä varmistui yksi uusi COVID-19-tartunta. Tartunnan saanut henkilö oli aiemmin tartunnan saaneen lähikontakti.

Kanta-Hämeessä edelleen kaikkien todettujen tapausten tartuntaketjut ovat olleet jäljitettävissä.