Opettajat puskevat töitä 24/7 – OAJ:n puheenjohtaja: "Ovat taintumassa työtaakan alle"

Päivä alkaa aamukahdeksalta. Silloin Kotkassa sijaitsevan Karhuvuoren koulun 7.–9.-luokkien aineenopettaja Päivi Harsia tarkastaa, onko oppilailta tullut tehtäviä yön aikana.

Sitten hän antaa uudet tehtävät seuraavaa päivää varten. Jokainen tehtävä täytyy arvioida kirjallisesti erikseen. Kaiken kaikkiaan palautetta täytyy antaa 300 oppilaalle viikossa. Työpäivä päättyy pisimmillään kahdeksalta illalla.

– Siinä on henkinen paine, kun työmäärä on päivittäin valtava. Luokassa saa annettua palautteen kasvokkain, mutta nyt pitää käydä kaikki tehtävät läpi ja antaa kirjallinen palaute jokaisesta erikseen, Päivi Harsia kertoo.

Harsian mukaan opettajat ovat välittäneet oppilaille tiedon, että tehtävä pitää palauttaa iltapäivällä kello kolmeen mennessä. Tästä huolimatta palautuksia tulee myöhään. Silloin opettaja joutuu jopa hillitsemään itseään työnteolta.

– Illalla alkavat palautukset jasovelluksetlaulamaan. Minun pitää sanoa itselleni, että ei tarvitse sillä sekunnilla katsoa kello 23.58 tulevaa tehtävää. Olen koko ajan valmiudessa. Se tekee työstä nyt normaalia raskaampaa.

Opettajien kuormitus kasvanut

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoo saavansa opettajilta viestiä taukoamatta kuormitukseen ja työmääriin liittyen. Positiivista on Luukkaisen mukaan se, että kuormituksen lisääntymisestä huolimatta opettajat haluavat edelleen tehdä työnsä mahdollisimman hyvin.

– Siinäkin pitää olla joku raja. He haluavat kansan tietävän, että he yrittävät parhaansa. Se ei mene niin, että opettajat vetävät etäopiskelussa muka lonkkaa, vaan etätyö tuottaa heille valtavasti lisätyötä.

Luukkaisen mukaan haasteena on myös se, että perusopetuksen yläluokilla oleviin oppilaisiin ei välttämättä ole saatu mitään kontaktia päiväaikaan. Teinit heräilevät etäkouluun puoliltapäivin ja pommittavat opettajia viesteillä jopa yöllä.

– Kaverit nukkuvat puolillepäivin ja sitten laittavat viestiä, että pitikö jotain tehdä. Ei tämä näin voi mennä. Nyt kun tämä jatkuu pitkään, pitäisi herätä ajoissa ja opiskella normaalina aikana. Opettajat ovat taintumassa tätä myötä työkuorman alle.

Luukkainen kertoo, että myös opettajan työn valmistelun määrä on räjähtänyt.

– On ihan eri asia suunnitella tehtävä etänä annettavaksi. Etukäteistyötä joutuu tekemään nyt vieläkin enemmän kuin ennen etätyötä.

– Täytyy muistaa myös rentoutua vapaa-ajalla, kertoo Karhuvuoren koulun aineenopettaja ja OAJ:n Kymenlaakson alueyhdistyksen puheenjohtaja Päivi Harsia. Kiira Ikävalko-Lindqvist / Yle

Myös aineenopettaja Päivi Harsia sanoo, että oppilailla olisi tärkeää säilyä päivärytmi.

– Joustetaan vähän liikaakin. On haastavaa olla itselleen armollinen. Huoltajilta tulee meille viestiä, että palautamme tehtävän viikonlopun jälkeen. Toisaalta opettajista tuntuu hyvältä, että tehtävä tuli tehtyä.

Vuorovaikutus etänä erilaista

Etätyöskentelyssä näkyy luokanopettaja Päivi Harsian mukaan myös eriarvoistuminen. Etätyön onnistumiseen vaikuttaa nimittäin se, ovatko laitteistot ja välineet oppilailla kunnossa. Lisäksi etäopetus asettaa haasteita niille oppilaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea.

– Oppilasta ei pysty tukemaan aina hänen tarvitsemallaan tavalla. Vaikka yritän selittää, niin oppilaat eivät aina ymmärrä tehtäviä. Jos huoltaja ei pysty tukemaan tehtävässä, sekin on haasteellista. Toivon, että tukiopetukseen varataan resurssia myöhemmin.

OAJ:n Olli Luukkaisen mukaan opettaja pystyy ottamaan oppilaiden tarpeet huomioon eri tavalla fyysisesti heidät nähdessään kuin etätyössä.

– Jos Kallella, Villellä, Maijalla ja Ollilla on samanlainen tehtävä, heille jokaiselle pitää antaa ohje erikseen ja he kaikki ymmärtävät ohjeen eri tavoilla.

Yhteisöllisyys säilyy edes jollakin tavalla

Kouvolassa sijaitsevan Pilkanmaan koulun 3. luokan luokanopettaja Maija Niinimäki on oppinut löytämään tilanteesta jotakin positiivista. Rutiineja on alkanut syntyä sekä opettajilla että oppilailla.

– Oppilaat tekevät hyvin tehtäviä. He osaavat katsoa videot ja yllättävän omatoimisesti ryhtyvät hommiin. Toki kolmasluokkalainen on vielä pieni ja tarvitsee myös vanhemman tukea.

– On tähän työhön tullut jo rutiinia. Nyt alkaa jo helpottaa huomattavasti, kertoo Pilkanmaan koulun 3. luokan luokanopettaja Maija Niinimäki. Antro Valo / Yle

Niinimäki on varautunut siihen, että koko loppulukukausi tullaan työskentelemään etänä.

– On tämä tavallista työläämpää, mutta minun mielestäni ihan ok. Tämä on poikkeustilanne. On löydettävä uusia luovia tapoja tehdä töitä.

Niinimäki kehuu erityisesti päivittäistä viestintää WhatsApp-ryhmien kautta.

– On ihanaa, että yhteisöllisyys säilyy edes jollakin tavalla. Sitä kaivataan juuri nyt.

Opettaja itse vastuussa työmäärästään

OAJ:n Olli Luukkainen painottaa, että opettaja ei voi olla töissä kellon ympäri. Etätöiden jatkuessa onneksi rutiinit ja käytännöt vakiintuvat ja sitä kautta työt saadaan paremmin hallintaan.

– Samalla myös oppilaiden taidot etäopiskella kehittyvät. Perusopetuksessa ei ole ennen tehty juurikaan etätöitä.

Myös 3. luokan luokanopettaja Maija Niinimäki on asettanut selvät rajat työn tekemiselle. Koko ajan ei voi olla tavoitettavissa.

– Olen sanonut huoltajille, että vastaan pääsääntöisesti kello 9–13. Toisaalta ymmärrän myös vanhempia, jotka tekevät omia töitään ja olen siksi joustanut. Uskon, että tämä tästä helpottaa, ja voi tehdä normaalin työpäivän.

OAJ:n Olli Luukkaisen viesti kuormittuneille opettajille on selvä.

– Rytmitä oma päiväsi. Kerro oppilaille se aika, mikä on oppilaiden käytössä. Opettajan on nyt itse rajattava oma työaikansa.

Luokanopettaja Maija Niinimäki palautuu töistä ulkoilemalla.

– Onneksi tulee kevät. On pakko päästä ulos. Sanon myös oppilaille, että heidän ei tarvitse olla koko ajan ruudun ääressä.

Myös aineenopettaja Päivi Harsia ulkoilee vapaa-ajallaan. Lisäksi hän lukee kirjoja. Kun on päivittäin näyttöjen kanssa tekemisissä, täytyy osata irrottautua töistä niiden ulkopuolella.

– Minulla on onneksi ystäviä ympäri Suomen ja juttelen heidän kanssaan. Toisaalta ystäviini kuuluu myös opettajia, ja helposti keskustelu lipsahtaa vapaalla työjuttuihin.

