Ruokahamstraus toi myyntipiikin myös pakastimille, etätyöt vetivät tietokonelaitteiden kaupan satojen prosenttien kasvuun

Väki on vähentynyt elektroniikkaliikkeissä. Arkistokuva. Ismo Pekkarinen / AOP

Jopa sadat tuhannet suomalaiset ovat koronaviruksen vuoksi etätöissä, ja se näkyy elektroniikkakaupoissa. Kotitoimistoihin ja etäyhteyksiin sopivien laitteiden myynti on joissain tuotteissa kasvanut satoja prosentteja.

– Web-kamerat ja kuulokemikrofonit ovat kovalla kysynnällä. Tietokoneiden myynti on jopa nelinkertaistunut edellisiin viikkoihin nähden, sanoo Mikkelin Gigantin myyntipäällikkö Joonas Wahler.

Web-kamerat ovat jo monesta kaupasta loppuneet, näin on käynyt myös muun muassa Veikon Koneessa Jyväskylässä. Myös muuta etätyöhön liittyvää tavaraa myydään selvästi normaalia enemmän.

– Kotitoimistoja varustellaan nyt. Tosin yleistä asiakaskatoa tämä laitemyynnin kasvu ei korvaa, sanoo liikkeen kauppias Vesa Minkkinen.

Kuulokemikrofoneja ja konferenssikaiuttimia

Verkkokauppa.com listaa sivuillaan kahdeksan myydyintä tuotetta. Tällä hetkellä puolet niistä liittyy suoraan etätöiden tekoon ja kotitoimistoihin.

Listalla on web-kameraa, kuulokemikrofonia, näppäimistöä ja konferenssikaiutinta.

– Kaiken etätöihin liittyvän myynti on noussut, esimerkiksi sähköpöydissä on iso piikki ja laadukkaiden mikrofonien myynti on kasvanut yli sata prosenttia, sanoo Verkkokauppa.comin viestintä- ja tapahtumapäällikkö Lauri Kutila.

Kauppiasosuuskunta Veikon Koneen myynnissä on sama suunta.

– Datatuotteiden myynnissä näkyy parin sadan kasvuprosentti, se on aika huima. Nyt menee kannettavia tietokoneita, näyttöjä ja erilaisia tarvikkeita, ja mobiilidatan liittymiä on avattu tavallista enemmän, sanoo Veikon Koneen toimitusjohtaja Panu Vainio.

Pelikonsoleita ja isoja televisioita

Myös vapaa-ajan vietto kotosalla näkyy myynnissä. Verkkokauppa.comin pelikonsolimyynti on kasvanut laitteesta riippuen jopa satoja prosentteja.

– Playstationia menee paljon, samoin kannettavaa Nintendo Swtichiä. Kun on itse töissä kotona, niin perheenjäsenille pitää olla viihdykettä, Kutila sanoo.

Veikon Koneen Panu Vainio kertoo, että konsoleiden lisäksi kaupoista on haettu ja tilattu isoja televisioita.

– Kotona halutaan selvästi myös viihtyä. Haetaan järeämpiä näyttöjä, hankitaan tabletteja, ja erityisesti 65-tuumaisien ja sitä suurempien televisioiden myynnissä on selvä kasvu, hän sanoo.

Verkkokauppa.comista ostetaan laitteiden seuraksi paljon myös pikanuudeleita ja energiajuomia.

– Pelaajan peruspaketti, mutta sitä menee nyt kaikille, Kutila naurahtaa.

Kevätkauden yllättäjä: pakastin

Yhdestä myyntihitistä Mikkelin Gigantissa ollaan hieman ihmeissään. Pakastimet ovat tehneet kauppansa poikkeuksellisen hyvin.

– Myynti on lähes kaksinkertaistunut viime viikkoina, ja pakastimia menee selkeästi enemmän kuin aiempina vuosina samaan aikaan, sanoo Joonas Wahler.

Sama on tilanne muun muassa Veikon Koneessa Jyväskylässä, pakastimia myydään tuplasti maaliskuun normaaliin verrattuna.

Veikon Koneen kaikissa myymälöissä säiliöpakastimien myynti on kasvanut maaliskuussa Panu Vainion mukaan yhteensä 74 prosentilla.

– Se on iso myyntipiikki. Ihmiset varautuvat tulevaan, ruokaa on hamstrattu ja nyt se pitää saada säilöön, Vainio sanoo.