Öljyn hinta voi painua jopa 10 dollariin barrelilta – varastot täyttyvät maailmalla, kun kulutus on koronapandemian takia romahtanut

Öljymarkkinoilla eletään tuplakriisin aikaa, joillaista ei ole ennen koettu. Tuotanto jatkuu huipussaan, vaikka hinta putoaa eikä raaka-aineelle silti ole kysyntää.

Suuret tuottajat Saudi-Arabia, Venäjä ja Yhdysvallat ovat ottaneet mittaa toisistaan vuosikausia, mutta johtajan paikan veikin muutamassa viikossa koronavirus. Yksikään suurtuottaja ei ole vielä alkanut rajoittaa pumppausta.

Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta on pudonnut tänä vuonna noin 65 dollarin (vajaan 63 euron) barrelihinnasta jo 25 dollariin. Öljymarkkinoita seuraavat analyytikot pitävät mahdollisena, että raaka-öljyn barrelihinta voi tänä vuonna painua jopa 10 dollariin. (siirryt toiseen palveluun)

Tällaisen arvion on lausunut norjalainen energia-alan tutkimus- ja konsulttiyhtiö Rystad Energy (siirryt toiseen palveluun).

Kymmenen dollarin barrelihintaa on jo lähestytty Kanadassa. (siirryt toiseen palveluun)

Suurpudotus alkoi maaliskuun alussa, kun Saudi-Arabia ja Venäjä lähtivät ovet paukkuen OPEC+-maiden kokouksesta Wienistä. Saudit vaativat Venäjää vähentämään tuotantoa hintojen nostamiseksi, mutta Venäjä ei ole tästä innostunut koskaan. Kolmen vuoden yhteistyösopimus OPECin ja sen ulkopuolisten tuottajamaiden kesken purkautuu muutaman päivän päästä maalis-huhtikuun vaihteessa.

Heti epäonnisen kokouksen jälkeen Saudi-Arabia ilmoitti itse nostavansa päivätuotantonsa 9,7 miljoonasta barrelista yli 12 miljoonaan barreliin.

Saudi-Arabia ilmoitti viikko sitten, että se pitää lähikuukaudet tuotantovauhdista kiinni (siirryt toiseen palveluun). Öljystä elävä kuningaskunta on päättänyt niellä hinnanlaskun tappiot ja sanoo leikkaavansa valtion budjettia viidellä prosentilla. Euroissa tämä merkitsee 12 miljardin leikkausta valtion kulutukseen.

Saudi-Arabia siis päättelee, että sen kannattaa myydä öljyä laskevilla hinnoilla säilyttääkseen ja jopa kasvattaakseen markkinaosuuksiaan.

Varastot täyttyvät

Öljyn kysynnän pudotuksen määrää on mahdoton nyt arvioida, sanoo Ylelle Nordea-pankin kestävän kehityksen vanhempi neuvonantaja Thina Margrethe Saltvedt Oslosta.

Hän luettelee useita syitä: Öljyn suurkuluttajan Kiinan tarvetta ei pysty arvioimaan, kun koronavirus on pysäyttänyt maan talouden. Ei myöskään tiedetä kuinka paljon lentoliikenne vähenee ja kuinka kauan, tai mitä tahtia Yhdysvaltain talous hidastuu.

Neljäs syy on vaikeus tietää, kuinka paljon maailmalla todellisuudessa on vapaata kapasiteettia varastoida öljyä. Markkinoilla vallitseva käsitys on, että varastot ovat lähes täynnä.

Täysistä varastoista kertoo se, että tyhjien öljytankkeiden kysyntä on kasvanut ja päiväkohtaiset vuokrat kaksinkertaistuneet. Riskisijoittajat valmistautuvat siihen, että kun barrelihinta putoaa riittävästi, öljyä voi hankkia tankkereihin odottamaan hinnannousua.

Kun varastot täyttyvät, myös öljytankkereiden kysyntä on kasvanut. Mohamed Hossam / EPA

Financial Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan puolen vuoden tankkerivuokran päivähinta on jo tuplaantunut 85 000 dollariin päivässä. Kolmen kuukauden sopimuksissa päivähinta voi olla huikeat 150 000 dollaria päivässä. Jotkut siis odottavat rajua pudotusta ja uskovat yhtä kovaan öljyn hinnan nousuun.

Nordean neuvonantaja Saltvedt toteaa ainoastaan, että perinteisesti Kiina on täyttänyt öljyvarastojaan hintojen laskun aikana ja näin odotetaan tapahtuvan nytkin. Määristä ei ole käsitystä. Saudi-Arabia on joka tapauksessa tarjonnut ylimääräisiä alennuksia etenkin aasialaisille asiakkailleen.

Jopa tuotannon pysäytykset mahdollisia

Kun niin sanotuissa normaalioloissa öljyn kysyntä vähenee, tuottajat vähentävät investointejaan ja keskeyttävät uusien öljykenttien etsinnän.

Useiden analyytikkojen tapaan Nordea-pankin kestävän kehityksen vanhempi neuvonantaja Thina Margrethe Saltvedt mainitsee tuotannon keskeytykset yhtenä vaihtoehtona.

– Keskeytystä voidaan harkita sillloin, jos öljyn hinta pysähtyy 20 dollariin barrelilta, hän arvioi.

Tuotannon katkos on kuitenkin hidas ja kallis ratkaisu, samoin kuin sen aloittaminen uudelleen. Katkoksen aikana öljylähteen paineet voivat laskea eikä tuotanto enää palaakaan aiempiin määriin, selvittää Saltvedt.

Varmana Saltvedt sanoo ainoastaan yhden asian: Saudi-Arabia ja Venäjä eivät osanneet ottaa huomioon, että öljymarkkinoille tulisi heidän oman ylituotantonsa lisäksi toinenkin häiriötekijä – ja se olisi vieläkin suurempi ja täysin hallitsematon koronavirus.

