"Olisin täysin yksin ilman somea", sanoo 17-vuotias Åsa-Sofia Viittanen – nuorten tunteet nousevat pintaan, kun vaihto peruuntuu, ripari siirtyy tai autokoulu on katkolla

Kotona oleminen on Åsa-Sofia Viittasen mielestä tylsää. Laku-koira tuo arkeen vaihtelua.

– Ilman somea ei olisi minkäänlaista sosiaalista elämää.

Näin toteaa 17-vuotias Åsa-Sofia Viittanen koronaviruksesta johtuvan sosiaalisen eristäytymisen keskellä.

Jyväskylän Tikkakoskella asuva Viittanen käy normaalioloissa lukiossa parinkymmenen kilometrin päässä Jyväskylän keskustassa.

Sosiaalisen median verkostot auttavat monia nuoria nyt, kun harrastukset ovat tauolla, kaverien tapaaminen kielletty ja koulut siirtyneet etäopetukseen.

Nokkelia koronameemejä liikkuu esimerkiksi Jodelissa. Wiivi-Maria Kasanen

Viittanen viestittelee kavereidensa kanssa lähinnä Instagramissa ja Discordissa.

Kaveripiiri keskustelee koronasta satunnaisesti, viimeisimpänä puhutti Saksan asettama yli 2 henkilön tapaamiskielto. Välillä jutellaan isommallakin porukalla.

15-vuotias Wiivi-Maria Kasanen pitää kavereiden kanssa yhteyttä puhelimella sekä Discordissa, Snapchatissa ja Facetimessa.

– Puhun joka päivä jonkun kaverin kanssa, jyväskyläläinen Kasanen kertoo.

Koronan herättämiä ajatuksia käsitellään myös meemien avulla. Meemejä on somessa liikkeellä paljon, muun muassa vessapaperi on yhä suosittu aihe.

Koronavirukseen liittyviä meemejä jaetaan eri somealustoilla vilkkaasti. Kuvakaappaus. Viivi Walhgren

16-vuotiaan Juho Ylisirniön elämässä some ei ole kovin merkittävässä roolissa, aikaa siellä kuluu päivittäin pari tuntia. Käytössä ovat Instagram, Snapchat, YouTube, Reddit ja Whatsapp.

– Yleensä valitetaan siitä, että paikka X on kiinni koronan takia.

Huolipuheeseen Ylisirniö ei ole vielä kavereidensa keskuudessa juurikaan törmännyt, ehkä sen vuoksi että kotikaupungissa Äänekoskella ei toistaiseksi ole tullut tietoon koronatapauksia.

14-vuotias Viivi Wahlberg kuluttaa somessa päivittäin 5–8 tuntia.

– Somessa puhutaan koko ajan koronasta.

Jyväskylän Korpilahdella asuva Wahlberg käyttää Snapchatia, Instagramia, Discordia ja TikTokia.

Somessa moni kertoo olevansa ärsyyntynyt siitä, että kavereita ei saa mennä tapaamaan esimerkiksi ostoskeskukseen.

– Siitä on mielestäni ihan turhaa valittaa. Jos me nyt olemme kuukauden liikkumatta, saattaa käydä niin että kesällä ei tarvitsisi olla. Kavereihin voi olla yhteydessä vaikka puhelimella, Wahlberg sanoo.

Puhelin on Viivi Wahlbergin mielestä hyvä väline pitää yhteyttä kavereiden kanssa. Viivi Walhberg

Kaverisuhteiden hoitamisen ohella puhelin soveltuu koulutöiden tekoon. Viivi Wahlberg tekee esimerkiksi matematiikan läksyjä yhdessä kavereiden kanssa puhelimessa.

– Puhelimessa pystyy auttamaan nopeammin eikä joudu olemaan yksin ongelmien kanssa.

Hyvistä puolistaan huolimatta some ei tarjoa läheisyyttä eikä varsinkaan luontevaa hiljaisuutta, muistuttaa Åsa-Sofia Viittanen.

– Puhelu on hyvä vaihtoehto, on mukavaa kuulla toisen ääni.

Perinteinen puhelinsoitto on myös Juho Ylisirniön mielestä paras tapa pitää yhteyttä kavereihin.

– Olen aina tykännyt soitella mutta tässä tilanteessa tulee soiteltua aiempaa enemmän.

Juho Ylisirniö rajoittaa tällä hetkellä liikkumistaan koronaviruksen vuoksi. Rochelle Toscano

Tylsistyttävään arkeen kaivataan vaihtelua

Kun kouluun ei pääse ja harrastukset ovat tauolla, on päiviin keksittävä uutta sisältöä.

Åsa-Sofia Viittanen ulkoilee enemmän kuin aiemmin. Koiran kanssa tulee käytyä lenkillä jo ennen koulupäivän alkua. Kotijärvellä pääsee myös luistelemaan.

Sosiaaliselle ja aktiivisesti harrastavalle Viittaselle koronan aiheuttamat rajoitukset tuntuvat kovilta.

– Yleensä on menoa jokaiselle illalle, nyt tuntuu ettei ole mitään tekemistä. Kotiin jääminen tuntuu kurjalta.

Roolipeli Dungeons & Dragonsin pelaaminen tuo vaihtelua.

Viittanen vinkkaa lähtemään välillä pois koneelta ja pitämään taukoa myös somesta. Lisääntyneen vapaa-ajan voi käyttää vaikkapa ulkoiluun tai uuden taidon opetteluun.

– Itse neulon nyt kaulahuivia ja seuraavaksi on vuorossa villasukat. Olen myös palannut piirtotabletin ääreen, Viittanen kertoo.

Myös Viivi Wahlberg kertoo, että iltapäivät ovat tylsiä, kun Korpilahden Pyrinnön lähes päivittäiset lentopalloharjoitukset ovat tauolla.

– Huomaamattani olen saattanut katsoa Netflixistä kolmekin tuntia putkeen esimerkiksi jotain kauhudraamaa.

Juho Ylisirniö kertoo, että kouluun liittyvät harrastukset on peruttu eikä salille pääse mutta lenkkeily onnistuu poikkeusoloissakin.

Myös Wiivi-Maria Kasanen pitää ulkoilua ja liikuntaa tärkeänä poikkeustilanteen aikana.

– Kannattaa muistaa, että tämä loppuu jossain vaiheessa.

Kaikki eivät jaksa noudattaa rajoituksia

– Ärsyttää, että osa ihmisistä ei ota tätä tosissaan, esimerkiksi snäppistooreissa näkee jatkuvasti kavereita yhdessä toisten kanssa, sanoo Wiivi-Maria Kasanen.

Kasasen kaveripiiristä ehkä puolet noudattaa ohjetta olla kokoontumatta yhteen.

– Kerran ollaan kahden kaverin kanssa tavattu, mutta ei sen jälkeen. Emme halua vaarantaa omaa tai läheisten terveyttä.

Juho Ylisirniö kertoo rajoittaneensa omaa liikkumistaan mutta tapaa kuitenkin lähellä asuvaa kaveriaan. Pääasiassa hän kertoo olevansa kotonaan, sillä hänen äitinsä kuuluu riskiryhmään.

Ylisirniön omassa kaveripiirissä kokoontumisrajoituksia ei ole noudatettu kovin tiukasti.

– Itse perustelen sillä, että en ole mennyt kauaksi kotoa. Kavereiden perusteluna on, että he eivät pelkää koronaa jos oma perhe on terve.

Hauskoissa koronameemeissä on välillä vakavampiakin sävyjä. Kuvakaappaus. Viivi Walhgren

Kotikoulussa opiskelu sujuu vaihtelevasti

Kotona tehtävä koulutyö on osalle hankalaa. Esimerkiksi Wiivi-Maria Kasanen kertoo, että itsenäinen työskentely on hänelle vaikeaa. Apua voisi saada siitä, että aikatauluttaisi päiviään ja viikkoaan tarkemmin.

– Olen vain katsonut jotain TikTokkia tai Netflixia koko päivän, kun en ole saanut otettua itseäni niskasta kiinni.

Wiivi-Maria Kosonen kaipaa takaisin kouluun. Pyry Pohjanoksa

Ysiluokkaa käyvä Kasanen toivoo, että opettajat pitäisivät oppitunteja sen sijaan, että vain annetaan tehtäviä.

– Pelkästään tehtävien löytäminen on vaikeaa, kun opettajat laittavat niitä eri paikkoihin kuten Classroomiin, Wilmaan tai Pedanettiin. Myös tehtävien palauttaminen on sekavaa opettajien erilaisten käytäntöjen vuoksi.

Juho Ylisirniönarki on aikataulujen osalta helpottunut, sillä normaalioloissa herätys on pitkän koulumatkan vuoksi jo ennen kello kuutta.

Siitä huolimatta Ylisirniö kaipaa koulua ja kavereita, sillä oppiminen on hänelle helpompaa lähiopetuksessa.

– Koulusta ei tule riittävästi tukea. Tilanne on uusi opettajillekin, ymmärrän heitä hyvin.

Kotikoulussa Ylisirniön päivästä kuluu iso osa, jopa 9 tuntia koulutyöhön. Tehtäviä, kuten tutkimustöitä ja kirjoitelmia on paljon.

Viivi Wahlbergin perusarki pyörii koulun ympärillä, etenkin aamupäivät kuluvat koulutehtävien parissa.

Koulutyö tulee tehtyä aiempaa perusteellisemmin ja Wahlberg on tyytyväinen saamaansa opetukseen. Läksyt tulevat koulun kotisivuille ja opettajat jakavat videoita oppimisen tueksi.

Kodin katto on tullut Wiivi-Maria Kasaselle tutuksi kotikoulun aikana. Wiivi-Maria Kasanen

Lähikuukausien suunnitelmat ovat menneet uusiksi

Keväälle ja kesälle tehtyjä suunnitelmia joudutaan koronan vuoksi perumaan ja muuttamaan.

Åsa-Sofia Viittaselta peruuntuu esimerkiksi lukion matka Prahaan sekä vaihtoviikko Venäjällä. Kesälle suunniteltu Irlannin matka tulee siirtymään. Suunnitelmissa on ollut myös vaihto Yhdysvalloissa, mutta siitä Viittanen ei osaa sanoa vielä mitään.

Juho Ylisirniö kertoo, että toiseen kotimaahan Keniaan suunniteltu matka on jouduttu perumaan. Autokoulun osalta ei toistaiseksi ole tietoa ajotuntien järjestämisestä.

Viivi Wahlbergin odottama lentopallon suurtapahtuma PowerCup Salossa siirtyy alkukesästä tuonnemmaksi. Rippikoulu on myös katkolla ja on mahdollista, että se siirtyy vuodella eteenpäin.

Peruskoulun päättävä Wiivi-Maria Kasanen suree muun muassa ysien gaalan peruuntumista. Vox Aurean kuoromatka Afrikkaan on peruuntunut, samoin keväälle suunnitellut kuoroäänitykset. Lisäksi teatteriesityksen valmistelu jäi kesken.

Epätietoisuus nostaa pintaan tunteita.

– Rupesin itkemään, kun kuulin koulujen sulkemisesta, Kasanen kertoo.

Tieto koulujen sulkemisesta oli monelle ikävä uutinen. Kuvakaappaus. Åsa-Sofia Viittanen

Uutiset ovat täynnä koronaa ja koronan jälkeinen tulevaisuus on vielä hämärän peitossa. Pahinta on epätietoisuus siitä, kauanko tilanne jatkuu.

– Yleensä koululaiset odottavat lomaa mutta nyt kaikki haluavat päästä takaisin kouluun. Koulussa näkee kavereita eikä tarvitse opiskella yksin. Sitä paitsi kouluruoka on hyvää, sanoo Kasanen.

Poikkeusoloissa ja arjen rauhoittumisessa on myös hyviä puolia

– Olen pystynyt nukkumaan normiarkea paremmin, kertoo Åsa-Sofia Viittanen.

