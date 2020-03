Arvio koronaepidemiasta muuttui vakavammaksi – THL:n ennuste: Noin 11 300 ihmistä tarvitsee sairaalahoitoa ja 3 600 tehohoitoa

THL on julkaissut uuden version (siirryt toiseen palveluun) koronaepidemian ennusteestaan tänään. Uuden arvion mukaan sairaalahoitoa tulee tarvitsemaan noin 11 300 ihmistä ja tehohoitoa 3 600.

Yhtä aikaa sairaalahoidossa arvioidaan epidemiahuipun aikana olevan hiukan yli 900 potilasta. Tehohoidossa olisi 280.

Arvio perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Turun yliopiston yhdessä tekemään mallinnukseen, jota päivitetään jatkuvasti.

Keskeisin syy arvion nostamiselle on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtajan Mika Salmisen mukaan Italian epidemian perusteella saadut uudet tiedot viruksen tarttumisesta ihmisestä ihmiseen.

– Painavin uusi tieto on Italian epidemian perusteella tehty arvio siitä, mikä on koronaviruksen R0 (R nolla) tartuttavuusluku. Se on hiukan korkeampi kuin aikaisemmissa luvuissa on oletettu, Salminen sanoo.

Tartuttavuuslukua onkin nyt hilattu THL:n uudessa mallinnuksessa ylöspäin sen perusteella, mitä tietoa Euroopasta, pääasiassa Italiasta on virustilanteesta saatu tietoon. Nyt se olisi lähempänä kahta kuin yhtä, joko 1,6, tai 1,8 per ihminen.

Perusarvio koronan leviämisen suhteen on, että jos sitä ei rajoiteta, yksi ihminen tartuttaa laskennallisesti 2,2 muuta ihmistä.

Viime viikolla arvioitiin, että hallituksen tekemät toimet vaikuttivat niin, että kun ihmiset eivät tapaa yhtä paljon toisiaan, yksi ihminen tartuttaa vain 1,4.

Ihmisten väliset kontaktit ovatkin Salminen mukaan vähentyneet, mutta virusta se ei ole taltuttanut toivotulla tavalla.

Vakavammassa mallissa tehohoitoa tarvitsee 5000

Suomessa lasketaan nyt hoidon tarvetta ja sairastuneita kahden skenaarion mukaan: toisessa tartuttavuudeksi arvioidaan 1,6 ja toisessa 1,8.

Jos sairaalahoitoa tarvitsevien määrä arvioidaan vakavamman skenaarion eli tartuttavuusluku 1,8 mukaan, ne olisivat vastaavasti korkeammat.

– Sairaalahoitoa tarvitsisi epidemian aikana 15 500 potilasta, joista tehohoitoa 5 000. Tässä tapauksessa epidemian huipun aikana teho-osastoilla hoidettaisiin enimmillään yhtä aikaa arviolta 500 potilasta, kertoo THL:n tiedotteessa professori Kari Auranen.

Tehohoidon tarpeen arvioimiseksi on on huomioitu tehohoitoa tarvitsevien potilaiden ikäjakauma Ranskassa, kertoo ylilääkäri Tuija Leino tiedotteessa.

Salminen: ulkomailta palaajien määrä ei mukana mallissa

Sen sijaan ulkomailta Suomeen palanneiden tai sieltä mahdollisesti palaavien suomalaisten määrä ei ole ollut perusteena arvion muuttamiselle, Salminen sanoo.

Arviot koronaviruksen leviämisestä Suomessa ovat koventuneet, kertoi Yle aamulla.

Toinen keskeinen peruste mallinnuksen tarkistamiseen on tehty käytännön kokemusten perusteella. Siinä on arvioitu muun muassa terveydenhuollon kapasiteettia. Arvio perustuu tehohoidon asiantuntijoiden kanssa käytyihin keskusteluihin, joissa on arvioitu tehohoidon tarvetta ja resursseja eri puolilla Suomea. Muista kuin koronasyistä johtuva tehohoidon tarve ei vähene mihinkään epidemian aikana.

– On huomioitava, että kaikki ovat tehohoidossa samalla viivalla, johtui hoidon tarve COVID-19:stä tai muusta sairaudesta, Salminen sanoo.

Ennusteet ja tiedot tarkentuvat ja muuttuvat jatkuvasti epidemian edetessä.

Silmällä on pidetty sitäkin, että Euroopassa osa työikäisistä on joutunut sairaalahoitoon. Suomessa sairaalahoitoa tarvinneiden työikäisten määrä ei ole toistaiseksi ollut niin suuri, että siitä voitaisiin vielä tehdä tehdä johtopäätöksiä sairaalahoidon tarpeen muutoksista eri ikäisissä.

