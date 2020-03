Yhä useampi nuori sairastuu vakavasti koronavirukseen – Eri maiden tilastot osoittavat, mitkä ikäryhmät päätyvät herkimmin sairaalahoitoon

Yhdysvalloissa koronavirus on vienyt sairaalahoitoon runsaasti alle 30-vuotiaita. Ensiavun hoitajat siirtävät potilasta sairaalan ensiapuun New Yorkin Bronxissa maanantaina.

Yhdysvalloissa koronavirus on vienyt sairaalahoitoon runsaasti alle 30-vuotiaita. Ensiavun hoitajat siirtävät potilasta sairaalan ensiapuun New Yorkin Bronxissa maanantaina. Misha Friedman / AFP

Varhain keskiviikkona kerrottiin, että Yhdysvalloissa Kaliforniassa aiemmin terve 17-vuotias on kuollut koronavirukseen.

Nuoriakin ihmisiä on alkanut menehtyä COVID-19-tautiin. Panamassa kuoli sunnuntaina 13-vuotias aiemmin terve tyttö.

Kiinassa yksi kuolleista oli 14-vuotias terve poika ja toinen pikkuvauva, jolla kuitenkin oli perussairauksia. Britanniassa viikonloppuna kuoli 18-vuotias poika, jolla oli muita sairauksia.

Nuoria koronavirukseen kuolleita on maailmanlaajuisestikin vain kourallinen, mutta tilastot osoittavat, että tauti ei ole enää pelkästään iäkkäiden vitsaus. Nuoria, terveitäkin aikuisia joutuu tehohoitoon koronaviruksen vuoksi.

Yhdysvalloissa Tartuntatautivirasto CDC on tarkastellut (siirryt toiseen palveluun) ensimmäisiä koronavirukseen sairastuneita 12. helmikuuta – 16. maaliskuuta.

Tutkimuksessa ilmeni, että yli 700 ensimmäisistä koronavirukseen sairastuneista 2 500 potilaasta oli 20–44-vuotiaita. Noista 705 sairastuneesta 15 prosenttia tarvitsi sairaalahoitoa ja 4 prosenttia päätyi tehohoitoon.

Yhdysvalloissa tautitapausten määrä on noussut rajusti ja todettuja sairastuneita on nyt yli 50 000. Ikäryhmien suunta ei ole vaihtunut. New Yorkin osavaltiossa, joka on yksi Yhdysvaltain suurimpia tautikeskittymiä, yli puolet tartunnoista on 18–49-ikäryhmässä.

New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo viestitti nuorille lauantaina, että "ette ole supermiehiä ja -naisia". Myös Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom sanoi keskiviikkona, että puolet vahvistetuista tartunnoista on 18–49-vuotiailla.

– Nuoremmista ihmisistä saattaa tuntua, että he kykenevät pärjäämään virusta vastaan, sanoi University of British Columbian hengityselinlääketieteen professori Christopher Carlsten New York Timesille (siirryt toiseen palveluun).

– Mutta jos näin moni nuori ihminen joutuu sairaalaan, se tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassamme on valtavasti nuoria ihmisiä, jotka kulkevat ympäriinsä virustartuntaa kantaen, hän lisäsi.

Yhdysvalloissa viranomaiset ovat nyt huolissaan siitä, että maassa milleniaalit näyttävät sairastuneen koronavirukseen useammin vakavasti kuin muissa maissa. Syytä tähän ei vielä tiedetä.

Biletys levittää

Yksi syy lisääntyneisiin nuorten tartuntoihin saattaa olla se, että tähän asti nuoret ovat suhtautuneet melko huolettomasti virustartunnan mahdollisuuteen.

– Jos saan koronan, saan koronan. Loppujen lopuksi, en aio antaa sen lopettaa bilettämistäni, sanoi kevätlomastaan Floridassa nauttinut Brady Sluder Reutersille.

–Virus ei ole niin vakava, sanoi puolestaan 21-vuotias Atlantis Walker.

Myös Australiassa varoitetaan nuorten saamista tartunnoista. Maanantaina julkistetun tilaston mukaan (siirryt toiseen palveluun) Uudessa Etelä-Walesissa kolmekymppiset ovat saaneet enemmän tartuntoja kuin muut ikäryhmät. Sen jälkeen eniten tartuntoja on kaksikymppisten ja nelikymppisten ryhmässä.

Useat uusista tartunnoista ovat viranomaisten mukaan Sydneyssä olevia reppureissaajia, ja viranomaiset uskovat heidän saaneen tartuntoja muun muassa Bondi Beachin juhlista.

Saksan tilastot ovat hämmästyttäneet, sillä lähes 30 000 tautitapauksesta huolimatta kuolleita on vain reilu sata eli noin 0,4 prosenttia sairastuneista.

Kuolleiden määrän vähäisyyttä selittää se, että Saksassa valtaosa koronavirukseen sairastuneista on työikäisiä tai nuoria aikuisia.

Nuorten suurta määrää Saksan sairastuneista on selitetty muun muassa sillä, että tauti alkoi levitä ennen kaikkea talvilomalla eri alppikohteissa olleiden parissa.

Saksan kansanterveyslaitoksen, Robert Koch -instituutin johtaja Lothar Wieler on kuitenkin muistuttanut, että luvut saattavat vielä muuttua, sillä epidemiasta on nähty vasta alku.

"Ette ole voittamattomia"

Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus varoitti viime viikolla, että nuorten ei pidä ylenkatsoa tautia.

– Yksi oppimamme asia on, että vaikka vanhemmat ihmiset saavat kovimman iskun, nuoremmat ihmiset eivät säästy.

Ghebreyesus sanoi, että tilastojen mukaan useassa maassa alle 50-vuotiaat ovat iso ryhmä sairaalahoidossa olevista.

– Minulla on viesti nuorille ihmisille: te ette ole voittamattomia. Tämä virus voi laittaa teidät sairaalaan viikoiksi tai jopa tappaa teidät.

Nuoret aikuiset tehohoidossa

Myös esimerkiksi Italiassa lääkärit ovat varoittaneet, että myös nuoremmat ihmiset joutuvat tehohoitoon. Lombardian maakunnan kriisitehohoitoyksikön johtaja Antonio Pesenti sanoi, että alueen sairaaloissa on paljon myös nuorempia ihmisiä.

– 50 prosenttia tehohoidossa olevista potilaistamme, kaikkein vakavimmista tapauksista, on yli 65-vuotiaita. Mutta se tarkoittaa sitä, että 50 prosenttia potilaistamme on nuorempia kuin 65.

Pesenti sanoo Sky Newsin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että sairaaloissa on monia 20–30-vuotiaita, joiden tila on yhtä vakava kuin vanhemmilla. Erona on se, että nuoret ovat yleensä terveempiä, joten he selviytyvät paremmin.

Italiassa lähes neljäsosa koronavirusta sairastavista on 19–50-vuotiaita.

Italiassa tehohoidossa on etenkin sellaisia nuoria aikuisia, jotka ovat tapailleet paljon ihmisiä ja joilla on ollut runsaasti sosiaalista kanssakäymistä, kertoi brittiläinen Independent-lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Hollantilaisen Algemeen Dagbladin (siirryt toiseen palveluun) reilu viikko sitten haastatteleman tehohoidon ylilääkärin mukaan yli puolet Hollannissa tehohoidossa olevista oli alle 50-vuotiaita.

Espanjassa, missä tartuntoja on toiseksi eniten Euroopassa Italian jälkeen, poliisit käyttävät helikoptereita valvoakseen kokoontumiskieltoja. Espanjassa kuolleiden määrä – yli 3 400 – on ylittänyt jo Kiinan kuolleiden luvut.

Espanjassa noin viidesosa sairaalahoidossa olevista on alle 50-vuotiaita.

Britanniassa koronavirukseen kuolleista vain viisi on ollut alle 60-vuotiaita. Britannia ei kuitenkaan julkaise sairastuneiden tietoja ikäryhmittäin.

Koronapotilaita Lontoossa St. Georgen sairaalassa hoitanut lääkäri ja parlamenttiedustaja Rosena Allin-Khan sanoi Mirrorin mukaan (siirryt toiseen palveluun), että nuorten pitäisi ottaa tauti tosissaan.

– Sairaimpia potilaitamme viime aikoina ovat olleet nuoret.

– Meillä on potilaita, jotka ovat 30-40-vuotiaita ja aiemmin terveitä ja hyväkuntoisia, ja nyt he taistelevat hengestään tehohoidossa, Allin-Khan sanoi.

Nuoret sairastuneet ovat kertoneet myös kovista oireista.

– Kivut ja säryt, ei ole liioiteltua sanoa, että tuntuu kuin olisi jäänyt auton alle, sanoi 28-vuotias koronaviruksen sairastanut Mark Stubb Good Morning Britain -ohjelmassa.

Birminghamissa puolestaan kolmekymppinen sairaanhoitaja Areema Nashreen taistelee hengestään tehohoidossa.

– Haluan kaikkien tietävän, miten vaarallista tämä on. Sisareni on vain 36 ja normaalisti hyväkuntoinen ja tarve, sanoi Areeman sisar Kazeema Nasreen Birminghamin paikallisessa sanomalehdessä (siirryt toiseen palveluun).

– Ihmiset eivät ota tätä tarpeeksi vakavasti. Hän on nuori – eivät ainoastaan vanhukset ole vaarassa.

Lontoon Imperial Collegen (siirryt toiseen palveluun) tekemän laskelman mukaan Britanniassa vain 0,03 prosenttia alle 30-vuotiaista sairastuneista kuolee. Prosenttimäärä on pieni.

Kuitenkin jos prosenttimäärä suhteutetaan koko maailman alle 30-vuotiaisiin sairastuneisiin, laskennallisesti puoli miljoonaa nuorta kuolee tautiin. Britanniassa nuoria kuolleita olisi ennusteen mukaan noin 4 500.

Pikkuvauvat voivat sairastua pahoin

Lohdullista on se, että toistaiseksi yhdenkään aivan pienen ja ennakkoon terveen lapsen ei tiedetä kuolleen koronavirukseen. Kuitenkin Kiinassa tehty tutkimus osoittaa, että lapset eivät säästy koronavirukselta yhtä hyvin kuin tähän mennessä on luultu.

American Academy of Pediatrics (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin yli 2 100 koronavirukseen sairastunutta lasta Kiinassa. Tutkituista lapsista 55 prosentilla ei ollut lainkaan oireita tai ne olivat lieviä ja 39 prosentilla keskiasteisia. Vain kuudella prosentilla oli vakavia tai kriittisiä oireita verrattuna aikuisiin, joilla vastaava luku on 18,5.

Merkittävää tutkimuksessa kuitenkin oli se, että sen mukaan vauvat saattavat kärsiä koronaviruksesta tiedettyä enemmän. Tutkimuksen mukaan 11 prosenttia sairastuneista vauvoista oli vakavasti tai kriittisesti sairas. Taapero- ja esikouluikäisistä puolestaan vakavasti tai kriittisesti sairastui 7 prosenttia.

Luvut ovat pienempiä kuin aikuisilla, mutta osoittavat silti, että pikkuvauvat ja taaperot voivat sairastua vakavasti myös koronaviruksen takia.

