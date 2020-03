Lapissa rajakauppa hiljeni tyystin, kun 90 prosenttia asiakaskunnasta jäi rajan taakse Norjaan – lomautuksia ja lappua luukulle

Utsjoen kunnassa 75 prosenttia liikevaihdosta tulee kaupan alalta. Nyt yksi kauppa on jouduttu sulkemaan ja työntekijöitä on lomautettu. Kilpisjärvelläkin kassahihnat ovat hiljenneet lähes täysin.

– Noin 90 prosenttia liikevaihdosta tulee Norjan puolelta. Luvuthan sen jo kertovat, mitä tässä tapahtuu, huokaisee kauppias Arto Aurala syvään.

Auralalla on Utsjoen Nuorgamissa kaksi kauppaa, joista toinen on Norjan ja Suomen välisen rajan sulkemisen myötä jouduttu väliaikaisesti laittamaan kiinni. Mikäli tilanne pitkittyy, on Auralan lomautettava työntekijöitään. Toistaiseksi työntekijät ovat pystyneet pitämään esimerkiksi jo kertyneitä lomia työpaikan sulkeuduttua.

Tällaista tilannetta ei Aurala ole koskaan urallaan kohdannut. 140 kilometrin päässä Karigasniemellä toisella kauppiaalla, *Seppo Härkösellä *on samanlaiset murheet. Härkösellä on Karigasniemen kylällä ruokakaupan lisäksi rautakauppa.

Karigasniemeläinen kauppias Seppo Härkönen on harmissaan siitä, että on joutunut lomauttamaan väkeään. Linnea Rasmus / Yle

Kuten Nuorgamissa, myös Karigasniemellä samankokoinen osuus asiakkaista tulee Norjasta. Nyt Härkösen työntekijöistä osa on lomautettuna ainakin toukokuun loppuun.

– On surullista miettiä, miten työntekijät pärjäävät. On niin ikävää, että tämä tuli niin valtavana, että jouduin laittamaan työntekijöitä pois töistään, harmittelee Härkönen.

Vaikutukset kunnan taloudelle valtavat

Rajakauppa on Utsjoen kunnalle äärimmäisen tärkeä elinkeino ja työllistäjä.

– Yritysten liikevaihto on Utsjoella noin 40 miljoonaa euroa vuodesta, josta kaupan osuus on 30 miljoonaa. Se on meidän ylivoimaisesti suurin toimiala, kertoo Utsjoen kunnan kehittämis- ja elinkeinopäällikkö Eeva-Maarit Aikio.

Aikio vilkaisee vuoden 2018 tilastoja työllisyyden osalta. Hän kertoo, että kaupan alan yrityksissä on Utsjoen kunnassa työllistynyt 82 henkilöä. Se on melkein 20 prosenttia koko Utsjoen kunnan työssäkäyvästä väestöstä.

– Jos miettii, että joudutaan tekemään irtisanomisia ja lomautuksia, niin vaikutus tulee olemaan todella iso, pohtii Aikio.

Tulevaisuus huolettaa. Aikio pohtii yrityksiä kauppojen lisäksi esimerkiksi matkailualalla.

– Minulla on hyvin suuri huoli yrityskentästä ja työntekijöiden, perheiden osalta, joita lomautetaan ja jotka ovat sitten ehkä itsekin yrittäjiä. Heidän pärjäämisensä ja jaksamisensa huolettaa, sekä epävarmuus siitä, että ei tiedetä koska tämä loppuu, sanoo Aikio.

Elinkeino- ja edistämispäällikkö Eeva-Maarit Aikio on huolissaan siitä, kuinka lomautuksia kokevat kuntalaiset jakselevat. Vesa Toppari / Yle

Aikio kertoo, että puhelin on alkanut soida ja apua tarvitaan nyt paljon. Kunnassa pyritään auttamaan kaikkia niin hyvin kuin vain suinkin pystytään.

– Totuushan on se, että me emme pysty asiakkaiksi emmekä rahaksi muuttumaan, mutta pyritään auttamaan, tiivistää Aikio.

Selkeää on Aikionkin mukaan, että tilanteella on vaikutuksia kunnan verokertymiin ja erityisesti palkkaverokertymiin. Kunnan apua siis kaivataan. Hän miettii sitä, kuinka tähän asti niin kovin alhainen työttömyys muuttuu nyt aivan toisenlaisiin lukemiin.

– Tästä alkaa tulemaan taloudellisia vaikutuksia pidemmän päälle. Pitäisi alkaa nyt sitten valmistautumaan ja miettimään aikaa koronan jälkeen, hän sanoo.

Kilpisjärveläinen kauppias: "Pahin tapahtui ja pahimpaan mahdolliseen aikaan"

Kilpisjärvi sijaitsee Käsivarren puolella, Norjan rajalla. Paikallinen kauppias Mikko Rousu kertoo, että heidän asiakaskuntansa koostuu vuositasolla jopa 90 prosenttisesti Norjasta saapuvista asiakkaista kuten Utsjoellakin.

– Meillä alkavat lomautukset pyörimään huhtikuun alusta. Noin viisitoista työntekijää lomautetaan, kertoo Rousu.

Kilpisjärveläinen kauppias Mikko Rousu on uuden edessä. Koronaepidemian vuoksi suljettu valtionraja on vähentänyt kauppaa merkittävästi vuoden tärkeimpänä aikana. Yle

Rousu kertoo, ettei hänenkään urallensa ole vastaavanlaista tapahtumaa sattunut. Pahimmasta uhasta on voitu heittää vain arvauksia. Nyt ne osuivat yllättävällä tavalla kohdalle.

– Joskus olemme vitsailleet, että pahinta olisi, jos raja menisi kiinni. Nyt se sitten tapahtui – ja pahimpaan mahdolliseen aikaan. Huhtikuu ja pääsiäinen ovat isoimpia myynnin aikoja meille, sanoo Rousu.