Koronaeristys on lisännyt radion kuuntelua – kotikonttoreissa juontaja on entistä tärkeämpi aamukahvikaveri

“Viki ja Köpi studiossa. Hyvää huomenta! Ja kiitos viesteistä, joita on tullut kosolti tämän aamun aikana.”

YleX Aamun Viki ja Köpi tekevät aamushow’ta koronatilanteesta huolimatta. Juontajat istuvat pitkän pöydän eri päissä, että turvaväli on riittävä.

Toisella pöydällä on iso pullo desinfiointiainetta, jolla studio pidetään puhtaana. Käsidesi on ahkerassa käytössä.

– En kehtaa edes näyttää mun käsiä. Ne on niin ruvella, kun on tullut hinkattua desiä ja saippuaa. Tämä on Köpille ihan normaalia, koska hän on niin bakteerikammoinen, Viki nauraa.

– Tosi paljon tulee viestejä, että kiitoksia, kun olette aamulla viihdyttämässä ja pitämässä seuraa. Moni on kotona töissä eikä työkavereiden kanssa ole välttämättä kanssakäymistä koko päivän aikana, sanoo Ville "Viki" Eerikkilä. Petteri Sopanen / Yle

Humoristisen radion aamushow'n tekeminen on poikkeuksellisena aikana haastavaa. Uutiset ovat täynnä koronaa, mutta ihmiset haluavat kuulla muutakin.

– Uutiset on mitä on, ja meininki on ilmapiiriltään melko ahdistava ja lannistava. Me yritetään parhaalla mahdollisella tavalla tuoda pientä piristystä arkeen, sanoo Juuso "Köpi" Kallio.

Koteihinsa eristäytyneet ihmiset kaipaavat uutisten oheen viihdettä ja musiikkia sekä yhteisöllisyyttä. Radioihin tuleekin aiempaa enemmän viestejä kuulijoilta.

– Tosi paljon tulee viestiä, että tää jeesaa. Heitetään huumoria ja saadaan ajatukset vähän muuallekin välillä, sanoo Ville "Viki" Eerikkilä.

Itse koronasta juontajat eivät lähetyksissä juurikaan vitsaile. Huulenheitto keskittyy enemmänkin lieveilmiöihin kuten vessapaperin hamstraamiseen tai etätyömokiin.

Yksi läppä lähti siitä, kun kaksikko vertaili koronatilannetta klamydian leviämiseen aikoinaan.

– Nythän jengi tuntuu häpeilevän koronatartuntaa kuin sukupuolitautia, mikä ei missään mielessä ole toivottavaa tai järkevää. Me vertailtiin näitä keskenään, Köpi nauraa.

Radion kuuntelu lisääntyy kriisitilanteissa

Koronaepidemia on laittanut monen arkirutiinit uusiksi, mutta se ei näy radion kuuntelemisessa. Päinvastoin. Radiota kuunnellaan aiempaa enemmän, kun ihmiset ovat siirtyneet etätöihin.

Kansallisen Radiotutkimuksen maaliskuun kuulijaluvut saadaan vasta ensi kuussa, mutta kuuntelun kasvu näkyy digitaalisilla alustoilla. Esimerkiksi Radiot.fi (siirryt toiseen palveluun)-sovelluksessa radion kuuntelu lisääntyi viime viikolla lähes kymmenen prosenttia edellisviikkoon verrattuna.

Kaupallisia radioita kuten Radio Novaa, Iskelmää ja Radio Citya edustavan Bauer Median tutkimuksen mukaan etätyötä tekevistä peräti 24 prosenttia on lisännyt radion kuunteluaan.

Radion kuunteleminen on lisääntynyt koronaepidemian aikana. Saimaan aikaan musiikinsuoratoistopalveluiden kuten Spotifyn kuuntelu on vähentynyt. Kuvassa 3-vuotias Liisa Jussila kuuntelee radiota vuonna 1957. Ruth Träskman

Kuuntelu kasvoi viime viikolla myös Yle Areenassa. Radioiden livelähetysten startit kasvoivat lähes viidenneksen edelliseen viikkoon verrattuna.

Erityisesti Radio Suomen Areena-kuuntelu on lisääntynyt merkittävästi. Erittäin suosittuja ovat olleet myös uutiset, uutisten suorat erikoislähetykset sekä tasavallan presidentin erikoishaastattelu.

– Radio on tärkeä media myös normaalioloissa, mutta etenkin poikkeustilanteissa radion vahvuudet kuten ajassa kiinni oleminen ja nopea reagointi ovat tuoneet aiempaa enemmän kuuntelijoita lähetyksille, sanoo Ylen radion ja audion asiakkuuspäällikkö Outi Roivainen.

Radion kuunteleminen on lisääntynyt kriisiaikaan myös muualla maailmassa. BBC kertoo (siirryt toiseen palveluun), että Britanniassa radion nettikuuntelu on lisääntynyt 15–18 prosenttia.

Samaan aikaan musiikin suoratoistopalveluiden kuten Spotifyn kuuntelu on vähentynyt kahdeksan prosenttia. Tämä selittyy muun muassa sillä, että soittolistat eivät soi enää kiinni olevissa kaupoissa.

Radio Novan Aamu haluaa olla seuralainen

Radio Novan Aamun juontajat Minna Kuukka ja Aki Linnanahde ovat pirteitä lähetyksensä jälkeen aamukymmeneltä. Haastattelu tehdään Skype-yhteydellä, sillä korona-aikana lähikontakteja vältellään.

Radiolähetyksen tekeminen ei ole kovin erilaista aiempaan verrattuna. Hygieniasta tosin pidetään huolta aiempaa tarkemmin.

– Moni on menettänyt aamurutiininsa ja nyt pitää opetella uudet. Meidän läsnäolo on kuitenkin sellainen vanha tuttu asia, johon tarrata tällaisessa tilanteessa, Kuukka sanoo.

Radiojuontaja Minna Kuukka (oik) ojentaa käsidesiä kollegalleen Aki Linnanahteelle Radio Novan Aamussa. Radio Nova

Juontajien mukaan aamushow'n tekeminen on tällä hetkellä tasapainottelua vakavan uutisasian ja viihteen välillä.

– Radion tehtävä on välittää ajankohtaista ja oikeaa informaatiota reaaliaikaisesti. Toinen funktio on ilman muuta viihdyttää. Me yritämme pitää yllä hyvää mieltä, pilkettä silmäkulmassa ja koittamme saada sinne arkeen helpotusta, Linnanahde sanoo.

– Siellä monet aloittelevat päiväänsä ilman työyhteisöä, niin haluttaisiin olla siinä se kahviseuralainen, Kuukka jatkaa.

– Ihmisten lähettämät palautteet ja viestit ovat polttoainetta omalle jaksamiselle, sanoo Radio Novan Aamun juontaja Minna Kuukka Radio Nova

Radio Novan Aamu pyrkii välttämään koronalla vitsailua, mutta lieveilmiöille saa nauraa.

YleX Aamun tapaan Kuukka ja Linnanahde ovat vitsailleet vessapaperin hamstraamiselle sekä koululaisten videoyhteyksien taustalla vilahteleville kalsari-isille.

– Haluan korostaa, että mulla on housut jalassa täällä. Eiku ei ookaan. Sori, Aki Linnanahde nauraa kurkistaessaan pöydän alle.

Ihmiset ovat lähettäneet aiempaa enemmän viestejä myös Radio Novan Aamuun.

– Itseni on yllättänyt se, että enemmän on ollut positiivisia yhteydenottoja. Toki siellä on ollut niitä, että on itkettänyt, pelottanut ja huolestuttanut, mutta enemmän positiivisella jalalla ollaan, Kuukka kertoo.

"Yhdessä tästä selvitään"

Koronaepidemian aikana radio vastaa yhteisöllisyyden kaipuuseen. Radion ääreen hakeudutaan, sillä se yhdistää kuten ennen muinoin.

YleX pyrkii vastaamaan ihmisten tarpeeseen kokea asioita yhdessä.

Viime viikon perjantaina toteutettiin ensimmäistä kertaa Darudea Suomen parvekkeilla! -tapahtuma, missä Sandstorm-kappaletta soitettiin samaan aikaan kello 17.

YleX osallistui tempaukseen soittamalla kappaletta radiossa tuohon ajankohtaan ja on jatkossakin tapahtuman virallinen tahdittaja.

– Radiolähetyksen tekeminen on tässä ajassa haastavaa, mutta myös palkitsevaa, sanovat YleX Aamun Viki ja Köpi. Petteri Sopanen / Yle

YleX Aamun ensimmäinen liveshow oli määrä järjestää Helsingin Tavastialla 3. huhtikuuta, mutta nyt se toteutetaan kotioloista Himashow'na. Varsinainen liveshow siirtyy syyskuulle.

Viki ja Köpi suhtautuvat muutoksiin tyynesti.

– Yhdessä tästä hommasta selvitään. Kenenkään ei kannata alkaa sooloilee. Tuolta tulee ohjeita ylemmiltä tahoilta, että miten toimitaan. Muistetaan toimia niiden mukaan, muistuttaa Ville "Viki" Eerikkilä.