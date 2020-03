Yritykset haluaisivat valmistaa esimerkiksi hengityskoneita terveydenhuoltoon – materiaalit ja luvat kompastuskivinä

On todennäköistä, että esimerkiksi hengityskoneista tulee pulaa koronavirusepidemian edetessä. Niiden kysyntä kasvaa nyt kaikkialla Euroopassa.

Tilannetta vaikeuttaa se, että raaka-aineiden saatavuudessa ja rahdissa on katkoksia ja toimitusajat ovat pidentyneet. Oma lukunsa ovat tietysti karanteenivaatimukset ja terveydenhuollon määräykset.

Monet suomalaiset elektroniikka-alan ovat ilmoittaneet halukkuutensa ryhtyä valmistamaan laitteita tai komponentteja terveydenhuollon tarpeisiin. Tuotantomuutokset olisivat helpoimpia jo valmiiksi lääkinnällisiä laitteita valmistavalle yritykselle.

Esimerkiksi turkulainen Mariachi Oy olisi kiinnostunut hengityskoneiden valmistamisesta.

– Parasta olisi, että joltain taholta, jollla on on jo valmis tuote, voitaisiin duplikoida tänne meille valmis kone. Nollasta lähdettäessä suunnittelu ja hyväksyntä kestäisi vuosia. Meillä on jo valmiiksi sertifikaatit olemassa lääkinnällisten laitteiden valmistamiseksi, joten siihen ei menisi aikaa, kertoo Mariachin toimitusjohtaja Pasi Hatakka.

Hatakka ei siis ole huolissaan lupien saamisesta, mutta materiaalit voivat olla pullonkaula, jollei joku muu yritys olisi valmiiksi materiaaliketjua rakentanut.

Mariachilla ei normaalituotannossa ole koronan diagnosointiin ja hoitoon tarvittavia laitteita, ja tilausten väheneminen on jo johtanut lomautuksiin.

– Totta kai meillä on huoli siitä, miten työntekijät pärjäävät. Mutta samalla on huoli myös Suomesta ja suomalaisista. Että ei tulisi kuolemantapauksia, jotka olisivat olleet jotenkin vältettävissä.

Sääntely on tarkkaa sairaalatuotteissa

Terveysteknologiayrityksiä edustava Sailab-MedTech Finland ryn toimitusjohtaja Laura Simik kertoo, että sairaaloissa tarvittavaa välineistöä koskevat tiukat laatuvaatimukset.

– Koronaviruksen diagnosointiin ja hoitoon kuuluu testidiagnostiikkaan tarkoitettuja laitteita, kuvantamislaitteet, hengityskoneet, henkilökunnan suojaus, visiirit suojapuvut, käsineet ja tehohoidon laitteet.

Kaikkien näiden markkinoille tulo on säänneltyä ja tuotteet vaativat EU-direktiivien mukaisen CE-hyväksynnän.

– Mitä kriittisemmistä laitteista on kysymys, sitä tarkemmin niiden laatu ja toimivuus tutkitaan ennen markkinoille päästämistä. Tämä vie aikaa ja olemmekin toivoneet nopeutettua lupamenettelyä, jotta yrityksissä voidaan helpommin toteuttaa tuotannon muutoksia.

Myös suomalaisia yrityksiä edustavassa Terveysteknologia ry:ssä toivotaan toimenpiteitä, jotta tuotteita saataisiin markkinoille mahdollisimman mutkattomasti.

Näyttääkin siltä, että viranomaiset ovat tiukassa tilanteessa vastaamassa yritysten toiveisiin.

Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassinen on erityisen ilahtunut EU-komission tuoreesta ilmoituksesta, jonka mukaan alan yrityksiä koskeva säädösmuutos saa 12 kuukautta lisää siirtymäaikaa. Alunperin siirtymäaika olisi päättynyt toukokuussa.

Säädösmuutos vaatii yritysten toiminnan auditointia, mutta koska auditointeja tekeviä laitoksia on tällä hetkellä liian vähän, niiden odottaminen ja niihin valmistautuminen hankaloittaa yritysten normaalia toimintaa.

– Esimerkiksi diagnostiikkaa valmistavilla yrityksillä on nyt valtava kysyntäpiikki koronan takia: monet yritykset ovat uutisoineet palkkaavansa lisää väkeä tai siirtävänsä tuotantonsa kahteen vuoroon. On niille suuri helpotus, kun tässä vaiheessa ei tarvitse murehtia säädösasioista.

Suksivoiteista käsidesiin

Kuluttajat ovat rynnänneet joukolla ostamaan hengityssuojaimia ja käsidesiä, minkä seurauksena ne ovat apteekeista loppuneet.

Käsidesiä onkin nyt ryhtynyt tuottamaan moni yritys, jonka tuotteisiin ei ole aiemmin kuulunut hygieniatuotteita.

Joensuussa toimiva Vauhti Speed Oy teki vauhdikkaan ratkaisun ja valjasti koko tuotantonsa valmistamaan käsidesiä. Muutos entisestä eli teknisistä suksivoiteista hygieniatuotteisiin oli toimitusjohtaja Esa Puukilaisen mukaan melko vaivaton.

Meillä on käytetty etanolia parissa suksivoiteessa liuottimena ja kun ajatus tästä muutoksesta syntyi, tarkastimme sen kelpoisuuden käsidesin käyttöön.

Yrityksen henkilökunta on tottunut käsittelemään etanolia. Laitteet olivat jo valmiiksi ATEX-suojauksen mukaisia eli syttyvien liuosten käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä ja standardeja noudattavia.

– Siirtyminen hygieniatuotteisiin vaati laitteistojen perusteellista puhdistamista ja tiettyjen linjaston putkien ja letjujen uusimista. Se oli parin päivän työ tuotantohenkilökunnalta, Puukilainen kertoo.

Puukilainen ei osaa vielä arvioida, miten muutos vaikuttaa firman talouteen.

– Riiippuu siitä miten kauan tämä tilanne jatkuu. Silläki on vaikutusta, kuinka paljon menee yksityiselle ja kuinka paljon julkiselle puolelle. Tuotanto riippuu myös raaka-ainetoimittajista. Etanolin saatavuus on aiempaa epävarmempaa ja hintakin on noussut normaalista aika tavalla.

Myös muutama suomalainen tislaamo on on ottanut tuotevalikoimaansa käsidesin alkoholituotteiden rinnalle. Paraisten maalitehdas on luvannut tuottaa käsihuuhdetta 100 000 litraa viikossa.

Halukkuus tuotantomuutoksiin on tuttu ilmiö muuallakin maailmalla: espanjalainen vaatejätti Zara on ilmoittanut valmistavansa hengityssuojaimia, sairaalatekstiileja ja muita suojavarusteita, joita Espanjan hallitus siltä toivoo. Monet yhdysvaltalaiset autonvalmistajat ovat ilmoittautuneet halukkaiksi valmistamaan hengityskoneita.

Raili Löyttyniemi, Yle

