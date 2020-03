"Jos kevät tulee äkkiä, sitten uidaan" – lumiennätykset saavat ivalolaiset varautumaan tänä vuonna suuriin tulviin

Monet muistavat kirkkaasti Ivalojoen ennätystulvan vuonna 2005. Tuolloin Ivalojokilaaksossa monet kotitaloudet joutuivat veden varaan ja useita perheitä jouduttiin evakuoimaan. Ivalolainen kauppias Kari Lohiniva kertoo, kuinka kylän keskustassa sijaitsevan kaupan viemärit piti tukkia hiekalla. Muutoin tulvavesi olisi päässyt viemäreitä pitkin sisään kaupparakennukseen.

Jälleen kevättulvat painavat ivalolaisten mieliä. Ennätystulviin on syytä varautua, sillä Ivalon vesistöalueella on enemmän lunta kuin koskaan ennen.

– Vielä emme ole varautuneet, mutta keskusteluja on käyty. Tilanne on hyvin kriittinen tällä hetkellä, kertoo Lohiniva.

Anneli Lappalainen / Yle

Ivalon alueella lumen vesiarvo on jo yli 250 millimetriä. Tavallisesti tähän aikaan keväästä vesiarvot ovat hieman yli 200 millimetriä.

Lohiniva asuu itsekin jokilaaksossa Ivalon Viekkalassa. Vuonna 2005 hänen terassilleen tuli parikymmentä senttiä vettä.

Joka kevät Lohiniva tarkistaa varastot ja ottaa niistä tavaroita turvaan. Koskaan ei tiedä syntyykö joelle jääpato, joka voisi saada sen tulvimaan.

– Silloin on jo liian myöhäistä tarkistaa omia tavaroitaan, toteaa Lohiniva.

Suuren lumimäärän vuoksi suurtulvan mahdollisuutta osataan ennakoida. Jokilaaksossa asuva Sauli Holmberg on jo tarkistanut, miten vakuutukset korvaavat tulvan aiheuttamat vahingot.

– On liian aikaista vielä sanoa tuleeko tulva. Lunta on sen verran, ettei minun elinaikainani ole ollut näin paljon koskaan. Jos kevät tulee äkkiä, varmasti uidaan, sanoo Holmberg.

Yhä on hankala ennustaa tulevaa tulvaa – Inarin kunta hakenut valtiontukea toimenpiteisiin

Tulvahuipun arvellaan ajoittuvan toukokuun 20. päivän tietämille. Ennustusten mukaan Ivalojoen virtaama tulee nousemaan noin 1 300 kuutiometriä sekunnissa. Ivalossa suurin havaittu virtaama on ollut 1 045 kuutiometriä sekunnissa vuonna 2005. Tuolloin tulvapenkereet estivät tulvan leviämisen Ivalon keskustaan.

Tässä vaiheessa kevättä ei vielä pystytä arvioimaan kuinka suuri tulva lopulta tulee olemaan. Tulvaan vaikuttaa kevään eteneminen ja tulevien sateiden määrä. Sulamisen ajankohdan lämpötila vaikuttaa myös merkittävästi tulvan suuruuteen.

Lapin ELY-keskuksen mukaan lumen sulaessa vähitellen voi suurista lumimääristä huolimatta tulla tavanomainen tulva.

Avviljogas jieŋat ledje juo mannan 11.5.2018. Vesa Toppari / Yle

Viranomaiset ovat kuitenkin alkaneet varautumaan tulvaan ja tehneet sitä varten toimenpiteitä. Ivalojoella on mitattu jään paksuutta. Mittausten mukaan Ivalojoella on mittaushistorian heikoimmat jäät, noin 15 senttiä. Heikkojen jäiden vuoksi Ivalojoen jäätä ei tulla edes sahaamaan tulvien estämiseksi.

Heikkojen jäiden vuoksi myös jäiden patoutumisen riski on myös tavallista pienempi.

Inarin kunta on päättänyt nostaa tulvapenkereiden suojaustasoa ja korottaa Ivalon tulvapenkereitä erityisesti sillan alapuolisella osuudella. Lisäksi huolto- ja korotustoimenpiteitä tehdään myös muilla kunnan omistamilla penkereillä.

Kunta on hakenut penkereiden korotukseen valtionavustusta ja aloittaa toimenpiteet pikimmiten.

Korkeita tulvia on odotettavissa myös Kittilän vesistöalueella Ounasjokilaaksossa.

“Joki elää omaa elämäänsä ja meidän tulee elää sen mukana”

Sauli Holmberg toivoo, että kevään aikana tuulisi enemmän, jotta lumi alkaisi sulamaan.

Hätää ei silti olla kärsimässä. Holmbergin kotitalo on rakennettu 60 senttimetriä tavallista korkeammalle. 15 vuotta sitten ennätytulvissa hänen talonsa ei kastunut kuten naapurissa. Ivalon Näverniemen alueelle onkin rakennettu tuon kevään jälkeen korkeita tulvapenkereitä.

Kuitenkin mielessä on käynyt pahin mahdollinen: jos tulvapenkereet romahtaisivat, olisi Holmbergin talo ikkunoita myöten vedessä.

– Ei kestä oikein vettä sataa kriittisenä aikana. Ennen tulvia ei kannata alkaa kenenkään parkettiremontteja tekemään, että odotellaan tuon tulvan yli. Sen jälkeen tehdään remonttia, Holmberg tokaisee.

Viime vuosina Ivalojokilaaksossa ollaan vältytty suuremmilta tulvatuhoilta. Ivalojoen tulva vuonna 2017. Antti Nevalainen

Avviljoga dulvvi giđđat 2018. Jarmo Siivikko / Yle

Kari Lohiniva on tiennyt joen heikosta jäätilanteesta. Sulaessaan joki saattaa jopa virrata paljon paremmin. Ivalolaiset ovat tottuneet elämään luonnon mukana joen varrella.

– Me Ivalonjokivarren ihmiset olemme oppineet tähän, että joki elää omaa elämäänsä ja meidän tulee elää sen mukana. Aina, kun lunta on enemmän, on pelätty kovia tulvia. Monesti ollaan päästy pelkällä säikähdyksellä, sanoo Lohiniva.

Myös Sauli Holmberg uskoo kaiken menevän jälleen hyvin. Nyt on hyvä aika kerätä ylimääräiset tavarat pihoilta pois.

– Jo ennen vanhaan, kun tulva otti pariin otteeseen rannalla olevat heinäsuovat, opittiin siirtämään ne turvallisempaan paikkaan. Ei kannata keväällä jättää laitureita ja verkkoja jokirantaan, muistuttaa Holmberg.