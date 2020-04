Koronaepidemia nuijii erityisesti pienyrittäjiä – tässä 4 pientä tekoa oman yrittäjän tukemiseksi

Moni pienyritys on joutunut sulkemaan ovensa koronaepidemien vuoksi.

Moni pienyritys on joutunut sulkemaan ovensa koronaepidemien vuoksi. Ville Viitamäki / Yle

Koko maassa on kuultu lukuisista yt-neuvotteluista ja lomautuksista viimeisen viikon aikana. Koronaepidemia ja liikkumisrajoitukset ovat iskeneet erityisesti matkailu- ja ravintola-alalle, joka on supistunut noin 90 prosenttia.

Epävarmuus ja huonot uutiset ovat lamauttaneet suomalaiset kuluttajina, sanoo Yrittäjät ry:n ekonomisti Petri Malinen. Elintarvikkeita hamstrattiin kaapit pullolleen, mutta muuten kuluttaminen on vähentynyt.

Suomessa on kaikkiaan reilut 280 000 yritystä, joista alle kymmenen hengen yrityksiä on lähes 266 000. Ne ovat nyt kaikkein herkimpiä muutoksille, sanoo Malinen.

– Tilanne on vakava ja lomautuksia tulee. Yrittäjät kuitenkin uskovat, että tästä päästään yli ja kasvu on sitten myös nopeaa.

Kauppakamarien tekemän kyselyn mukaan (siirryt toiseen palveluun) lähes kolmasosa yrityksistä kokee, että konkurssin todennäköisyys on kasvanut merkittävästi epidemian takia. Yli puolet yrityksistä kertoo, että lomautukset tai irtisanomiset ovat todennäköisiä.

Yt-neuvottelujen piirissä oli HS:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) sunnuntaina 5. huhtikuuta mennessä lähes 360 000 henkeä sellaisissa yrityksissä, joissa on vähintään 20 työntekijää.

Mitä tavallinen kuluttaja voi tehdä, jotta mahdollisimman moni yritys välttäisi konkurssin ja työpaikat säilyisivät? Asiantuntijat listasivat muutaman käytännön vinkin.

1. Jos mahdollista, kuluta kuin ennenkin

Jos oma taloudellinen tilanne sen sallii, parasta olisi, että kuluttaja ei lopettaisi kuluttamista, vaan jatkaisi ostamista mahdollisimman tavalliseen tapaansa.

Vaikka kaupoille ei kannatakaan nyt turhaan lähteä, voi paikallisia yrityksiä tukea myös kotoa käsin. Monilla yrityksillä on verkkokauppa, tai tuotteiden ostamisesta, maksamisesta ja kuljetuksesta voi yrittää sopia yrittäjän kanssa puhelimessa.

Fyysisen kanssakäymisen tilalle on suunnitteilla uusia tapoja, kertoo yrittäjyyden ja elinkeinopolitiikan johtaja Jouni Hakala Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta.

2. Käytä lähipalveluita

Monet yrittäjät ovat keksineet tapoja tarjota palveluita myös poikkeusolojen aikana. Ravintolasta voi noutaa ruokaa kotiin ilman kontaktia ja kaupat tarjoavat mahdollisuutta ostaa verkossa.

Myös monet ravintolat ja ruokakaupat ovat ryhtyneet tekemään yhteistyötä, ja ruokakaupoissa myydään ravintoloiden noutoruoka-annoksia.

– Yrittäjien kanssa kannattaa käydä keskustelua, joustoa löytyy nyt varmasti, sanoo ekonomisti Malinen.

Tuotteista voi myös tarkistaa, mistä raaka-aineet ovat peräisin. Suomalaisen yrittäjän myymän tuotteen takana saattaa olla joukko muita suomalaisia yrittäjiä tai raaka-aineet saattavat olla peräisin ulkomailta. Pienet yritykset ovat kaikista herkimpiä talouden heilahteluille.

Nella Nuora / Yle

3. Osta lahjakortti ja käytä myöhemmin

Vaikka nyt tulisikin välttää kontakteja muiden kanssa, moneen liikkeeseen voi hankkia lahjakortin ja käyttää sen myöhemmin. Näin yrittäjien kassavirtaa saadaan ylläpidettyä pahimman epidemian yli.

HS uutisoi (siirryt toiseen palveluun), että lahjakortteja on ostettu esimerkiksi Timma-palvelun kautta tavallista huomattavasti enemmän.

– Yritysten kassat ovat kuihtumassa. Lahjakorttien avulla palvelua lykätään tulevaisuuteen, mutta yritysten kassaan sillä on heti vaikutus, sanoo EK:n Jouni Hakala.

Lahjakortin voi myös maksaa luottokortilla. Jos yritys tekee esimerkiksi konkurssin, sinulla ei ole taloudelista riskiä lahjakortin ostossa.

4. Tue yrittäjää somessa

Somessa moni on jakanut tuntemiensa pienyrittäjien palveluista tietoa seuraajilleen. Instagramissa on käytetty esimerkiksi hashtagia #supportyourlocal.

Mainosten näkyvyys esimerkiksi Facebookissa on yrityksille tärkeää. Jakamalla, kommentoimalla ja tykkäämällä yritysten päivityksistä, ne saavat näkyvyyttä, ja näin ollen mahdollisia uusia asiakkaita. Esimerkiksi Facebookissa ja Instagramissa algoritmi huomioi kommentit, kun niissä on useampia sanoja. Myös yrityksen arvostelu esimerkiksi Googlessa ja TripAdvisorissa on yrittäjälle suuri apu.

Yritäjälle voi myös lähettää tsemppiviestin somen kautta, ja kertoa palaavansa palveluiden pariin heti, kun se on mahdollista. Jotkut yrittäjät eivät uskalla myydä lahjakorttejakaan konkurssiuhan takia.

Meeri Niinistö / Yle

Lue myös: Kauneusalan yritykset saavat olla auki koronasta huolimatta – yrittäjät miettivät nyt vuokria, moraalia ja muiden yrittäjien tuomaa syyllisyyttä

Koronavirus söi matkatoimiston kesäsesongin – nyt voi vain odottaa: "Apu tulee liian myöhään, jos siinä kestää kuukausia"