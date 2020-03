Koronavirus jyllää nyt ainakin keskikesään saakka, laskevat suomalaistutkijat

Koronavirusepidemian kesto on vielä arvoitus. Tuoreimman arvion mukaan epidemia, tai ainakin sen ensimmäinen aalto, kestää meillä lyhimmilläänkin keskikesään.

Epidemian kestoa ovat yrittäneet laskea ja mallintaa tutkijat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta THL:ltä ja eri yliopistoista. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila esitteli arvion tuloksia tiistaina Ylen A-studiossa.

– Lyhimmillläänkin lähdemme siitä, että puhutaan noin 120 päivästä – eli ollaan 3-4 kuukauden mittakaavassa, Varhila sanoo.

Laskelman ensimmäinen viikko on maaliskuun alussa. Kun siitä lasketaan 120 päivää eteenpäin, ollaan kesä-heinäkuun vaihteessa.

Lyhyempi kesto tarkottaisi myös suurempaa kerralla sairastuneiden määrää epidemia-aallon keskivaiheilla. Varhilan mukaan aikajännettä olisikin hyvä saada vielä pidemmäksi, jotta terveydenhuolto ei ylikuormittuisi. Tavoitteena on 160 päivää, jolloin elettäisiin jo loppukesää.

Toistaiseksi kyse on hänen mukaansa ennusteista. Tähänastiset kokoontumisrajoitukset ovat jo parantaneet niitä selvästi, mutta kuinka paljon, se nähdään kahden viikon aikajänteellä. Tänään keskiviikkona lienee odotettavissa uusia tiukennuksia.

Nyt jo näyttää siltä, että ne tulevat puremaan, hän lisää.

Arvio: Yli 11 000 tarvitsee sairaalahoitoa

THL ja Turun yliopisto julkaisivat tänään keskiviikkona myös arvion sairaalahoitoa tarvitsevista. Sen mukaan noin 11 300 ihmistä tulee tarvitsemaan sairaalahoitoa Suomessa.

Tästä joukosta noin 3 600 tarvitsisi tehohoitoa.

Mallinnuksessa sairaalahoidon tarve on ennustettu epidemian 18 huippuviikolle, joista puolet olisi ennen huippua ja puolet sen jälkeen. Tässäkin laskelmassa epidemian pituudeksi lasketaan 4-6 kuukautta.

Epidemia voi kuitenkin olla eri alueilla eri vaiheessa, joten ennustetta ei huipun ajoituksen suhteen voi suoraan tulkita koko maata koskevaksi.

Mallissa on oletettu, että sairaalaan päätyvä henkilö joutuu sairaalaan keskimäärin 10 päivää tartunnan jälkeen. Sairaalajakson keskimääräiseksi pituudeksi on oletettu kahdeksan päivää. Tehohoitoon joutuvilla se on kaksi kertaa pidempi.

Lannistaako kesän lämpö epidemian?

Maailmalla on pohdittu, voisivatko lähestyvän kesän lämpimät säät ainakin hidastaa koronaviruksen leviämistä, kuten on käynyt monien muiden virustautien kohdalla.

Euroopan tartuntatautivirasto ECDC:n mukaan nousevat lämpötilat ja kosteampi ilma eivät näytä vaikuttavan merkittävästi koronaviruksen leviämiseen. Viraston keskiviikkoisen tilannekatsauksen mukaan virus näyttää selviävän myös lämpimissä ja kosteissa olosuhteissa.

ECDC toteaa, että vaikka aiemmin tunnetut koronavirukset jylläävät nimenomaan talvikaudella, toistaiseksi ei ole todisteita siitä, että nyt leviävä koronavirustyyppi käyttäytyisi samalla tavalla. ECDC huomauttaa, että virus on onnistunut leviämään myös trooppisessa ilmastossa, kuten Singaporessa ja Kiinan Guangxissa.

Toisaalta Yhdysvalloissa Massachusetts institute of Technologyssä työskentelevä tutkijapari on ehtinyt julkaista pika-analyysin aiheesta Social Science Research Networkissä. (siirryt toiseen palveluun)

Tutkijoiden mukaan 90 prosenttia tartunnoista on tapahtunut alueilla, joiden lämpötila on vaihdellut 3:n ja 17 asteen välillä ja joissa ilmankosteus on vaihdellut 4-9 gramman välillä kuutiometrissä.

Maissa, joissa keskilämpö on ollut yli 18 astetta ja ilmankosteus yli 9 grammaa kuutiossa, on sattunut vain 6 prosenttia maailman kaikista tartunnoista.

Koronaviruksen tarttumisherkkyys näyttäisi siis MIT:n tutkimuksessa olevan vähäisempää lämpimässä ja kosteassa ilmanalassa. Tämä tarkottaisi, että koronavirus tarttuisi heikommin esimerkiksi suuressa osassa Pohjois-Amerikkaa ja Eurooppaa.

Suomalaisten kannalta harmillista on, että Euroopan ja Pohjois-Amerikan pohjoisosissa olosuhteet muodostuvat tämänkin laskelman mukaisesti vasta heinäkuussa epäedullisiksi virukselle. Niinpä aikaikkuna viruksen etenemisen hidastumiselle jääsi meillä liian lyhyeksi.

