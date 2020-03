Koronan pelko sai ihmiset tekemään itse hengityssuojaimia – asiantuntija huolestui: "Eivät täytä minkäänlaisia vaatimuksia"

Pula hengityssuojaimista ja erilaisista kasvomaskeista on saanut ihmiset kilvan valmistamaan hengityssuojaimia itse. Ohjeita leviää muun muassa sosiaalisessa mediassa ja Youtube-kanavilla.

Materiaaleina ohjeissa on yleensä lakanakangas, mutta joissakin neuvotaan tekemään suojaimia siivousliinoista, talouspaperista tai jopa pölynimurin hepasuodattimesta. Into valmistaa maskeja on kova esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa on menossa kampanja (siirryt toiseen palveluun) valmistaa sairaaloihin miljoona kankaista kasvosuojainta.

Pari päivää sitten Heinolan kaupunki julkaisi opetusvideon (siirryt toiseen palveluun), jossa annetaan ohjeet suojaimen valmistamiseen. Siinä materiaalina on käytetty tiivistä lakanakangasta.

Vaatteistonhoitaja Terttu Malola Heinolan kaupungilta kertoo, että ensimmäisen suojaimen valmistamiseen menee pari tuntia, mutta kun työvaiheet oppii, saa sen jo tunnissa valmiiksi.

Heinolan kaupungin johtavan ylilääkärin Kirsi Timosen mukaan itse tehdyt suojaimet eivät korvaa sairaalahoidossa käytettyjä suojaimia. Sairastuneita potilaita hoidettaessa käytössä ovat vain siihen varta vasten tarkoitetut suojavälineet.

– Itse tehtyjä voisi käyttää silloin, kun kyse on oireettomista ihmisistä ja he tapaavat toisiaan. Silloin oletuksena on, että heillä ei ole tartuntaa. Videon ohjeella tehtyä suojainta voi myös käyttää, kun joutuu tapaamaan iäkkäitä ihmisiä, jos esimerkiksi vie heille ostoksia, sanoo Timonen.

Timonen muistuttaa, että vain terveenä saa olla töissä.

– Mutta jos tahattomasti tulee yskäisy, niin se antaa suojaa. On parempi, että on tällainen kuin ei mitään, kertoo Heinolan kaupungin ylilääkäri Kirsi Timonen.

Asiantuntijat kuitenkin pelkäävät, että itse tehdyt suojaimet antavat käyttäjille väärän mielikuvan niiden suojaavasta vaikutuksesta.

Internetissä on lukuisia sivustoja, joissa on ohjeita ja malleja erilaisten suojainten tekemiseen. Kuvakaappaus www.craftpassion.com-sivustolta.

Työterveyslaitoksen vanhemman asiantuntijan, hengityksensuojaimiin erikoistuneen Erja Mäkelän mielestä Heinolan kaupungin tulisi opetusvideossaan olla tarkempi.

– Varoittaisin kovasti Heinolan kaupunkiakin markkinoimasta niitä hengityssuojaimina. Ne muistuttavat kirurgista suu-nenäsuojaa, mutta eivät täytä ollenkaan minkäänlaisia vaatimuksia, sanoo Mäkelä.

Itse tehty ei ole aito

Vaikka halu tehdä suojaimia olisi kova, kannustaa Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Erja Mäkelä suhtautumaan itse tehtyihin suojaimiin ja niiden tehoon kriittisesti.

– Itse tehty ei täytä minkäänlaisia hengityssuojaimen tai muunkaan suojaimen vaatimuksia. Oikean suojaimen valmistaminen itse ei ole mahdollista, eikä itse tehtyä saisi edes kutsua suojaimeksi, kertoo Mäkelä.

Mikään ei estä tekemästä itselleen jonkinlaista estettä suun ja nenän eteen. Tällainen kankainen este ei estä viruksia tai bakteereita pääsemään kankaasta läpi, mutta voi vähentää niiden määrää. Ennen kaikkea kangassuojat voivat kuitenkin voivat torjua, ettei omasta suusta lennä mitään vastapuolen kasvoille.

– Niillä ei juuri pysty suojaamaan itseään, mutta voi olla, että niillä pystyy suojaamaan muita ihmisiä, korostaa Mäkelä.

Youtubesta löytyy videoita, joissa muun muassa opetetaan tekemään maski polyimurin suodattimesta.

Erja Mäkelän mukaan itse tehtyyn versioon liittyy riskejä, jotka kotiompelijan kannattaa ottaa huomioon.

Ensinnäkin kankaan läpi pitää pystyä hengittämään kunnolla. Mäkelä neuvoo olemaan hyvin varovainen varsinkin silloin, kun laittaa jotain toisen ihmisen nenän ja suun eteen.

– Hengitysvastus kasvaa ja samalla jaksaminen vähenee. Jos tekee iäkkäälle tai sairaalle ihmiselle esimerkiksi kauppareissua varten kankaasta suojaimen, pitää huomioida, jaksaako ihminen hengittää sen läpi.

Toiseksi kankaan tulee olla tarpeeksi tiivis. Sen läpi ei saa näkyä pieniäkään reikiä.

– Ei kannata tehdä myöskään liian tyköistuvaa, koska muuten sen kanssa ei pysty hengittämään ja olemaan. Hiilidioksidipitoisuus ei saa nousta liian suureksi suojaimen sisällä, sanoo Erja Mäkelä.

Hygieenisyys tärkein

Työterveyslaitoksen vanhemman tutkijan Erja Mäkelän mukaan itse tehdyn kasvopukineen materiaaliksi voisi sopia ohut lakanakangas, jonka laittaa kaksinkerroin.

– Suojaimissa erilliset kerrokset parantavat suojaustehoa. Mieluummin kaksi ohutta kangasta kuin yksi paksu. Lakanakangas soveltuu siksi, että sen voi pestä kuumassa.

Itse tehty suojain tulee pitää puhtaana ja hygieenisenä. Sitä ei saa ottaa välillä pois, laittaa käsilaukkuun tai taskuun ja ottaa sieltä takaisin käyttöön. Sitä ei myöskään saa puhumisen ajaksi ottaa pois suun edestä.

– Sitä tulee kosketella vain niin, että ottaa nauhoista kiinni. Käytön jälkeen se riisutaan suoraan pesukoneeseen ja pesu vähintään 60 asteessa. Lakanat voi laittaa samaan pesuun mukaan, kertoo Mäkelä.

Asiantuntijat ovat huolissaan siitä, että suojaimia käytetään varmasti hygieenisesti. Risto Degerman / Yle

Erja Mäkelä kertoo nähneensä, miten ihmiset ottavat sormillaan suu-nenäsuojan esimerkiksi puhumisen ajaksi pois suun edestä. Edestakaisin pukiessa ja riisuessa suojaimen sisä- ja ulkopinnat helposti likaantuvat, jolloin viruksia voi joutua hengitysteihin ja aiheuttaa tartunnan.

– Se voi olla pahempi asia, kuin että suojainta ei käytetä ollenkaan. Hygienia on merkittävin syy siihen, miksi emme suosittele ihmisiä käyttämään kaupasta ostettuja tai itsetehtyjä suojaimia.

Harkintaa myyntiin

Käsityöihmiset tai -yrittäjät saattavat innostua myymäänitse tekemiään suojaimia esimerkiksi internetin kirpputoreilla tai muissa myyntipaikoissa. Jos näin tekee, tulee myyjän ehdottomasti korostaa, etteivät tuotteet suojaa käyttäjäänsä esimerkiksi koronatartunnalta.

– Myyjän pitää tietää, millaista tuotetta on tarjoamassa markkinoille ja millaiseksi niiden tehon väittää. Jos myyjä kertoo, että myytävä tuote on henkilösuojain tai siitä muutoin voi saada käsityksen, että se sellainen suojain on, tulee sen tulee täyttää henkilösuojainvaatimukset, sanoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ylitarkastaja Asta Koivisto.

Suu-nenäsuojain estää omien pärskeiden kulkeutumisen lähellä olevan päälle. Suojain ei estä sitä, etteikö itse sisäänhengityksen yhteydessä saisi tartunnan. Helen Sessions / Alamy

Koivisto muistuttaa, että Suomessa ei ole tällä hetkellä voimassa suositusta, jonka mukaan tavallisten ihmisten pitäisi käyttää kasvosuojaimia koronalta suojautumiseen.

Tekstiili-, vaate- ja muotialan yritysten järjestö Suomen tekstiili ja muoti ry esitti myös tällä viikolla huolensa siitä, että esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on alkanut kiertää ohjeita maskin ompelemiseen.

– Tässä on kuitenkin painettava hiukan jarrua, koska hengityksensuojaimille on tiukat vaatimukset ja standardit. Huoli tässä on, että ihmiset alkavat käyttää itse tekemiään suojuksia ja tuudittautuvat väärään turvallisuudentunteeseen. Itse tehty kangasmaski ei välttämättä suojaa lainkaan kantajaansa tai ympärillä olevia ihmisiä koronavirukselta, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen järjestön tiedotteessa.

Tarkat määritelmät

Työterveyslaitoksen vanhemman tutkijan Erja Mäkelän mukaan suojainten ominaisuudet on tarkkaan standardeissa ja asetuksissa määritelty. Vaikka yleiskielessä suun ja nenän eteen laitettavan kankaisen suojan sanotaan olevan hengityssuojain, ei se sitä kuitenkaan ole.

Mäkelä muistuttaa, että hengityksensuojaimia ja kirurgisia suu-nenäsuojuksia ei tule sekoittaa keskenään.

Vakavia tartuntatauteja aiheuttavia viruksia ja bakteereja vastaan käytetään hengityksensuojaimia, jotka yleensä yleensä suodattavia puolinaamareita. Ne suodattavat sisäänhengitettävästä ilmasta siinä leijuvan pöly- ja nesteaerosolin.

Tällainen on FFP2-luokan hengityksensuojain, joka estää muun muassa koronavirustartunnan. Timo Nykyri / Yle

Useissa niistä on etualalla venttiili, joka helpottaa uloshengitystä ja vähentää kosteuden kertymistä suojaimen sisälle. Tällaiset peittävät tiiviisti koko nenän ja suun alueen.

– Jolleivät ne suojaimen muodon vuoksi tiivisty kasvoille hyvin, ne eivät suojaa käyttäjää, kertoo Mäkelä.

Tehokkaimpia FFP2- ja FFP3-luokan hengityksenssuojaimia käytetään myös sairaalaosastoilla suojautumiseen koronavirukselta.

Suu-nenäsuoja on se, jonka näemme tavallisesti esimerkiksi hammaslääkärin vastaanotolla ja ulkomaisissa uutiskuvissa. Se peittää suun ja nenän alueen ja on hengityssuojainta selvästi hennompi. Suu-nenäsuoja ei se estä esimerkiksi virusten tai ilman epäpuhtauksien tulemista hengityksen mukana ihmiseen, mutta estää omasta suusta lähtevien yskösten lennon.

Myös kirurgit käyttävät niitä, jolloin esimerkiksi veriroiskeet eivät tule leikkaushenkilökunnan naamalle. Tällaiset suu-nenäsuojaimet ovat samankaltaisia kuin itsetehdyt suun ja nenäalueen peittävät suojat.

– Suu-nenäsuojienkin tulee täyttää kaikki vaatimukset. Valmistajien ja niiden edustajien tulee markkinoinnissa tietää, millainen suu-nenäsuojan tulee olla, jotta sitä voi myydä, kertoo Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Erja Mäkelä.

