Tarttuuko korona ulkoillessa? Onko virusannoksen suuruudella väliä? 8 kysymystä koronaviruksen tarttumisesta arjen tilanteissa

Koronaviruksen tartuttamisriski on suurin oireisessa vaiheessa. On kuitenkin mahdollista, että tartuntoja tapahtuu jo ennen oireiden alkua.

Koronaviruksen tartuttamisriski on suurin oireisessa vaiheessa. On kuitenkin mahdollista, että tartuntoja tapahtuu jo ennen oireiden alkua. Henrietta Hassinen / Yle

Vaikka monia avoimia kysymyksiä on edelleen, tietoa koronaviruksen tarttumisesta on kertynyt jo paljon.

Uutta koronavirusta tutkitaan nyt kiivaasti ympäri maailmaa. SARS-CoV-2-viruksen tarttumisesta on saatu jo runsaasti tietoa, vaikka moni asia vielä vaatiikin selvittämistä.

Virologi, apulaisprofessori Tarja Sironen Helsingin yliopistosta kertoo tähän mennessä kertyneen tutkimustiedon pohjalta yleisiä linjoja siitä, mitä viruksen tarttumisesta arjen tilanteissa tiedetään.

1. Kuinka hyvin koronaviruksen tarttumisen tavat tällä hetkellä tunnetaan?

Yleisimmät ja epidemian etenemisen kannalta merkittävimmät tartuntareitit tunnetaan jo. Lisää toki opitaan koko ajan.

2. Mitä tarttumisen tapoja arkielämässä on?

Koronavirus tarttuu pääasiassa pisaratartuntana, ihmisestä toiseen lähikontaktissa. Tämä on kaikkein merkittävin tartuntareitti arkielämässä, ja tämän vuoksi kontaktien välttäminen on tehokas torjuntakeino.

Pisaratartunnan lisäksi virus voi tarttua myös pintojen välityksellä kosketustartuntana. Virus säilyy tarttumiskykyisenä pinnoilla joitakin tunteja.

Lue lisää: Kokeile, miten korona tarttuu ovenkahvasta ja katso, miten voitat viruksen

3. Tartunnalle altistumisen määritelmänä on käytetty vähintään 15 minuutin lähikontaktia tartunnan saaneen kanssa. Onko tartunta tätä lyhyemmässä kontaktissa todennäköinen? Millaisissa tilanteissa tarttuminen helposti tapahtuu?

Ei todennäköinen, mutta toki mahdollinen, jos tartunnan saanut vaikkapa yskii voimakkaasti.

Tarttuminen tapahtuu silloin, kun oireinen henkilö yskii, aivastelee ja pärskii virusta hengitystie-eritteissä ja toinen henkilö on riittävän lähellä hengittämään näitä pisaroita. Eli missä tahansa arkitilanteessa, jossa ollaan lähellä toista ihmistä.

THL:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) toisiin ihmisiin pidettävän etäisyyden olisi oltava 1–2 metriä.

Lue lisää: Miten korona leviää ilmassa? Suomalaistutkijat yhdistivät voimansa selvittääkseen asian

4. Kun kokoontumista on rajoitettu, suomalaiset ovat lähteneet aktiivisesti ulkoilemaan. Voiko virus tarttua yhtä hyvin ulkona kuin sisätiloissa? Tarttuuko virus, jos pysähtyy juttelemaan?

Mikäli ulkona ollaan lähikontaktissa, virus voi sielläkin tarttua henkilöstä toiseen. Muuten virus ei tartu ulkoillessa.

Ulkona on helppo pitää riittävä välimatka toiseen ihmiseen, vaikka pysähtyisikin juttelemaan. Riittävän etäisyyden päässä tartunnan riski on hyvin pieni. Ruuhkaisia levähdyspaikkoja kannattaa välttää.

5. Onko tarttumisen tai taudinkuvan kannalta jotain merkitystä sillä, kuinka suuren määrän virusta saa?

Tarttumisen kannalta kyllä. Suurempi virusannos johtaa todennäköisemmin tartuntaan. Edelleenkään ei tiedetä, mikä määrä uutta koronavirusta on tartuttava. Tämä on aika haastava tutkittava asia.

Suuren virusannoksen voi saada esimerkiksi supertartuttajalta tai voimakkaasti oireilevalta henkilöltä, mutta emme vielä tiedä, kuinka paljon yksilöllistä vaihtelua viruksen erittymisessä on.

6. On havaittu, että osa tartunnan saaneista on supertartuttajia. Miksi osa sairastuneista tartuttaa virusta muita enemmän?

Uuden koronaviruksen kohdalla on todellakin jo tunnistettu supertartuttajia, ja tämä ilmiö tunnetaan muistakin infektiotaudeista. Yksi hypoteesi on, että supertartuttajat erittävät virusta suuria määriä, mutta miksi näin on, sitä emme tiedä. Tässä asiassa on tutkimuksella vielä paljon tehtävää.

7. Missä taudin vaiheessa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastuneen tartuttamisriksi on suurin?

Tartuttamisriski on suurin oireisessa vaiheessa. Jonkin verran on näyttöä siitä, että myös hyvin lieväoireiset henkilöt voivat olla tartuttavia. Samoin on mahdollista, että tartuntoja tapahtuu ennen oireiden alkua.

Oireinen henkilö on tartuttava tutkimuksen mukaan ainakin seitsemän päivän ajan, mutta tätä ei vielä tiedetä tarkkaan.

THL ohjeistaa kaikkia flunssaoireisia pysyttelemään kotona, kunnes kuume ja muut oireet ovat olleet poissa vähintään vuorokauden.

THL:n ohjeet kotona sairastamiseen ja siihen, milloin on hakeuduttava hoitoon (siirryt toiseen palveluun)

8. Mitä on tärkeintä muistaa arkitilanteissa tartunnan minimoimiseksi?

Tiedämme hyvin, että virus tarttuu nimenomaan henkilöstä toiseen. Tällöin sosiaalinen etäisyys ja kontaktien minimointi on tehokas tapa välttyä infektiolta. Ollaan kotona ja minimoidaan kaikki liikkuminen kodin ulkopuolella. Jokaiselle tämä ei ole esimerkiksi työn vuoksi mahdollista. Siksi on erityisen tärkeää, että ne, joilla on mahdollisuus olla kotona, todella myös niin tekevät.

Lue myös:

Lue uusimmat tiedot koronaviruksesta

Kysy koronasta