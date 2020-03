Jos Mia Mustaparta ei saa pendelöidä Lahdesta Vantaalle töihin, hidastuu koko kaupungin sote-laskutus

Ylen tietojen mukaan hallitus valmistelee koko Uudenmaan alueen eristämistä muusta Suomesta koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Lahdesta Vantaalle töihin pendelöivä Mia Mustaparta työskentelee Vantaan sosiaali- ja terveystoimen talous- ja hallintopalveluissa esimiehenä, eikä voi tehdä kaikkea työtään etänä kotoa.

Hän kertoo käsittelevänsä töissään asiakirjoja, joita ei saa kuljettaa työpaikkojen ulkopuolelle.

– Noin 60 prosenttia töistä voisin ehkä tehdä kotona. Haastena on, että myös tiimissäni tehdään sellaista työtä, jota ei voi tehdä etänä.

Osa työtehtävistä siirtyisi tämän takia tulevaisuuteen. Mustaparran tiimin kautta kulkee Vantaan sosiaali- ja terveyspalveluiden laskutus, jonka pysähtyminen tai hidastuminen voisi näkyä kunnan taloudessa.

Mia Mustaparran arjessa koronavirusepidemia näkyy jo runsaampana kotona olemisena ja epävarmuutena suunniteltujen lomamatkojen toteutumisesta.

Tällä hetkellä Mustaparta tekee noin päivän viikosta töitä etänä. Muutoin hän matkustaa normaalisti Lahdesta Vantaalle töihin junalla.

– Junissa on jo nyt suhteellisen tyhjää. Yleensä käyttämäni IC- ja Pendolino-vuorot on peruttu, mutta lähijunissakin on ollut tyhjää tästä huolimatta.

Työmatkoista vielä epäselvyyttä

Hallituksen esityksestä ei vielä tiedetä sitä, tullaanko esityksessä rajoittamaan myös maakunnan rajat ylittävää työmatkaliikennettä. Tilastokeskuksen mukaan Uudellemaalle pendelöi töihin noin 50 000 ihmistä ja Uudeltamaalta muualle noin 20 000.

Päätös voisi aiheuttaa poikkeustoimia töissä, joita ei voida tehdä etänä.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori vetosi sen puolesta, että työmatkaliikennettä ei rajoitettaisi. Uudellamaalla työskentelee paljon esimerkiksi hoitohenkilökuntaa, joka asuu muissa maakunnissa.