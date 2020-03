Moskovalainen luksustavaratalo jakaa kasvosuojia, jotta shoppailu voi jatkua – Korona ei pelota Venäjällä: ”Pelkkä informaatiovirus”

MOSKOVA Kaupungin ydinkeskustassa sijaitsevassa luksustavaratalo Tsumissa on tavallista hiljaisempaa. Kaikki asiakkaat eivät ole silti kaikonneet.

– Hölynpölyä, se on pelkkä informaatiovirus. En ole lainkaan huolissaan, sanoo vaateostoksilta palannut Aleksandr, joka kieltäytyy kertomasta sukunimeään.

Hänen mielestään tuikitavallinen flunssa on nyt aiheuttanut valtavan mediakohun. Shoppailemisen keskeyttämiseenkään ei nuoren miehen mukaan ole tarvetta, sillä tavaratalot huolehtivat hygieniasäännöistä.

Moskovalaisen Aleksandrin mielestä koronavirus ei ole sen kummempi kuin muutkaan flunssavirukset. Grigori Vorobjov / Yle

Luksustuotteita myyvä Tsum haluaa toimillaan viestittää, että se välittää asiakkaittensa turvallisuudesta. Myyjät palvelevat brändätyissä kasvosuojuksissa ja tavaratalon sisäänkäynnillä on tarjolla ilmaisia kasvosuojaimia, suojakäsineitä ja desinfiointiainetta.

Monin paikoin muualla suojavarusteista ja käsidesistä on pulaa. Asiasta ilmoitti tänään keskiviikona (siirryt toiseen palveluun) presidentti Vladimir Putinille Venäjän liittoneuvoston puheenjohtaja Valentina Matvijenko.

Uudet tartunnat kasvavat nopeasti

Venäläisten vähättelevän asenteen koronavirusta kohtaan ymmärtää, sillä maan johto on pyrkinyt näihin päiviin saakka tyynnyttelemään kansalaisia, eikä tilanteen ole kerrottu juuri uhkaavan Venäjää.

Näyttääkin siltä, että vallanpitäjät ovat pelänneet enemmän epidemian aiheuttamaa paniikkia kuin itse virusta. Äänenpainot ovat kuitenkin vakavoituneet samaan tahtiin, kun todettujen tartuntojen määrä on kasvanut.

Moskovalainen luksustavaratalo Tsum jakaa omalla merkillään brändättyjä kasvosuojaimia asiakkailleen. Grigori Vorobjov / Yle

Tänään viranomaiset kertoivat, että vuorokauden aikana tulleiden uusien tartuntojen määrä liki kolminkertaistui aiempien päivien kasvutahtiin verrattuna. Vahvistetut koronatartunnat lisääntyivät vuorokaudessa 163:lla tapauksella ja niitä on nyt yhteensä 658.

Valtaosa kerrotuista tartunnoista on Moskovassa, mutta virusta on todettu lähes koko maassa.

Epidemian todellista leviämistilannetta ei tiedetä

Tiistaina yksi epidemian torjuntaa johtavista poliitikoista, Moskovan pormestari Sergei Sobjanin antoi ensimmäisen kerran ymmärtää (siirryt toiseen palveluun), että todellisuudessa tartuntoja on Venäjällä paljon ilmoitettua enemmän.

Sobjaninin mukaan todettujen tartuntojen pientä määrää selittää testauksen vähäisyys, eikä viranomaisilla ole tarkkaa kuvaa epidemian laajuudesta.

Viralliset tartuntaluvut ovat herättäneet epäilyjä (siirryt toiseen palveluun) jo viikkojen ajan. Epäuskoa ovat osaltaan vahvistaneet alkuvuonna selvästi lisääntyneet keuhkokuumediagnoosit. Myös koronaviruksen tiedetään aiheuttavan keuhkokuumetta.

Viranomaiset ovat selittäneet keuhkokuumetapausten kasvua sillä, että ihmiset ovat hakeutuneet herkemmin hoitoon koronauutisoinnin vuoksi.

– Viranomaisten tiedot eivät koskaan pidä paikkaansa, ei Venäjällä, eikä muualla. Johtajat salaavat tietoja kaikkialla, sanoo pelkän etunimensä kertova Maksim.

Koronavirus tuntuu olevan venäläisille tavallista arempi aihe, sillä kaikki Ylen kymmenkunta Moskovan ydinkeskustassa haastattelemaa venäläistä kieltäytyivät kertomasta sukunimeään.

Putin puhui vihdoin koronavirustilanteesta

Presidentti Putin kommentoi vihdoin koronavirustilannetta tänään pitämässään tv-puheessaan (siirryt toiseen palveluun). Hän jatkoi tilanteen rauhoittelua.

Presidentti Vladimir Putin tutustui koronasairaalaan Moskovassa tiistaina. Alexey Druzhinin / AFP

Putinin mukaan Venäjän maantieteellisen sijainnin vuoksi viruksen leviämistä ei voida täysin estää, mutta valtio on pystynyt ja pystyy järjestelmällisillä toimillaan rajoittamaan sen leviämistä.

Epidemian hillitsemiksi presidentti julisti ensi viikon kaikille venäläisille palkalliseksi lomaksi. Hän esitteli niin ikään joukon sosiaaliavustuksia kansalaisille sekä tukia ja helpotuksia yrityksille.

Tärkein viesti oli silti perustuslakiuudistusta koskevan kansanäänestyksen siirtäminen myöhemmäksi. Aiemmin huhtikuun loppupuolelle kaavaillun äänestyksen pelättiin osuvan Venäjän epidemiapiikkiin ja pahentavan taudin leviämistä entisestään.

– Tiedätte, kuinka vakavasti suhtaudun siihen, Putin sanoi viitaten huhtikuun 22. päivälle suunniteltuun kansanäänestykseen ja ilmoitti sen siirtämisestä turvallisempaan ajankohtaan.

Äänestyksen lykkääminen voidaan nähdä merkkinä siitä, että Kreml suhtautuu epidemian leviämiseen vakavasti.

Toistaiseksi Venäjän puolustusministeriöstä on kuitenkin vakuutettu (siirryt toiseen palveluun), että huhtikuun alusta alkavat kutsunnat järjestetään normaalissa aikataulussa. Myös sotilaiden paraatiharjoitukset toisen maailmansodan loppumista juhlistavaa voitonpäivää varten ovat jatkuneet. Voitonpäivää on tarkoitus juhlia näyttävästi 9. toukokuuta.

Lisäksi ortodoksisen kirkon piiristä on vannottu, että pääsiäisen jumalanpalveluksia ei tulla perumaan koronaviruksen takia.

Rajoituksia viruksen torjumiseksi määrätty tipoittain

Viranomaiset ovat kuitenkin myös ryhtyneet huomattaviin toimiin koronaepidemian hidastamiseksi.

Rajoitukset on annettu pienissä erissä ja useimmiten alueellisesti, jotta paniikin lietsomiselta vältyttäisiin. Eniten elämää on rajoitettu Moskovassa.

Pääkaupungissa esimerkiksi koulut, museot, uimahallit ja kuntosalit on pistetty kiinni jo viime viikolla. Mediassa on myös kerrottu (siirryt toiseen palveluun), että viranomaiset valmistelevat koko Moskovan sulkemista. Kreml on kiistänyt (siirryt toiseen palveluun) nämä tiedot.

Pian Putinin tv-puheen jälkeen pormestari Sergei Sobjanin sanoi (siirryt toiseen palveluun), että Moskovan ravintolat, kahvilat ja puistot tullaan sulkemaan pian.

Lisäksi Moskovan seudulla rakennetaan pikavauhtia uutta tartuntatautisairaalaa, jossa on määrä olla paikkoja yli 500:lle koronapotilaalle.

Vajaa kaksi viikkoa sitten aloitetulla työmaalla työskentelee kellon ympäri noin viisi tuhatta työntekijää. Moskovan pormestari Sobjanin sanoi tiistaina (siirryt toiseen palveluun), että valtavasta rakennushankkeesta on nyt valmistunut 40 prosenttia ja se saadaan valmiiksi lähiaikoina.

Kaiken kaikkiaan Venäjän terveydenhuoltojärjestelmää on kuvattu kriisiytyneeksi (siirryt toiseen palveluun) jo nyt.

Yli 65-vuotiaat moskovalaiset kotikaranteeniin

Torstaista alkaen Moskovan yli 65-vuotiaat ja muut riskiryhmään kuuluvat asukkaat on määrätty kotikaranteeniin huhtikuun puoliväliin saakka. Yhteensä ulkonaliikkumiskielto koskee vajaata kahta miljoonaa kaupunkilaista.

Moskovalainen Ljubov Nikolajevna kertoo pysyvänsä nyt viranomaisten määräyksestä kodissaan. Grigori Vorobjov / Yle

Karanteenin valvomiseen aiotaan hyödyntää kaupungin jo käytössä olevaa kasvot tunnistavaa videovalvontajärjestelmää sekä mahdollisuuksien mukaan myös matkapuhelimien paikannustietoja.

Mediassa on epäilty valvonnan kattavuutta. Parhaillaan Venäjän duuma on säätämässä pikavauhtia lakia (siirryt toiseen palveluun), jolla karanteenin rikkomisesta voitaisiin antaa jopa kolmen vuoden vankeustuomio.

Kepin lisäksi tarjotaan porkkanaa.

Moskovan riskiryhmäläisille on luvattu kotiin jäämisestä 4 000 ruplan eli vajaan 50 euron suuruinen korvaus. Puolet siitä on tarkoitus maksaa heti ja toinen puoli karanteenin loputtua, jos ulkonaliikkumiskielto on pitänyt.

Moskovalainen Ljubov Nikolajevna on mielissään kaupungin tarjoamasta rahasummasta ja sanoo pysyvänsä kotona, koska viranomaiset ovat niin määränneet. Pelkällä etu- ja isännimellään esittäytyvä eläkeläinen pitää tilannetta silti liioiteltuna.

– Ei sitä tarvitse pelätä. Ihmiset kuolevat enemmän muihin tauteihin, hengityssuojainta käyttävä Ljubov Nikolajevna sanoo.

