Koulunkäynninohjaajat lomautettiin Oulussa – sen takia yhdeksänhenkisen erityisperheen arki muuttui hallitsemattomaksi kaaokseksi

Petri Kerman ja Susanna Holmquist luonnehtivat erityisperheensä normaalia tilannetta hallituksi kaaokseksi. Nyt se on hallitsemattomassa kaaoksessa. Oikealla perheen vanhin lapsi Samuel Kerman. Paulus Markkula / Yle

Oulun kaupunki pitää ratkaisua edelleen harkittuna, mutta on kuitenkin perunut osan erityislasten koulunkäynninohjaajien pikalomautuksista.

Kun Suomi siirtyi koronapandemian aikaiseen etäopetukseen, Oulun kaupunki päätti pikavauhtia lomauttaa erityislasten koulukäynninohjaajat.

Näin eivät ole kaikki kunnat tehneet. Joissain kunnissa on onnistuttu tarjoamaan erityisopetusta ja tukea oppimisvaikeuksiin oppilaille lähes normaalisti etäyhteyksistä huolimatta.

Konsultoiva erityisluokanopettaja Tarja Hiltunen oululaisesta Tiernan koulusta pitää kaupungin toimintaa yllättäen tehtynä paniikkiratkaisuna.

– Meillä Oulussa lomautettiin saman tien kaikki, jotka eivät ole lähiopetuksessa. Se oli valtavan iso yllätys, oikeastaan järkytys, sanoo Hiltunen.

Erityislapselle koulunkäynninohjaaja on usein paljon tärkeämpi aikuinen kuin opettaja. Kun tämä luottoaikuinen viedään pois etäopetukseen siirryttäessä, ollaan Hiltusen mukaan pulassa.

Valtioneuvosto toivoo, etteivät kunnat lomauttaisi Valtioneuvosto on esittänyt toiveen, että kunnat eivät tässä tilanteessa lomauttaisi (siirryt toiseen palveluun) henkilöstöä (Kuntalehti). Suomen isoista kaupungeista ainakin Helsinki ja Espoo ovat ilmoittaneet, että ne pyrkivät välttämättään henkilöstönsä lomautukset. Myöskään Turussa ei ole lomautettu koulunkäynnonohjaajia. Oulu ei kuitenkaan ole ainoa kunta, joka alkoi nopeasti lomauttamaan henkilöstöään. Samassa veneessä on esimerkiksi Salo.

Mitään keskustelua ei käyty

Esimerkiksi Oulun Tiernan koulun Kajaanintullin yksikköön ei jäänyt yhtään ohjaajaa. Opettajien kanssa ei käyty minkäänlaista keskustelua siitä, tarvitaanko ohjaajien apua vai ei.

Seuraavalla viikolla joitakin pikapäätöksellä lomautettuja ja kotiin lähetettyjä koulunkäynninohjaajia kutsuttiin kuitenkin takaisin töihin.

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden henkilöstöpäällikkö Tuomas Halonen luonnehtii silti alkuperäistä ratkaisua harkituksi ja valtioneuvoston linjausten mukaiseksi.

– Kun valtioneuvoston linjausten mukaisesti muun muassa kouluilla on siirrytty etäopetukseen, koulunkäynninohjaajien työ on estynyt ja keskeytynyt normaaliin nähden. Nyt on toimeenpantu tätä työsopimuslain mukaisuutta, sanoo Halonen.

Konsultoiva erityisluokanopettaja Tarja Hiltunen ja koulunkäynninohjaaja Salla Virkkunen yllättyivät Oulun kaupungin innokkuudesta lomauttaa ohjaajat etätöihin siirtyneiltä oppilailta. Paulus Markkula / Yle

Yksi viime viikolla lomautuslapun käteensä saaneista ja tällä viikolla takaisin töihin kutsutuista on Tiernan koulun Kajaanintullin yksikön koulunkäynninohjaaja Salla Virkkunen.

– Ehkä päättäjiltä puuttuu ymmärrys siitä, miksi koulunkäynninohjaajia on. Tuttu ohjaaja on tosi tärkeä monelle lapselle. Mehän pyöritämme sen lapsen arkea ja opettajan tehtävä on opettaa, sanoo Virkkunen.

Lomautuksen jälkeen hän on kartoittanut, mitä oppilaiden perheille kuuluu.

– Etäyhteistyössä on tehty tehtäviä, joita ei ole kotona ollut mahdollista tehdä kun paketti levisi, sanoo Virkkunen.

Yhdeksänhenkisen erityisperheen hallitsematon kaaos

Yhdeksän hengen erityisperhettä Oulun kiireellä toimeenpanemat lomautukset koskivat erityisen rankasti.

Petri Kerman ja Susanna Holmqvist ovat enemmän kuin täystyöllistettyjä kuuden koulua käyvän erityislapsen kanssa ja yhden vielä diagnoosia odottavan päiväkoti-ikäisen kanssa.

Lisäksi Kermanilla on itsellään ADHD-diagnoosi ja Holmqvistilla ADD-diagnoosi.

Holmqvist kuvailee perheen tilanteen muuttuneen hallitusta kaaoksesta hallitsemattomaksi kaaokseksi.

Seitsemän erityislapsen äiti ja äitipuoli Susanna Holmqvist auttaa lapsia vuorotellen heidän koulutehtävissään. Paulus Markkula / Yle

Viiden pojan isä Petri Kerman ihmettelee sitä, että koulunkäynninavustajat vietiin pois tilanteessa, jossa lapset tarvitsevat heitä enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

– Meillä ei ole niitä työkaluja, mitä avustajilla on toimia heidän kanssaan kouluympäristössä ja koulutehtävissä, sanoo Kerman.

Kahden pojan äidin Susanna Holmqvistin mielestä kaupungin päätös on käsittämätön.

– Monen lapsen kohdalla koulunkäyntiavustaja on se, jonka avulla lapsi ylipäätään saadaan kouluun, sanoo Holmqvist.

Kermanin mukaan avustaja saa opettajan laatiman opettamissuunnitelman toimimaan erityislapsilla käytännössä.

Koulunkäyntiavustajien poissaolo on jo näkynyt selvästi lasten käytöksessä. Välillä ovat kynät lennelleet pitkin seiniä.

– Ymmärrän, että tällaisessa tiukassa tilanteessa pitää tehdä vaikeitakin päätöksiä, mutta pitäisi tarkemmin punnita ratkaisujen hyödyt ja haitat, sanoo Kerman.

Tällä hän viittaa kasvaviin lastensuojelun ja syrjäytymisen kustannuksiin, joita tällaisista päätöksistä voi seurata.

Ongelma koskee myös muita kuin erityiskouluja

Myös oululainen erityislapsen äiti Niina Yletyinen järkyttyi päätöksestä. Hänen poikansa henkilökemia toimii hyvin nimenomaan koulunkäynninohjaajan kanssa.

– Avustaja on se jonka vuoksi pojan saa kouluun. Jos hän ei ole siellä, poika kieltäytyy koulusta täysin. Joku tässä kyseisessä henkilössä herättää luottamusta ja turvallisuuden tunnetta.

Yletyistä huolettaa myös erityislasten koulunkäynti opettajien sairauslomien aikana.

Erityislapset eivät helpolla hyväksy uusia tuntemattomia sijaisia. Etänä opiskelussa uusi sosiaalinen kontakti on vielä vaikeampaa luoda. Saattaa olla, että lapsella ei ole minkäänlaista motivaatiota tehdä koulutyötä oudon aikuisen kanssa.

Etätyö on useimmille erityislapsille ongelmallista jo sinänsä. Tutun ja turvallisen aikuisen koulunkäynninohjaajan katoaminen siinä tilanteessa on vaikea asia. Paulus Markkula / Yle

Konsultoiva erityisluokanopettaja Tarja Hiltunen kertoo erityisen tuen lapsen koulunkäynnin edellyttävän useimmiten yksilöllistä ohjausta. Jokaisen tehtävän alussa täytyy olla aikuinen joka auttaa.

Hänen mukaansa kyse ei ole pelkästään erityiskoulujen oppilaista. Koulunkäynninohjaajat ovat monille tavallisten koulujen oppilaillekin erityisen tärkeitä nyt kun ollaan etäopetuksessa.

– Meillä on paljon tukea tarvitsevia lapsia, eikä varmasti tule onnistumaan, että heidän koulunkäyntinsä on pelkästään opettajan varassa, sanoo Hiltunen.

Henkilöstöpäällikkö Halonen lupaa, että Oulun kaupunki selvittää jälkikäteen lomautusten mielekkyyttä myös tavallisissa kouluissa.

– Tällä hetkellä kartoitetaan vielä onko tarvetta keskeyttää keskeytyksiä siltä osin, että koulunkäynninohjaajia siirretään tukemaan etäopetusta myöskin normaalien koulujen toimintoihin, sanoo Halonen.

