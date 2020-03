Karavaanarit eivät hylänneet toisiaan, kun pandemia pisti Euroopan sekaisin – tällainen oli Äijöjen matka Espanjasta kotiin

Ulkomailla talvea viettäneiden karavaanareiden kotimatka muuttui kilpailuksi aikaa ja Euroopassa yltyvää koronapandemiaa vastaan. Kuten aitoon karavaanarihenkeen kuuluu, matkailuajoneuvoillaan kotiin kiirehtineet ovat pitäneet tien päällä yhtä – jos ei fyysisesti, niin ainakin somen avulla.

Mieleenpainuvalle paluumatkalle karauttivat myös Pentti ja Pirkko Äijö. Jyväskylän Vaajakoskelta kotoisin oleva pariskunta pysäköi liikkuvan kotinsa Espanjaan jo lokakuussa. Paluumatka alkoi jo suunniteltua aiemmin, eikä se sujunut täysin mutkitta. Uutiset kertoivat valtioden sulkevan rajojaan.

Äijöjen kokemuksen jakavat lukuisat muut karavaanarit.

Keskustelu käy vilkkaana muun muassa Facebookin suljetussa Karavaanarit ulkomailla -ryhmässä. Jäsenet ovat jakaneet reaaliaikaisia tilannepäivityksiä esteistä ja paluumatkan varrella koetuista tilanteista. Ryhmään kuuluu noin 5 500 jäsentä, mikä kertoo kiinnostuksesta harrastusta kohtaan.

Osa jäsenistä on viestien perusteella vasta ajorupeamansa alussa.

Karavaanareiden joukossa on levinnyt myös huoli, onko kotiin pääsy edes varmaa.

Ulkoministeriön lähetystöneuvos René Söderman rauhoittelee matkalla olevia.

– Suomalainen voi aina palata Suomeen, hän toteaa.

Ulkoministeriön verkkosivuilla muistutetaan, että jatkuvasti muuttuva tilanne vaatii kaikilta kotiin pyrkiviltä epävarmuuden sietämistä.

Ulkoministeriön ohjeita karavaanareille

Ulkoministeriö pyytää matkaajia noudattamaan kunkin maan viranomaisten määräyksiä ja seuraamaan paikallista uutisointia. Listaus Euroopan maiden liikkumisrajoituksista (siirryt toiseen palveluun) löytyy Euroopan komission verkkosivuilta.

Esimerkiksi Suomen Madridin-suurlähetystö on tehnyt maata pitkin matkustaville verkosta tulostettavan dokumentin (siirryt toiseen palveluun), jolla on tarkoitus helpottaa toimintaa rajalla. Myös Saksan suurlähetystö Madridissa on antanut muiden EU-maiden kansalaisten käyttöön matkustuskirjeen. Pyydettäessä viranomaisille tulee näyttää passi tai henkilökortti ja todiste siitä, että koti on toisessa EU-maassa.

Suomen Madridin-suurlähetystön verkkosivuilla kerrotaan, että EU-maiden kansalaisilla on vapaa kulku matkailuajoneuvolla kaikilla Espanjan teillä kotimaahan palaamiseksi ja rajan ylittämiseksi.