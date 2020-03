Jenni Kopin työt päiväkodissa hupenivat koronan vuoksi, nyt hän on kiireapulainen – 120 työntekijää siirtyi muutamassa päivässä uusiin hommiin Vantaalla

Vantaalainen Jenni Koppi työskenteli vielä viime viikolla lastenhoitajana vantaalaisessa päiväkodissa. Vain muutaman päivän varoitusajalla työ muuttui täysin. Lapset vaihtuivat asunnottomiin, kun Koppi siirtyi kiireapulaiseksi palvelukeskukseen.

Sosionomin koulutuksen saanut Koppi on yksi ensimmäisistä Vantaalle juuri perustetun resurssikeskuksen siirtämistä työntekijöistä.

– Perjantaina kysyttiin olisinko kiinnostunut muista tehtävistä ja tiistaina aloitin jo uudessa paikassa. Sosionomin työkenttä on aika laaja ja minusta on hyvä, että ammattikuntaa hyödynnetään siellä, missä on tarvetta, sanoo Koppi.

Koronaviruksen leviämistä rajoittavat toimet ovat sulkeneet monia kuntapalveluita, minkä vuoksi useita kuntatyöntekijöitä on jäänyt vaille työtä. Vantaa perusti pika-aikataululla resurssikeskuksen, jonka kautta työntekijöitä ohjataan nyt uusiin tehtäviin.

– Malli luotiin kokoon suurin piirtein vuorokaudessa ja kolmen päivän aikana on onnistuttu sijoittamaan jo 120 ihmistä uusiin tehtäviin. Tämä on luovaa toimintaa. Joka päivä eteen tulee uusi haaste, joka pitää yrittää ratkaista seuraavaan päivään mennessä, sanoo henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen Vantaan kaupungilta.

Sote-palveluiden lisäksi ihmisiä on sijoitettu myös erilaisiin puhelinpalvelutehtäviin ja viestintään. Itse resurssikeskus ei fyysisesti sijaitse missään, vaan sitä pyöritetään monen muun työpaikan tavoin kotitoimistoista.

Satoja sote-alan osaajia muissa tehtävissä

Koronaviruksen uhka on ajanut jo monet kunnat aloittamaan yt-neuvottelut ja useita aloja painaa myös lomautukset. Pääkaupunkiseudun suurimmat kaupungit ovat kaikki kertoneet pyrkivänsä välttämään lomautuksia.

Samaan aikaan sosiaali- ja terveyspuolella on huutava pula lisäkäsistä. Vantaalla selvisi nopeasti, että kaupungilla on satoja hoitotyön koulutuksen saaneita henkilöitä aivan muissa tehtävissä.

– Resurssikeskukseen on tähän mennessä ilmoitettu kaikkiaan 450 henkilön työpanos. Merkittävää on se, että näistä noin 300 henkilöllä on olemassa joku sote-alan tutkinto, sanoo Lievonen

Sosiaali- ja terveyspuolelta on puolestaan tullut resurssikeskukselle jo 380 työntekijäpyyntöä. Vauhdikkaan alun jälkeen huomattiin kuitenkin nopeasti, ettei tehtävän ja tekijän yhdistäminen ole täysin ongelmatonta.

– Suurin massa on vielä sijoittamatta, koska haasteeksi on noussut työtehtäviin perehdyttäminen etenkin sote-alan tehtävissä. Rekrytointiin liittyy myös paljon hallinnollista työtä, joka ei saa kuormittaa vastaanottavan tahon esimiehiä. Näihin yritetään nyt keksiä pikaisesti ratkaisuja, sanoo Lievonen.

Vantaan henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen on tyytyväinen resurssikeskuksen ensimmäisiin saavutuksiin. Hän myöntää kuitenkin, että uusia haasteita tulee eteen joka päivä. Kristofer Andersson / Yle

“Voin kantaa oman korteni kekoon vaikeassa tilanteessa”

Tähän mennessä kaupungin työntekijät ovat saaneet Vantaalla itse ilmoittautua halukkaiksi vaihtamaan omaa toimenkuvaansa. Viime kädessä työnantaja voi myös siirtää resurssseja sinne, missä niitä tarvitaan. Kaupungin mukaan siirrot ovat voimassa poikkeusolojen ajan.

Päiväkodista palvelukeskukseen alkuviikolla siirtynyt Koppi on hiljalleen oppinut uuden työpaikkansa tavoille ja uskoo kokemuksesta olevan enemmän hyötyä kuin haittaa.

– Tällä tapaa voi ainakin itse laittaa niin sanotusti oman kortensa kekoon tällaisena aikana. Tämä on myös minulle hyvä tilaisuus päästä kurkistamaan päiväkodin ulkopuolelle ja tästä kokemuksesta on aivan varmasti hyötyä minulle myös tulevaisuudessa, sanoo Koppi.

Koppi kuvaa kuntatyöntekijöiden elävän nyt hyvin stressaavaa ja epävarmaa aikaa sekä koronan että työtilanteen suhteen.

– Nyt vaaditaan hyvää paineensietokykyä sekä yhteistyötä ja joustavuutta, Koppi toteaa.