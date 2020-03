Seitsemän lasta altistunut koronalle HUSin lastensairaalan syöpäosastolla – Altistuneen äiti: “Näillä lapsilla vastustuskyky on nolla”

Uudessa lastensairaalassa todetut koronatartunnat ovat altistaneet useampia lapsipotilaita kuin aiemmin julkisuuteen on kerrottu.

Syöpä- ja elinsiirtopotilaita hoitavalla Taika-osastolla levinneelle koronavirukselle on altistunut seitsemän lapsipotilasta ja heidän perhettään.

Sairaanhoitopiiri tiedotti viime viikon torstaina, että yhdellä Taikan hoitajalla todettiin koronavirustartunta. Tuolloin kerrottiin, että hoitaja ei ollut altistanut potilaita virukselle.

Lauantaina HUS tiedotti, että Taika-osastolla on havaittu lisää koronavirustartuntoja. Tuossa yhteydessä sairaanhoitopiiri kertoi, että henkilökunnan lisäksi kaksi vastaanotolla käynyttä potilasta perheineen on altistunut.

Ylen tietojen mukaan altistuneita perheitä on kuitenkin huomattavasti enemmän. Lastensairaalan ylilääkäri Eero Jokinen vahvistaa asian Ylelle.

– Tällä hetkellä altistuneita perheitä on seitsemän, Jokinen kertoo

Jokisen mukaan yhtään positiivista tulosta ei toistaiseksi ole. Jokisen mukaan ainakin osa testeistä on vielä valmistumatta. Hän ei halua kertoa kuinka monta on testattu.

– Me emme kerro yksittäisiä tuloksia.

Ylen tietojen mukaan uusmaalainen äiti ja poika altistuivat virukselle osastolla. Ylelle puhunut äiti on altistuksesta järkyttynyt ja huolissaan.

– Miten kaikista maailman osastoista tuollaisella, jolla on elinsiirto-, syöpä- ja veritautipotilaita, pääsee tapahtumaan tällaista? Tuon pitäisi olla maailman paras lastensairaala ja turvapaikka noille lapsille, joilla elimistön vastustuskyky on nolla, äiti toteaa.

Syöpä-, veritauti- ja elinsiirtopotilaiden hoidon lisäksi Taika-osastolla annetaan myös kantasoluhoitoa.

Yle on puhunut kahden Taika-osastolla olevan potilaan äidin kanssa. Molemmat kyseenalaistavat tehtiinkö osastolla riittäviä toimenpiteitä lapsipotilaiden suojaamiseksi.

Altistuminen osastolla on järkyttänyt vanhempia. Laura Hyyti / Yle

Altistus vain muutama päivä ennen kotiutumista

Uusmaalainen äiti kertoo, että hänen poikansa on ollut hoidettavana Taika-osastolla useita viikkoja. Poika kotiutettiin viime viikolla.

Äiti esiintyy jutussa nimettömänä, sillä lapsen hoitosuhde Taikaan jatkuu yhä.

Ennen kotiuttamista sekä äiti että poika ehtivät olla tekemisissä hoitajan kanssa, jolla on todettu koronavirustartunta. Äiti sai soiton asiasta lääkäriltä sunnuntaina.

Altistuminen tapahtui vain muutama päivä ennen pojan kotiuttamista.

– Lääkäri kertoi, että olemme altistuneet hoitajalle, jolla on todettu korona. Sitä ei edes pahoiteltu mitenkään.

Kun perheelle ilmoitettiin altistumisesta, heitä pyydettiin ottamaan yhteyttä, jos hengitystieoireet alkavat. Se oli äidin mukaan ainoa ohje, jonka he saivat tässä tilanteessa.

– Me olemme laskeneet päiviä tästä altistuksesta, että kauanko tässä löysässä hirressä ollaan. Hirveää odotella, kytätä ja kysellä lapselta, että onko ollut mitään. Olen hirvittävän pettynyt ja ihmeissäni, että edes tuolla osastolla lapset eivät ole turvassa.

Ohjeistus hengityssuojaimista vaihteli

Toisen Ylen haastatteleman äidin mukaan hänen perheensä ei ainakaan tiettävästi ole altistunut virukselle.

Äiti kertoo, että häntä ei informoitu viime viikonloppuna siitä, että koronatartunta on levinnyt osastolla. Tilanne selvisi hänelle jo lauantaina median kautta, mutta HUS tiedotti asiasta perheitä henkilökohtaisesti vasta sunnuntaina.

– Ystäväni alkoivat kysellä, että oletteko te kunnossa siellä. Ihmettelin, että mikäs juttu tämä on. Sitten vasta luin lehdestä. Siellä luki, että kaikkia osastolla olevia on tiedotettu tästä. Ei meitä kyllä ollut tiedotettu.

HUSin Jokinen myöntää, että viikonlopun tiedottaminen ei ollut kaikilta osin onnistunutta. Osasyynä on hänen mukaansa se, että resurssit olivat hoitotyössä. Lisäksi tieto piti saada leviämään nopeasti sadoille ihmisille.

– Meillä ei ole oikein kunnollisia keinoja ottaa jokaiseen henkilökohtaisesti yhteyttä. Suurin osa resursseista meni hoitoon. Me olemme pahoillamme, että tämä tieto ei kaikkia saavuttanut.

HUSin mukaan osastolla varauduttiin koronaan infektiolääkärien ohjeiden mukaisesti. Laura Hyyti / Yle

Äidit kertovat hämmentyneensä, kun huomasivat osaston hoitajien alkaneen käyttää hengityssuojaimia. Vanhemmille ei kerrottu syytä suojainten käytölle. Vanhempia ei myöskään pyydetty pitämään suojaimia.

Hengityssuojain ei kuulu osaston hoitajien normaaliin varustukseen, ylilääkäri Eero Jokinen kertoo. Hänen mukaansa suojaimet otettiin käyttöön, kun henkilökunnan ensimmäisestä varmistetusta koronatartunnasta oli saatu tieto. Henkilökunnan jäsen ei enää tuolloin ollut töissä.

Suojaimet otettiin käyttöön viime viikon keskiviikkona, mutta niistä luovuttiin jo seuraavan päivän aikana. Tuolloin infektiolääkärit tulivat Jokisen mukaan siihen tulokseen, että niistä ei olisi hyötyä. Myöhemmin infektiolääkärit kuitenkin pohtivat asiaa uudelleen.

– Kävi niin, että näitä positiivisia tuloksia tuli lisää henkilöiltä, jotka olivat kotona. Infektiolääkärit suosittivat uudestaan, että maskia käytetään lauantaista lähtien. Siitä lähtien niitä on pidetty, kun ollaan osastolla hoitamassa potilaita, Jokinen sanoo.

Nyt suojaimia on tarkoitus käyttää huhtikuun alkuun saakka.

– Olemme toimineet sen mukaan kuin meidän infektiolääkärit ovat parhaaksi katsoneet. Meidän asiantuntemuksemme maskien käyttöön ei täysin riitä, Jokinen kertoo.

Kaikki osastolla koronaan sairastuneet työntekijät olivat oireettomia. Jari Kovalainen / Yle

Olivatko toimenpiteet riittäviä?

Molemmat Taika-potilaiden vanhemmat kyseenalaistavat tehtiinkö osastolla riittäviä toimenpiteitä lapsipotilaiden suojaamiseksi.

Taika-osastolla huoltajat voivat olla lapsen luona ympäri vuorokauden. Altistuneen äidin mukaan huoltajien kahvihuoneessa korona on ollut jo pitkään ykköspuheenaihe.

– Ylipäänsä tätä korona-asiaa ei vanhemmille neuvottu tai pyydetty erityiseen varovaisuuteen, vaikka osa lapsista sai käydä kotilomilla.

Ylilääkäri Jokisen mukaan suojautuminen on tehty parhaan tietämyksen mukaan.

– Suojautumiseen käytimme infektiolääkäreiden asiantuntemusta. Kaikki töissä olleet henkilöt olivat hoitotyötä tehdessään oireettomia. Toistaiseksi emme ole keksineet, mitä olisimme voineet tehdä toisin.

Toisen äidin mukaan omaisille kerrottiin, että osastolla olevia lapsia testataan herkästi.

– Meidän tytölle alkoi tulla flunssaa, ja yöhoitaja kertoi siitä eteenpäin. Sanottiin, että ei testata, se voi johtua hoidoista. Ensin painotettiin, että testataan pienestäkin oireesta ja sitten ei kuitenkaan testattu.

Ylilääkäri Jokisen mukaan testaamista koskevat säännöt ovat samat kuin muualla ja ne koskevat sekä potilaita että henkilökuntaa.

– Jos on oireeton, ei oteta näytettä. Jos on ollut oireinen ja kontakti (sairastuneeseen), niin ilman muuta otetaan näyte.

Jokinen sanoo, että osaston potilaat ovat tarkan valvonnan alaisena, koska heidän elimistönsä ei pysty kamppailemaan virusta vastaan samalla tavoin kuin terveen ihmisen. Toisaalta näyttää Jokisen mukaan siltä, että lapsilla koronaviruksen aiheuttamat oireet eivät ole yhtä rajuja kuin aikuisilla.

– Koronaviruksesta ei ole vielä niin paljon tietoa. Kun puolustuskyky on matalampi, mikä tahansa virusinfektio on hankalampi. Kaikki osastolla olleet potilaat ovat tosi tarkan silmälläpidon alaisena, Jokinen sanoo.

HUS vakuuttaa, että altistuneita potilaita valvotaan tarkasti. Jari Kovalainen / Yle

Suuri osa henkilökunnasta karanteenissa

Koronatartuntojen vuoksi suuri osa osaston henkilökunnasta on laitettu karanteeniin. Jokisen mukaan altistuneita on noin puolet henkilökunnasta.

– Tällä hetkellä selvitään, mutta tilanne on erittäin hankala. Voit kuvitella että kun puolet henkilökunnasta on pois pelistä, niin eiväthän he siellä turhan panttina ole olleet, ylilääkäri Jokinen toteaa.

Jokisen mukaan potilaita ei ole siirretty muualle eikä yksikään hoitojakso ole keskeytynyt tartuntojen vuoksi. Helpotusta on saatu muun muassa siirtämällä kiireettömiä hoitoja ja muuttamalla vastaanottokäyntejä etäkäynneiksi. Myös HUS-apteekista on saatu apua lääkehoitoihin.

Merkittävässä osassa on ollut myös henkilöstön joustaminen ja venyminen.

– Toivotaan ja uskotaan, että se (viruksen leviäminen) on saatu pysäytettyä ainakin osaston sisällä. Täytyy muistaa, että kuka tahansa, joka kulkee tuolla ulkona voi saada tartunnan ja voi olla oireeton.