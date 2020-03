Kirjeenvaihtajalta: USA:n koronatukipaketista jopa tuhansia dollareita perhettä kohti – kokonaisuus vaikuttaa Suomessa asti

Elvytyspaketti on kooltaan sellainen, jolla on jo todellista vaikutusta koko maailmaan, Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mika Hentunen kirjoittaa.

WASHINGTON Yhdysvaltain noin 1 800 miljardin euron elvytys koronaviruksen aiheuttamien tuhojen korjaamiseksi on maan talouden kaikkien aikojen suurin hätäapupaketti. Edustajainhuoneen on vielä vahvistettava se. Ratkaiseva äänestys on viimeistään torstaina.

On tosin mahdollista, ettei tämäkään raha riitä. Uusia aputoimia suunnitellaan jo.

Senaatin republikaanit vertaavat tilannetta sota-aikaan. Poikkeusolot vaativat poikkeuksellisia toimia. Vastaavaa velkarahalla toteutettavaa elvytystä ei vuoden 2008 finanssikriisin aikanakaan edes haviteltu.

New Yorkin osakemarkkinoita tukipaketti alkoi jo piristää alkuviikosta, kun sen läpimeno senaatissa alkoi näyttää todennäköiseltä. Sahausliike ja epävarmuus jatkuvat edelleen, mutta Wall Streetin pörssit olivat keskiviikkona noususuunnassa.

Ne ovat nopein ja suorin tapa mitata kansalaisten ja yritysten tunnelmia ja tulevaisuudenuskoa.

Washingtonilaisyritys ompelee hengityssuojaimia. Yritys tuottaa niitä yli 5 000 päivässä. Stephen Brashear / EPA

Mitkä ovat tukipaketin pääkohdat?

Kulutusta lisätään lähettämällä kansalaisille käteistä rahaa. Alle 75 000 dollaria vuodessa ansaitsevat veronmaksajat saavat 1 200 dollaria. Lisäksi perheille maksetaan 500 dollaria lasta kohti. Tukisumma pienenee tulojen mukaan niin, että yli 99 000 dollaria tienaavat eivät shekkejä enää saa.

Työttömyysvakuutusturvaa kasvatetaan. Työttömäksi koronan takia joutuneet saavat korvausta vähintään 13 viikon ajan. Demokraattien vaatimuksesta myös pätkätyöläiset, kuten erilaiset freelancerit ja Uber-taksinkuljettajat pääsevät tuen piirin.

Lue tästä jutusta uusimmat tiedot koronaviruspandemiasta

Pienyritykset saavat pikalainoja, joita niiden ei tarvitse maksaa takaisin, jos ne sitoutuvat pitämään työntekijänsä.

Koronasta pahimmin kärsivien alojen yritysten auttamiseksi perustetaan 425 miljardin dollarin suuruinen Yhdysvaltain keskuspankin rahasto. Esimerkiksi lentoyhtiöille kaavaillaan tästä rahastosta 50 miljardin dollarin avustuksia.

Yhdysvaltain sairaalat saavat sata miljardia dollaria lisää toimintansa pyörittämiseksi.

Kuinka suuri paketti olisi Suomen kansantalouteen suhteutettuna?

Tuki vastaisi vajaan 20 miljardin euron elvytyspakettia Sanna Marinin hallitukselta. Luku ei ole suoraan verrannollinen, koska Suomessa on toimivampi sosiaali- ja työttömyysturvajärjestelmä, mutta se kertoo kokoluokasta. Kertarysäyksellä päätettynä elvytystoimet ovat siis massiivisia.

Mitkä tämän paketin vaikutukset Suomeen ovat?

Se on vahva viesti maailmalle siitä, että Yhdysvallat haluaa pitää taloutensa terässä ja pysyä kiinnostavana investointikohteena. Se myös kertoo, että maan poliitikot pystyvät puolueiden mutapainista huolimatta tarvittaessa nopeisiin, suuriin siirtoihin.

Yhdysvallat on maailmantalouden veturi, joten talousvaikutukset Suomeen ovat suorat. Suomen osakemarkkinat seuraavat Wall Streetin kehitystä.

Donald Trump puhui koronavirustiedotustilaisuudessa tiistaina. Oliver Contreras / EPA

Kuka on tyytyväinen, kuka ei?

Tyytyväisiä ovat varsinkin sellaiset työttömäksi jääneet yhdysvaltalaiset, joilla ei ole vakituista työpaikkaa. Ylipäätään talouselämä tarvitsee piristäviä viestejä koronan aiheuttaman shokin helpottamiseksi.

Terveydenhuollossa on sekä tyytyväisiä että pettyneitä. Apu auttaa välttämättömyystarvikkeiden hankkimisessa, mutta se ei ole vielä riittävä koronan vastaisiin toimiin.

New Yorkin pormestari Anthony Cuomo arvosteli ankarasti suunniteltua avun kohdistamista. Hänen mukaansa New Yorkin osavaltio tarvitsisi neljä kertaa enemmän hätätukea kuin mitä on nyt saamassa.

Yksi näpäytyksen saaneista on presidentti Donald Trump. Demokraatit pitivät huolen siitä, etteivät Trumpin hotellit pääse jaolle.

Lisää aiheesta:

USA alkaa jakaa shekkejä kansalaisille – Tulevaisuudessa tarvitaan terveydenhuollon kriisipuskureita, sanoo Varman Risto Murto