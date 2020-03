Nyt kunnat tarjoavat noutoruokaa myös etäoppilaille – tarve yllätti pikkukaupungin: "Kertoo siitä, että perheet ovat kovilla"

Monissa kunnissa ja kaupungeissa on viime viikolla mietitty, miten myös etäopetuksessa oleville lapsille voitaisiin tarjota lounas koulun puolesta.

Heinolassa noutolounasta ryhdyttiin jakamaan torstaina. Lähes 80 lasta saapui hakemaan lounasta Kailas-talon noutopisteeltä. Yhteensä joka viides heinolalaislapsi ilmoittautui hakemaan noutolounasta.

– Kyllähän tämä kertoo siitä, että perheet ovat kovilla. Taloudellisesti ollaan tiukilla. Ei ole totuttu siihen, että kotona saattaa olla viisi peruskouluikäistä lasta odottamassa ruokaa keskellä päivää, sanoo Heinolan hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja.

Espoo aloittaa maanantaina eväspussien tarjoamisen kotona olevilla oppilaille ja lukion opiskelijoille. Janakkalan kunta taas tarjoaa maanantaista alkaen perheille paketit, joka sisältää ruoka-aineet kotona valmistettaviin tai lämmitettäviin aterioihin pariksi viikoksi kerrallaan.

Koululaisille ohjeistettiin tarkasti, ettei liian lähelle koulukavereita saa mennä lounasjonossakaan. Juha-Petri Koponen / Yle

Heinolasta mukaan saa maidon, leivän ja pääruoan, joka lämmitetään itse kotona.

– Suomalaisen yhteiskunnan yksi arvopohja on, että meillä on ilmainen kouluruoka. Uskon, että yksi huoli oli, miten nämä lapset siellä kotona ruoan saavat ja miten se järjestetään, sanoo Hepo-oja.

Huolena turvavälit

Myös Nokia tarjoaa noutoruokaa koululaisille. Tampereella eväspakettien jakamista on pohdittu, mutta ajatuksesta luovuttiin, sillä koululaisten lähikontakteja ei haluta tällä tavoin lisätä.

Asiaa on mietitty myös Heinolassa. Kun lapset tapaavat toisensa jonossa, houkutus leikkeihin ja kontaktiin saattaa olla kova.

– Meillä on jokaisessa pisteessä henkilökuntaa muistuttamassa turvaväleistä ja katsomassa, että se toimii. Tämä on kriittisin paikka: muodostuuko jonoja, pidetäänkö turvaväli, jäädäänkö leikkimään, arvioi Hepo-oja.

Heinolan hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja yllättyi noutolounaan suosiosta. Juha-Petri Koponen / Yle

Heinolan Kailaan koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Iiris Rainio pitää hienona, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus hakea maksuton lounas.

– On tärkeää lapselle saada ainakin yksi lämmin ruoka päivässä. Olen sydän sykkyrällä miettinyt, miten perheissä on pärjätty. Monessa perheessä on hengähdetty helpotuksesta kun tietää, että saa ainakin sen yhden ruuan, sanoo koulunkäyntiavustajana työskentelevä Rainio.

Heinolassa lounasta jaetaan Hepo-ojan mukaan niin kauan kuin poikkeusolot kouluissa jatkuvat, pisimmillään toukokuun loppuun saakka.

Heinolassa mukaan saa kotona lämmitettävän pääruan, leivän ja levitteen sekä maidon. Juha-Petri Koponen / Yle

Ruuanlaitto, työt ja koulutyöt vievät vanhempien ajan

Kolmen lapsen äiti Heli Hallikainen Lahdesta kertoo, että lasten lounaat ovat näkyneet myös kukkarossa. Ruuanlaittoon ja koulutöihin on mennyt oma aikansa perheen muuttuneessa arjessa. Myös Lahden kaupunki alkaa jakaa kylmäruokapakkauksia maanantaista lähtien. Lähes kolmasosa, yli 3 000 Lahden peruskoululaisista on ilmoittanut hakevansa kouluruokapaketin.

– Helpottaa varmasti haasteellista arkea. Melko paljon vie aikaa koulutytöt, ja ruuanlaittoon menee myös oma aikansa. Olisi kiva, kun ehtisi kotona muutakin kuin koulujuttuja ja kokkailua.

Monessa kunnassa kouluruokailu tarjotaan lähiopetuksessa oleville, mutta koululle voi tulla kotoa syömään. Esimerkiksi Helsingissä verkko-opetuksessa oleva oppilas pääsee lounaalle ilmoittautumalla etukäteen. Turussa lounaan saa myös ottaa mukaan, mutta koululle pitää ilmoittautua.

Kirjavaan käytäntöön on syynä on ministeriön ohjeistus, jonka mukaan kunnan täytyy järjestää ruokailu mahdollisuuksien mukaan.

Toisaalta tilanne on monissa kunnissa vielä epäselvä. Esimerkiksi Mikkeli, Oulu, Vaasa ja Seinäjoki selvittävät yhä, miten ruokaa voitaisiin tarjoilla myös etäopetuksessa oleville koululaisille.