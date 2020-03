Maataloudelle tulossa oma tukipaketti koronan vuoksi: Ensi hätään 15 miljoonan lainatakaukset – Ministeri: tuotanto ja huoltovarmuus turvataan

Tulevan satokauden kriittisimpiä kysymyksiä on kausityövoiman saanti, koska koronavirus sulkee rajoja ja ulkomaista työvoimaa on hankala saada.

Koronaviruksen vaikutukset iskevät ankarasti myös maatalousyrittäjiin. Hallitus kaavaileekin maataloudelle omaa tukipakettia. Ruuantuotantoon ollaan suuntaamassa noin 15 miljoonan euron lainatakausta.

Maatalousministeri Jari Lepän (kesk.) mukaan tukipaketilla halutaan tukea koronan vuoksi tilapäisissä maksuvaikeuksissa olevia tiloja.

Maataloustuottajain etujärjestö MTK ehti jo alkuviikosta vaatia maatalousyrittäjille omaa tukipakettia, koska etujärjestön mukaan osa viljelijöistä ei voi hyödyntää hallituksen yrityksille jo aiemmin myöntämiä 400 miljoonan euron tukia.

Etujärjestö MTK vaati huomattavasti suurempaa summaa jopa 330 miljoonan euron koronatukea.

Suurin summa MTK:n esittämässä tukipaketissa suunnattaisiin maatilatalouden kehittämisrahaston, eli Makeran pääomittamiseen, johon järjestö esittää 200 miljoonan euron lisärahoitusta.

MTK:n puheenjohtajan Juha Marttilan mukaan summalla helpotettaisiin maatilayritysten välitöntä rahoitustarvetta sekä turvattaisiin myös investoinnit.

Ministeri Leppä pitää ruuantuotannon turvaamista ja huoltovarmuudesta huolehtimista ensiarvoisen tärkeänä. Koronaviruksen vaikutuksia alkutuotantoon seurataan ministerin mukaan tarkasti ja mikäli häiriöitä tulee, hallituksella on valmius uusiin taloudellisiin tukitoimiin.

Joustoja valvontoihin ja tarkastuksiin on jo otettu käyttöön.

MTK:n puheenjohtajan Juha Marttila näkee, että tulevaa satokautta koskevat päätökset tulisi tehdä välittömästi.

– Tuleva satokausi on ratkaiseva Suomen huoltovarmuudelle. Kannattavuuskriisi on jatkunut jo vuosia ja tuotannosta luopuminen on kiihtynyt, Marttila sanoo.

Lepän mukaan myös kuljetuksia ja teollisuuden toimintaa seurataan, eikä niissä ei ole havaittu häiriöitä.

– On selvää, että koronavirus koettelee myös maataloutta. Suuren omavaraisuusasteemme ansiosta, ruokahuoltomme kuitenkin toimii myös poikkeusoloissa, Leppä sanoo.

Komissaari: Kausityöntekijöiden liikkumista pyritään helpottamaan

Ministeri Leppä osallistui eilen keskiviikkona EU:n maatalous- ja kalastusministerien videokokoukseen. Ministerit keskustelivat koronaviruksen vaikutuksista elintarvikeketjuun ja erityisesti maa- ja kalatalouteen.

EU:n ministerit painottivat, että EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) ja yhteisen kalastuspolitiikan on pystyttävä joustamaan kriisitilanteessa.

– Pidän erittäin tärkeänä sitä, että komissio sekä jäsenvaltiot ilmaisivat tarpeen merkittäviin joustoihin yhteisessä maatalouspolitiikassa, niin valvontojen kuin tukimaksatustenkin osalta.

EU:n ministerien kokouksessa esillä oli niin ikään huoli kausityövoiman saatavuudesta.

Lepän mukaan maan hallitus etsii tähän kuumeisesti ratkaisua Suomessa. Leppä sanoo, että samaa huolta kantoivat siis myös jäsenmaiden ministerikollegat ympäri Eurooppaa.

Videokokouksessa puhuneen maatalouskomissaari Janusz Wojciechowskin mukaan komissio on jo valmistelemassa toimintalinjoja ulkomaisten kausityöntekijöiden liikkuvuuden sujuvoittamiseksi.

Maa- ja metsätaloustuottajain etujärjestö MTK on vaatinut joustoa myös lainojen järjestelyssä ja esittää maatalousyrittäjien eläkemaksujen siirtoa valtion maksettavaksi kuuden kuukauden ajaksi.

Lisäksi maatalouden tuotantorakennuksilta pitäisi etujärjestön mukaan poistaa kiinteistövero.

Yhteensä MTK:n esittämien toimien kustannusarvio on 330 miljoonaa euroa.