Puolustusministeri Kaikkonen: Varusmiehille aletaan maksaa ylimääräistä ruokarahaa – syynä koronan aiheuttamat muutokset lomakäytäntöihin

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan Puolustusvoimat alkaa maksaa varusmiehille päivärahan lisäksi ruokarahaa, jonka suuruus on 13,50 euroa päivältä. Kaikkonen kertoi asiasta Ylen aamun haastattelussa torstaina.

Kaikkonen sanoi, että ruokarahaa saavat ne varusmiehet, jotka ovat arkena lomalla kotona tai joutuvat viettämään lomapäiviään kasarmilla.

Muutos on määräaikainen.

Puolustusvoimat on muuttanut varusmiesten lomakäytäntöjä koronavirusepidemian takia. Puolustusvoimissa on päätetty muun muassa, että varuskunnittain kolmannes palveluksessa olevista on kerrallaan viikon lomalla ja sitten kaksi viikkoa palveluksessa.

Varusmiehen normaali päiväraha on porrastettu palvelusajan mukaan. 1–165 päivää palvelevilla se on 5,15 euroa, 166–255 päivää palvelevilla 8,60 euroa ja 256–347 päivää palvelevilla 12 euroa.

Varusmiehillä ei nähdä "kovia piipussa" katusuluilla

Hallitus päätti esittää keskiviikkona Uudellemaalle tiukkoja liikkumisrajoituksia koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi. Rajoituksen noudattamista valvoo poliisi, ja Puolustusvoimat on sanonut olevansa valmis antamaan valvomiseen virka-apua.

Kaikkonen sanoi olettavansa, että virka-apupyyntö tulossa poliisilta vielä tämän päivän aikana. Kaikkonen kertoi, että poliisi kertoo tänään tarkemmin siitä, että miten se aikoo suorittaa valvontaa.

Kaikkosen mukaan Puolustusvoimat voisi auttaa poliisia esimerkiksi liikenteen ohjaamisessa. Reserviläisiä ei olla ainakaan tässä vaiheessa kutsumassa virka-aputehtäviin.

– Varusmiesjoukolla pystymme tämän aika nopeasti ja joustavasti hoitamaan.

Nähdäänkö katusuluilla olevilla varusmiehillä ”kovat piipussa”?

– Ei nähdä, koska ei tässä tarvita aseita. Tässä toimitaan ihan muilla keinoilla. Armeija on tässäkin kohtaa yhteiskunnan ystävä, ei tästä tarvitse sinänsä tehdä mitään isoa numeroa, Kaikkonen painotti.