Massalomautukset iskevät seurakuntien kirkollisverotuloihin toden teolla toukokuussa – "Se on joillekin seurakunnille erittäin suuri raha"

Kunnat ja yritykset ovat jo parahtaneet talousvaikeuksista koronaviruksen ajettua maan talouden pikavauhtia säästöliekille. Eivätkä kirkollisverotuloista elävät Suomen seurakunnatkaan säästy koronan talousvaikutuksilta.

Jo kerrotut palkansaajien massalomautukset alkavat heijastua seurakuntien verotuloihin huhtikuussa ja selvemmin toukokuussa.

– Karkeaa arviota on jo tehty. Verotulojen alenema voi näin alkuun olla noin viisi prosenttia, ehkä enemmänkin, sanoo taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander kirkkohallituksesta.

Peranderin mukaan viiden prosentin lasku tarkoittaa Suomen vajaalle 400 evankelisluterilaislle seurakunnalle yhteensä noin 44 miljoonan euron laskua verotuloihin vuodessa.

– Viiden prosentin lasku on joillekin seurakunnille erittäin suuri raha. Siinä jo kysytään kassan kestävyyttä. Toisaalta meillä on ihan hyvässä asemassa olevia seurakuntia, jotka selviävät tästä ihan hyvin, Perander arvioi.

Lomautukset esillä

Evankelisluterilaisten seurakuntien kirkollisverotulot ovat vuodessa vajaat 900 miljoonaa euroa ja valtionrahoitus reilut sata miljoonaa euroa, yhteensä noin miljardi euroa.

Seurakuntien palveluksessa on noin 15 000 vakityöntekijää ja kausityöntekijät nostavat määrää vielä tuhansilla.

Kunnissa ja yrityksissä on jo varoiteltu jättilomautuksista ja aihe on ollut esillä seurakunnissakin.

– Viestejä on tullut, että lomautuksia pohditaan, koska tietyt tehtävät on jouduttu panemaan jäihin kokoontumisrajoituksen takia.

Perander kuitenkin huomauttaa, että seurakuntia on ohjeistettu välttämään lomautuksia viimeiseen asti, koska tilanne on nyt niin poikkeuksellinen.

– Seurakuntiin on lähtenyt arkkipiispalta ja kirkkohallitukselta suositus siitä, että lomautuksia käytettäisiin aivan viimeisenä vaihtoehtona, kun töitä järjestellään nyt uudelleen, koska moni toiminta on nyt jäissä kokoontumiskiellon vuoksi.

Näillä näkymin pääosa seurakunnista selviää ilman lomautuksia.

– Seurakuntien taloustilanne on yleisesti ottaen ihan hyvä. Verotuloihin joka tapauksessa tuleva notkahdus ei välttämättä muodosta taloudellista syytä lomauttaa.

Kymmeniä tiukoilla

Pari kolmekymmentä seurakuntaa ympäri maata on kuitenkin jo entuudestaan niin ahtaalla taloudellisesti, että ne voivat joutua turvautumaan lomautuksiin. Pääosin ne ovat pieniä Järvi-Suomen seurakuntia.

Peranderin mukaan seurakunnat eivät ole lähdössä huutamaan valtiota pelastamaan kurimuksesta. Kirkon oma keskusrahasto tukee seurakuntia tarvittaessa ja sen käyttöä pohditaan nyt tässäkin tilanteessa.

– Jos pahin tilanne on kesän jälkeen ohi, tästä ei kovin suurta ongelmaa seuraa ainakaan seurakunnille, joilla talous on entuudestaan hyvässä kunnossa. Kymmenkunnalla seurakuntataloudella on hankalampi tilanne ja niillä tulee olemaan vaikeampaa, Perander toteaa.

Mahdollisia henkilöstövähennyksiä mietitään Peranderin mukaan aikaisintaan syksyllä.