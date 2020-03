Ikivanha huijauskirje alkoi levitä kuin kulovalkea Whatsappissa koronakriisin keskellä – Martinellia ja Paavin tanssia ei tarvitse nyt pelätä

Vanha huijausviesti on alkanut kiertää taas verkossa Suomessa ja maailmalla. Viesti on suureksi osaksi huijausta, mutta osa siitä kannattaa ottaa vakavasti.

Viestissä varoitetaan videosta nimeltään Martinelli. Tämän uhataan hakkeroivan puhelimen käyttökelvottomaksi. Samassa viestissä varoitetaan myös "Paavin tanssi" -videosta.

F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen sanoo, että jostain syystä tämä ikivanha huijaus on nyt lähtenyt koronakriisin keskellä liikkeelle.

Esimerkiksi tällaisia huijausviestejä on tullut:

– Jos tiedät jonkun Whatsappia käyttävän, saatat välittää tämän. It-kollega on ilmoittanut, että Whatsappista tulee huomenna video, nimeltään martinelli, älä avaa sitä, se hakkeroi puhelintasi, eikä mikään korjaa sitä. Levitä sanaa, viestissä sanotaan.

– Ole hyvä ja ilmoita kaikille luettelossa oleville yhteyshenkilöille, jotta et avaa videota nimeltä "Paavin tanssi". Se on virus, joka muotoilee matkapuhelimesi. Varo, että se on erittäin vaarallista, viestissä sanotaan myös.

Viestistä on varoitettu koululaisia esimerkiksi Ylöjärvellä. Moni aikuinenkin on saanut sen kännykkäänsä.

Kukaan ei ole tiettävästi saanut varoitettua videota

Jo viestin epätarkka kirjoitusosa voi vihjata, että se on käännetty muista kielistä. Samantyyppisiä viestejä on liikkunut maailmalla viime päivinä.

Brittiläisen Independent-lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan kukaan ei oikein tiedä, mikä on tämä Martinelli-video. Videota ei ole kukaan tiettävästi saanut, vaikka sen saamisella on uhattu ainakin kesästä asti.

Gabriel Martinelli on brasilialainen jalkapalloilija ja nuori lupaus. Hän edustaa Englannin Valioliigassa pelaavaa Arsenalia ja on ollut siirtohuhujen kohteena. Sama huijausviesti levisi kuitenkin jo ennen kuin hän oli kuuluisa.

Independentin mukaan Martinelli on tavallinen sukunimi, joka on kalifornialaisella appelsiinimehuyhtiöllä ja entisellä Panaman presidentillä.

Samantyyppisiä huijausviestejä liikkui jo vuonna 2015, videoiden nimet ovat vain vaihdelleet.

Viestin voi tuhota rauhassa. Ketjukirje kannattaa lopettaa alkuunsa. Se voi herättää turhaa huolta vastaanottajassa.

– Netissä vastaan tulevia varoitusviestejä ei pitäisi jakaa sokkona eteenpäin, vaikka tarkoitus olisi hyvä. Jos uhka on todellinen, linkki luotettavaan lähteeseen on paljon parempi varoitus kuin ketjukirjemäisenä leviävä viesti, Hyppönen sanoo.

Myös tietoturvayhtiö Sophos kertoo The Nationalille (siirryt toiseen palveluun), että Martinelli-viestin välittäminen ei tee haittaa puhelimelle. Sen sijaan se saattaa herättää turhaa huolta niissä, jotka saavat sen. Sen takia kannattaa lopettaa alkuunsa tämä ketjukirje.

– Koska selvästi ei ole mitään Martinelli-videota, Whatsapp-käyttäjät ovat turvassa.

Whatsapp Goldin lataaminen oli haittaohjelma

Samassa huijausviestissä varoitetaan myös Whatsapp Goldista.

– Jos saat viestin päivittää Whatsapp Goldiksi, älä napsauta, viestissä sanotaan.

Tämä varoitus kannattaa ottaa vakavasti, jos saa myöhemmin erillisen viestin, jossa pyydetään päivittämään Whatsapp Goldiksi. Viesti kannattaa poistaa, eikä ladata uutta versiota.

Tämäkin on vanha verkossa leviävä vitsaus. Mikko Hyppönen kertoo, että Whatsapp Gold -nimellä on todella nähty Android-haittaohjelma, mutta sekin eli neljä vuotta sitten.

– Tällä hetkellä liikkeellä ei ole mitään oikeita hyökkäyksiä, jotka liittyisivät mitenkään Whatsapp Goldiin, Martinelliin tai paaviin, Hyppönen rauhoittaa.

Verkkosivusto Snopes raportoi Goldista jo vuonna 2016 (siirryt toiseen palveluun), kun Whatsapp Gold -viestit kiersivät maailmalla.

Viesteissä puhuttiin, että vihdoinkin salainen kultainen versio Whatsappista on vuodettu. Viestissä sanottiin, että tämä versio on vain isoille julkisuuden henkilöille, mutta nyt sinäkin voit käyttää sitä.

Snopesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) kyseessä oli haittaohjelma, jos sen latasi. Ylipäänsä ei kannata ladata epäilyttävää tai outoa sisältöä omalle kännykälle tai tietokoneelle.