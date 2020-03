Kotihoito ahdingossa: Ministeriö julkaisi ristiriitaisia ohjeita jopa saman päivän aikana – vain osassa kunnista käytetään hengityssuojaimia

Kotihoidon ohjeistus on hämmentänyt pian viikon verran. Vanhuksia on hoidettu vaihtelevalla suojavarustuksella.

Kotihoidon ohjeistus on hämmentänyt pian viikon verran. Vanhuksia on hoidettu vaihtelevalla suojavarustuksella. Amanda Vikman/Yle

Kunnissa on epätietoisuutta, mitä ministeriön ohjetta pitäisi noudattaa. Osa kunnista on tehnyt asiasta omia tulkintoja.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) alati muuttuvat ohjeet vanhusten kotihoitoon koronakriisissä ovat aiheuttaneet sekaannusta ympäri Suomen.

Kunnissa on ollut epätietoisuutta, miten ja mitä ohjeita pitäisi noudattaa. Tilanne koskettaa monia. THL:n mukaan säännöllisen kotihoidon piirissä oli vuoden 2018 lopussa lähes 75 000 henkilöä. Koronaviruksen seurauksena kotiinsa joutuu linnoittautumaan yhä useampi.

STM linjasi viime viikon torstaina, että hoitajien tulee käyttää hengityssuojaimia kotihoidon asiakaskäynneillä.

– Kotihoidon henkilöstön tulee asiakaskäynneillä suojautua kertakäyttöisillä hengitystiesuojaimilla, sanoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru hallituksen tiedotustilaisuudessa viikko sitten torstaina.

Perjantaina STM julkisti kuitenkin nettisivuillaan ohjeen, jonka mukaan kotihoidon henkilöstön suojautumisesta päättävät työnantajat.

Kuluvalla viikolla STM on antanut uusia ohjeita. Tiistaina ministeriö julkaisi tiedotteen, jonka mukaan kotihoidossa työskentelevien pitää käyttää suu-nenäsuojusta asiakaskäynneillä. Hengitystieinfektioon sairastuneen potilaan hoidossa varusteena on oltava myös suojakäsineet.

Samana päivänä julkaistussa ministeriön virallisessa ohjeessa kuitenkin sanotaan, että hoito- ja hoivatyössä käytetään hengityssuojaimia henkilökohtaisen riskiarvion perusteella ja käsihygienia riittää, jos asiakkaalla ei ole hengitystieinfektiota.

Mikä STM:n ohjeistus kotihoitoon oikein on?

STM:n johtaja Tuija Kumpulainen sanoo, että ministeriö pyrkii antamaan vielä perjantaina suosituksen, jonka mukaan hengityssuojaimia pitää käyttää kaikissa kotihoidon tapaamisissa. Ohje on siis sama, minkä ministeri Kiuru kertoi jo viikko sitten.

Ylen tietojen mukaan monien kuntien kotihoidossa ei ole tähän asti käytetty hengityssuojaimia, kun kyse on ollut arkisista tapaamisista.

Kotihoidossa on usein noudatettu THL:n ohjeistusta, jonka mukaan kotikäynneillä riittää hyvä käsihygienia ja varovaisuus yskiessä.

Sosiaali- ja terveysministeriön Tuija Kumpulainen. Vieressä THL:n professori Mika Salminen. Pekka Tynell / Yle

Suojavarusteiden käytössä vaihtelua alueittain

Yle on haastatellut tätä juttua varten kotihoidon työntekijöitä ympäri Suomen. Yhteensä tietoja on saatu yli kymmeneltä kotihoitajalta tai esimieheltä.

Tietojen perusteella usealla paikkakunnalla on toimittu STM:n ohjeiden vastaisesti. Esimerkiksi Helsingin kaupunki on linjannut, että suojamaskeja ei käytetä, ellei kotihoidon asiakkaan epäillä altistuneen virukselle.

– Kaupunki antaa oman tulkintansa ohjeisiin. Ohjeet muuttuvat lähes päivittäin, emme ota automaattisesti käyttöön hallituksen ohjeita, palvelualueen johtaja Arja Peiponen Helsingin kaupungilta kertoi Ylelle tiistaina.

Sama käytäntö on Ylen haastattelujen perusteella monella muullakin alueella. Haastatelluista enemmistö kertoo, että maskeja ei käytetä säännönmukaisesti. Useimmiten viruksen leviämistä pyritään rajaamaan käsidesin avulla ja kasvosuojia käytetään vain oireilevien potilaiden kohdalla.

Tämä on käytäntö muun muassa Etelä-Karjalassa Eksoten alueella.

– Tämä ohjeistus tuli STM:ltä viime perjantaina tilaisuudessa, joka oli järjestetty videoyhteyksien välityksellä sairaanhoitopiirien johtajille ja kuntien terveysjohtajille. Nyt tietomme mukaan ihan lähipäivinä on tulossa tarkennuksia ohjeeseen ja totta kai toimimme ohjeiden mukaan, terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula kertoo.

Ylen tietojen mukaan kyseisessä videopalaverissa ohjeistuksen antaja oli STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila.

STM:n Tuija Kumpulainen pahoittelee annettua epäselvää ohjeistusta. Hänen mukaansa valtakunnallisia THL:n ja Työterveyslaitoksen ohjeita on noudatettu vaihtelevasti, joten STM halusi tehostaa viestiä tarkentavilla ohjeilla.

Hengityssuojainten käytöstä alettiin STM:ssä puhua viime viikolla. Hänen mukaansa kotihoidon asiakkaiden suojaamisen perustaso on hyvä, mutta nyt tavoitellaan lisäkeinoja suojata ikäihmisiä koronalta.

– Lisätoimenpiteen toteutukseen menee hetki, mutta sitä pidetään tarpeellisena, Kumpulainen sanoo.

STM:n mukaan kuntien pitää pääsääntöisesti noudattaa ministeriön ohjeita.

Paikoin näin on jo toimittu. Esimerkiksi Oulussa ja Etelä-Savossa hengityssuojaimia käytetään vanhusten kotikäynneillä. Oulussa varustaudutaan lisäksi suojahanskoin.

– Tällä hetkellä priorisoimme niin, että kotihoidossa on näitä suojia käytössä. Tulemme tarkentamaan suojainten käytön ohjeistusta vielä tänään (torstaina), sanoo hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Oulun kaupungilta.

Ylen haastattelemat hoitajat pelkäävät tartuttavansa tietämättään koronaviruksen asiakkaisiinsa.

Hoitajat epätietoisia ohjeistuksesta

Ylen haastattelemat hoitajat kertovat, että poukkoileva ohjeistus aiheuttaa epätietoisuutta. He esiintyvät jutussa nimettömänä, koska pelkäävät julkisuuden vaikuttavan työntekoonsa.

– Kukaan ei oikein tiedä mistään mitään, ei edes hallituksen ohjeista. Tänään (viime perjantaina) tuli ohje, että kirurgin suojia käytetään vain, jos asiakas oireilee, kertoo Etelä-Karjalassa työskentelevä hoitaja.

Hoitajaa huolettavat myös vuoronvaihdot, joissa toimistolla voi olla samaan aikaan suuri määrä ihmisiä. Koronataudin mahdollisesti saanut hoitaja voisi näin levittää virusta muihin työntekijöihin, joista se voisi siirtyä kotikäynneillä ikäihmisiin.

Lähihoitajia edustavan Superin asiantuntijan Elina Kiurun mielestä kotihoidon työnantajat eivät ole suhtautuneet koronaan tarpeeksi vakavasti ja vähättely on johtanut epäselviin ohjeisiin.

– Mielestäni ei ole tullut ihan selkeää määräystä, että niitä (hengityssuojaimia) käytetään joka tilanteessa, jossa ollaan asiakkaan luona. Helpottaisi työntekijöiden kuormaa, jos ohjeita ei tarvitsisi itse pähkäillä, Kiuru toteaa.

Superin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo, että kotihoidon asiakkaiden suojelua ei ole ymmärretty täysin oikein.

– On vain ajateltu, että se auttaa, kun laitetaan vierailut pois ja vähennetään kontaktien määrää. Kotihoidossa pitää miettiä sitä, että tehdään reitti, jossa käy samat ihmiset niin paljon kuin mahdollista. Ei niin, että poukkoillaan reitiltä toiselle ja viedään talosta toiseen sitä koronaa, kun ei tiedetä kenellä se on.

Hengityssuojaimista on maanlaajuinen pula. Myös käsidesiä on joillakin alueilla ollut hankala saada. Derrick Frilund / Yle

“Hengityssuojaimia ei kertakaikkisesti ole”

Osa kunnista päätti heti ministerin tiedotustilaisuuden jälkeen alkaa noudattaa ohjetta hengityssuojainten käytöstä. Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut hengityssuojainten riittävyys.

– Me haalimme suu-nenäsuojia, koska ministeriö määräsi käyttämään niitä kotihoidossa. Meillä ei valitettavasti ole sellaista varastoa, kun on ollut kielletty hamstraamasta. Käyntejä on iso määrä päivässä, näitä suojia kuluisi toistasataa päivässä pienessä kunnassa. Tilanne on vaikea ja ristiriitainen, pienen eteläsuomalaisen kunnan vanhuspalvelujohtaja kertoo.

Vanhuspalvelujohtajalla ei ole tiedotusoikeutta kunnan asioista, joten hän esiintyy jutussa ilman nimeä.

Myös Etelä-Savon soten alueella lasketaan nyt tarkoin hengityssuojainten riittävyyttä.

– Tällä hetkellä meillä on yli 80 000 kotikäyntiä kuukaudessa, niitä menisi vajaat kolme tuhatta per päivä. Arvio on, että meidän varastot kestäisivät huhtikuun loppuun, vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen sanoo.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä ongelma on ratkaistu teetättämällä pikaisesti kankaisia hengityssuojaimia kotihoidon tarpeisiin.

Tilauksessa on useita tuhansia kangasmaskeja. Ensimmäiset jaettiin henkilökunnan käyttöön jo tiistaina. Hyvinvointiyhtymä on ohjeistanut, että maski vaihdetaan jokaisen käynnin jälkeen ja ne pesetetään päivän päätteeksi.

– Meillä infektioylilääkäri on linjannut, että kangasmaski käy näissä normaaleissa kotihoidon käynneissä ihan vastaavasti kuin tämä kirurginen maski. Toki voidaan ajatella, että kertakäyttömaskit saattavat olla parempi ratkaisu, mutta tässä tilanteessa kun ei ole muuta tarjolla, niin asiallinen ratkaisu tämäkin, toimialajohtaja Anu Olkkonen-Nikula kertoo.

Olkkonen-Nikulan mukaan ministeriö on hyvin tietoinen siitä, että kertakäyttömaskien määrät ovat tarpeeseen nähden auttamatta liian pienet.

– Meillä tehdään 1,8 miljoonaa kotikäyntiä vuodessa, keskimäärin noin 150 000 kotikäyntiä kuukaudessa. Niitä hengityssuojaimia ei kertakaikkisesti ole.

Ylen tietojen mukaan myös käsidesin saatavuuden kanssa on ongelmia osassa Suomea.

Kotihoidossa ollaan ottamassa käyttöön myös kangasmaskeja.

STM: Suojainten tulee olla kertakäyttöisiä

Kunnissa on ollut epätietoisuutta, kuinka usein kotihoidon työntekijän pitää vaihtaa hengityssuojain. STM:n mukaan suojainten tulee olla kertakäyttöisiä, eli jokaista kotihoidon käyntiä varten tarvitaan uusi maski.

– Tarkoitus on suojata asiakas mahdolliselta hoitajan kantamalta taudilta, ja suojaimen teho heikkenee sen kostuessa, sanoo STM:n johtaja Kumpulainen.

Kumpulaisen mukaan myös kankaiset hengityssuojaimet käyvät, jos kertakäyttöisiä ei ole saatavilla.

STM avasi maanantaina Huoltovarmuuskeskuksen suojavarustevaraston. Kumpulainen sanoo, että varusteita jaetaan ensin sairaanhoitopiireistä koostuville erityisvastuualueille, mutta myös kuntien tarpeet on huomioitu laskelmissa. STM:n mukaan suojavarusteiden liiallista käyttöä tulee välttää, jotta niiden saatavuus voidaan turvata.

Kumpulainen ei ota kantaa, kuinka pitkäksi aikaa Huoltovarmuuskeskuksen varusteet riittävät uuden ohjeistuksen myötä. Huoltovarmuuskeskus yrittää saada markkinoilta lisää suojavarusteita mahdollisuuksien mukaan.

Kumpulainen jatkaa, että myös kunnilla on vastuu huolehtia yksityisten toimijoiden kanssa tehdyissä sopimuksissa, että niissä varaudutaan poikkeusaikojen hoitoon.

Yhdellä vanhuksella voi olla toistakymmentä hoitajaa

STM haluaa myös kuntien pyrkivän siihen, että yhdestä kotihoidon asiakkaasta huolehtisi pääsääntöisesti yksi henkilö, niin sanottu omahoitaja. Kunnissa tätä pidetään käytännössä mahdottomana toteuttaa.

Kotihoito on vuorotyötä ja asiakkaan luona voidaan joutua käymään jopa viisi kertaa päivässä. Lisäksi sairastumiset, lomat ja vapaapäivät sotkevat kuviota.

– Keskimäärin yhdellä vanhuksella on lähemmäs kymmenen hoitajaa. Joskus meillä on ollut tavoitteena, että enintään viisi kävisi, mutta sekään ei ole aina ollut mahdollista edes normaalitilanteessa, Helsingin kotihoidon palvelualueen johtaja Arja Peiponen sanoo.

Esimerkiksi Etelä-Karjalan sotepiirissä Eksotessa luku on tällä hetkellä 19 kotihoidon työntekijää kuukaudessa asiakasta kohden.

– Tuon koko keskiarvon pudottaminen esimerkiksi viiteentoista on jo työn takana, mutta meidän pitää nyt miettiä kaikki keinot miten saadaan lukua pienemmäksi, Eksoten kotihoidon palvelupäällikkö Miia Inna kertoo.

Vanhusten lääkitystä hoidetaan koronakriisin aikana yhä enemmän etänä. Mostphotos

Ajatus vaikuttaa utopialta etenkin kun joillakin alueilla kotikäyntejä on jo nyt jouduttu vähentämään ja käyntiaikoja lyhentämään.

Esimerkiksi Tampereella sairauspoissaolot ovat lisääntyneet, mikä kasvattaa hoitajien vaihtuvuutta. Kaupunki on vähentänyt kotikäyntejä, jotka eivät ole akuutteja. Muun muassa lääkkeiden antoa hoidetaan yhä enemmän etäyhteydellä.

– Se (STM:n omahoitajaohje) oli aika hurja ehdotus, johon ei päästä missään eikä koskaan, sanoo palvelulinjapäällikkö Mari Patronen Tampereen kaupungilta.

STM:n Kumpulaisen mukaan ministeriö suosittaa tekemään sen, mikä on mahdollista.

– On eri asia vähentää kävijöiden määrää, jos asiakkaan luo tehdään yksi käynti päivässä. Jos käyntejä on enemmän, niin kävijöitä on enemmän.

Yle teki haastattelut 23–25.3. välisenä aikana. STM julkisti kotihoitoon liittyvän tiedotteen ja ohjeen 24.3.

Onko sinulla uutisvinkki koronaan liittyen? Laita viestiä tämän jutun toimittajille jaakko.mantymaa@yle.fi, johanna.mattinen@yle.fi ja riku.roslund@yle.fi.