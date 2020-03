Onko tässä Suomen erikoisin koronaeristäytyminen? 15 ihmistä on kuljettanut erityiskuljetusta päiviä vältellen ihmisiä, kauppoja ja vieraita vessoja

Yhdessä Suomen vaikeimmista erikoiskuljetuksista on jouduttu tekemään työntekijöille kovia rajoituksia koronaviruksen takia.

Sotkamoon Terrafamen tehtaalle on tällä hetkellä matkalla kuljetus, jollaista ei todennäköisesti ole aiemmin Suomessa tehty.

Kyseessä on maanantaina Kalajoelta lähtenyt erikoiskuljetus, jolla viedään valtavia säiliöitä Terrafamen rakenteilla olevalle akkukemikaalitehtaalle.

Noin kuukausi sitten Terrafameen vietiin toinenkin suuri 80 tonninen kuljetus. Se oli yksi maamme hankalimmista erikoiskuljetuksista.

Nyt Sotkamoon vain yöaikaan suuntaava kuljetus on vielä edellistäkin jykevämpi: koko kuljetus painaa noin neljän ison rekan verran, eli 250 tonnia.

Erikoiskuljetus on muutenkin hyvin poikkeuksellinen. Vallitsevan koronaepidemian vuoksi kaikki kuljetukseen osallistuvat 15 työntekijää on eristetty reissun ajaksi muusta maailmasta.

Huoltoasemille ei pysähdytä, kaupassa ei käydä

Massiivisen erikoiskuljetuksen mukana kulkee ruokarekka, joka on ainoa paikka, mistä työntekijät saavat ruokaa. Autoon on muun muassa lastattu kymmeniä sämpylöitä ja litroittain lounaskeittoa. Huoltoasemille, ravintoloihin ja kauppoihin meneminen on kiellettyä.

Siksi myös oma bajamaja kulkee matkassa.

Työntekijät eivät myöskään peseydy tavalliseen tapaan huoltoasemilla vaan heille on vuokrattu käyttöön hotellien pesutilat, jotka ovat muilta asiakkailta suljettuina. Yöunet nukutaan autossa.

Ennen haastavan erikoiskuljetusten alkua työntekijöillä on ollut tapana antaa toisilleen lähtöhalaus. Niistäkin on nyt luovuttu.

Erityiskuljetus on kulkenut öiden aikana noin 100 kilometrin matkan. Kilometrivauhti ei siis päätä huimaan. Timo Sihvonen / Yle

Erityiskuljetuksessa työskentelevä Antti Koivula laittoi ruokarekassa pullat uuniin. Niitä on tarkoitus nauttia iltapäiväkahvilla. Timo Sihvonen / Yle

Vuorsola Oy:n kuljetuspäällikkö Elina Hassinen kertoo, että äärimmäisiin rajoituksiin on ryhdytty, koska kenelläkään ei ole varaa sairastua erityistä ammattitaitoa vaativan matkan aikana.

– Kukaan ei saa sairastua kesken kaiken, sillä meillä on parhaat tekijät nyt töissä. Pidämme myös huolen siitä, että tauteja ei tule meidän mukanamme Kainuuseen.

Tämän hetkisen tiedon mukaan Kainuussa ei vielä ole testillä todettuja koronavirustartuntoja.

Hassisen mukaan alalla on harvinaista, että muonitus kulkee kuljetuksen mukana. Niin on tehty heidän yrityksessään kerran aiemmin. Koskaan ennen työntekijöiden liikkumista ei kuitenkaan ole rajoitettu.

Myös opiskelu onnistuu reissun päällä

Vaikka työolosuhteet ovat viime päivinä olleet poikkeukselliset, työntekijöiden fiilis ei ole laantunut matkan varrella eikä mökkihöperyys ole yllättänyt.

Juuso Vuorisalo toimii muun muassa kokkina erityiskuljetuksessa. Hän on tottunut reissutyöhön.

Vuorisalo on vielä opiskelija. Koska koronatilanteen vuoksi koulut ovat kiinni, hän hoitaa konetekniikan opintojaan etänä erikoiskuljetuksen kyydistä.

– Tämä on varsin mainiota näin reissuhommissa. Se on aivan sama, olenko kotona vai tuolla kopissa, kun tietokoneella tekee tehtäviä.

Juuso Vuorisalon mukaan kaikki rekassa kokatut ateriat ovat kelvanneet työntekijöille. Timo Sihvonen / Yle

Torstain kunniaksi ruokarekassa oli tarjolla hernekeittoa ja pannukakkua. Timo Sihvonen / Yle

Kuljetuspäällikkö Elina Hassisen mukaan projekti on kuin sulka hattuun kuskeille.

– Kuljettajat ovat olleet innoissaan, sillä projekti poikkeaa heille aika paljon arjesta.

