Junat ja bussit kulkevat, vaikka Uudenmaan rajat suljetaankin – 5 vastausta liikkumisrajoituksen vaikutuksista joukkoliikenteeseen

Liikkumisrajoituksen on määrä astua voimaan perjantaina 27. maaliskuuta.

Koronaviruksen leviämistä yritetään nyt hillitä rajoittamalla Uudenmaan ja muun Suomen välistä liikennettä.

Tämä tarkoittaa sitä, että liikkumiskiellon tultua voimaan Uudenmaan maakunnan rajanylitys on sallittua vain tietyin ehdoin.

Uudenmaan rajojen sulkeminen Rajaus koskee koko Uudenmaan maakuntaa, sinne tuloa ja sieltä poistumista.

Rajaus kestää aluksi 19. huhtikuuta saakka eli noin kolme viikkoa.

Sen on määrä tulla voimaan tämän viikon perjantaina eli 27. maaliskuuta.

Mitä Uudenmaan eristäminen muusta maasta tarkoittaa joukkoliikenteen kannalta?

Kokosimme yhteen, mitä bussien ja junien kulkemisesta tähän mennessä tiedetään.

Kulkevatko junat ja bussit Uudeltamaalta muihin maakuntiin ja toisinpäin jatkossakin?

Kyllä kulkevat. Siihen on kuitenkin varauduttava, että bussi- ja junavuoroja kulkee nyt huomattavasti normaalia vähemmän.

Millaisia muutoksia on luvassa?

VR on tiedottanut jatkuvasti uusista peruutuksista ja bussikorvauksista: junaliikennettä on suunniteltu vähennettäväksi noin 15 prosenttia tavalliseen verrattuna. Tuoreimmat tiedot muutoksista löydät VR:n sivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Suunnitellut supistukset eivät koske HSL-liikennettä. Tämänhetkisten tietojen mukaan lähiliikenteen junat ajetaan normaalisti, jotta mahdollistetaan välttämätön työmatkaliikenne.

Linja-autoliikennöitsijöistä esimerkiksi Onnibusin uudet supistetut aikataulut (siirryt toiseen palveluun) tulevat voimaan ensi maanantaina 30. maaliskuuta ja ovat voimassa toukokuun alkuun asti.

Koiviston Auto -konsernista, johon Onnisbuskin kuuluu, kerrotaan, että jäljelle jää muutama päivittäinen vuoro. Jäljelle jäävistä vuoroista on valittu tärkeimmät, eli yhteydet esimerkiksi Helsingistä Turkuun, Tampereelle ja Jyväskylään.

Myös toinen Uudenmaan rajojen yli päivittäin liikennöivä yritys, Väinö Paunu Oy, on vähentänyt vuorojaan merkittävästi. Kun normaalisti Tampereelta Helsinkiin kulkee päivittäin noin 30 vuoroa, jatkossa niitä ajetaan päivästä riippuen 3–4. Kaikki Väinö Paunu Oy:n peruuntuneet vuorot voit tarkistaa täältä (siirryt toiseen palveluun).

Savonlinja on puolestaan ilmoittanut, että se lakkauttaa kaikki kaukoliikenteen vuorot lauantaista 28.3. lähtien koronaviruksen takia.

Koskeeko liikkumisrajoitus bussilla tai junalla kulkevia?

Kyllä koskee. Myös joukkoliikenteessä matkustavalla henkilöllä on oltava perusteltu syy kulkea Uudenmaan maakunnan rajan yli.

Hallitus on linjannut, että rajoituksesta poiketaan, jos liikkuminen on välttämätöntä esimerkiksi työn, viranomaistoiminnan, lakisääteisen velvollisuuden tai lapsen tapaamisoikeuden toteutumisen takia. Jokaisella on myös oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen.

Miten poliisi valvoo junia ja busseja?

Poliisi kertoi torstaina tiedotustilaisuudessaan, että se aikoo toimia junalaitureilla ja junissa sisällä junapartioina.

Poliisille on pystyttävä esittämään henkilöllisyytensä ja todistus esimerkiksi työnantajalta siitä, että kulkeminen Uudenmaan rajan yli on välttämätöntä.

VR tekee poliisin kanssa tarvittaessa yhteistyötä esimerkiksi junakuulutusten osalta. Siitä ei ole vielä tarkempaa tietoa, miten bussilla kulkevien matkustajien kulkuluvat aiotaan tarkistaa.

Voiko jo ostetusta bussi- tai junalipusta saada rahansa takaisin tai voiko lipun voimassaoloaikaa muuttaa?

VR:n kauko- ja lähiliikenteen kertaliput, joiden matkustusaika on välillä 16.3.–14.6., on tällä hetkellä mahdollista perua maksutta. Tämä tapahtuu VR:n verkkosivuilla peruutuslomakkeen (siirryt toiseen palveluun)kautta.

Lisäksi kotimaan kaukoliikenteen matkalippua voi siirtää, kunhan matkakohde ja matkustusluokka pysyvät samana.

Myös sarja- ja kausilippuihin on annettu helpotusta. Ennen 16.3. ostettujen sarjalippujen voimassaoloaikaa on pidennetty 120 vuorokaudella ja kausilipuista voi hakea hyvitystä käyttämättömältä kaudelta.

Jos on ostanut bussilipun perutulle vuorolle, lipun hinnasta saa hyvityksen. Näin kertovat ainakin Matkahuolto ja Koiviston Auto.

Etukäteen ostetun nettilipun voi peruuttaa Matkahuollon kautta (siirryt toiseen palveluun) sähköisellä lomakkeella. Peruutus maksaa viisi euroa.

Koiviston Auto -konsernista ohjeistetaan, että jos liikkumisrajoituksen takia ei pysty käyttämään jo ostettua bussilippua, lipun ajankohtaa voi muuttaa. Tällaisissa tapauksissa lipunhintaa ei kuitenkaan pääsääntöisesti makseta takaisin, ellei vuoro ole peruutettu.

Juttua varten on haastateltu Koiviston Auto -konsernin johtajaa Antti Unkuria ja Väinö Paunu Oy:n toimitusjohtajaa Martti Paunua. Lisäksi VR:ltä on pyydetty tuoreimmat tiedot.

