Hengityskoneista maailmalla vakava pula – Asiantuntijan mukaan uudet valmistajat eivät ehdi apuun, muu teollisuus voi auttaa alihankkijoina

Hengityskoneiden riittävyys on kriittinen kysymys koronaviruspandemian kiihtyessä.

Valmistajat eivät pysty vastaamaan kasvaneeseen kysyntään, tilauksia tulee eri puolilta maailmaa paljon tuotantoa enemmän.

–Tuotantoa ei missään nimessä ole riittävästi, sanoi yhden maailman suurimman valmistajan, Hamilton Medicalin toimitusjohtaja Andreas Wieland New York Times -lehdelle. (siirryt toiseen palveluun)

Noin tuhat hengityskonetta viikossa valmistava Philips puolestaan ilmoitti pyrkivänsä tuplaamaan (siirryt toiseen palveluun) määrän tulevina viikkoina.

Myös muut suuret valmistajat pyrkivät lisäämään valmistusta mahdollisimman paljon. Kiinassa hengityskoneiden tuotanto käy täysillä (siirryt toiseen palveluun).

Apua komponenttien tuotantoon

Muiden alojen yrityksiä on pyydetty monissa maissa valmistamaan hengityskoneita tai niiden osia.

Esimerkiksi amerikkalaiset autonvalmistajat, eurooppalainen lentokoneyhtiö Airbus ja brittiläinen pölynimurivalmistaja Dyson tutkivat, miten ne voisivat olla mukana tuotantoketjussa.

Eri alojen yrityksistä voi olla apua hengityskonevalmistajien alihankkijoina, sanoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean lääkinnälliset laitteet -yksikön päällikkö Heikki Mattlar.

– Ne eivät suoranaisesti pysty valmistamaan hengityskoneita, mutta niiden tuotantoa saatetaan voida ohjata alihankintapuolen toimintaan.

Hengityskone berliiniläisessä sairaalassa. Clemens Bilan / EPA

Uudet valmistajat eivät ehtisi apuun

Heikki Mattlar toteaa, etteivät mahdolliset uudet hengityskonevalmistajat ehtisi auttamaan meneillään olevassa kriisissä.

– On aika epärealistista, että tässä ajassa tulisi uusia valmistajia. Laitteiden kehittäminen potilaskäyttöön soveltuvaksi on pitkä prosessi. Yritysten on myös sisällytettävä toimintaansa korkeat laatukriteerit. Tämän saavuttaminen ei tapahdu hetkessä.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa tuotantonsa keskeyttäneet autonvalmistajat General Motors ja Ford ovat ilmoittaneet tutkivansa, miten ne voisivat alkaa valmistaa hengityskoneita tai niissä tarvittavia osia.

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk ilmoitti yhtiön voivan alkaa valmistaa laitteita. Hengityskoneen valmistaminen olisi kuitenkin pitkän tien päässä sähköautoyhtiölle.

– Jos esimerkiksi Teslalla ei ole käytössään lisenssejä ja dokumentaatiota jostain valmiista tuotannossa olevasta laitteesta, niin silloin se on epärealistista, Heikki Mattlar Fimeasta arvioi.

– Jos Tesla taas alkaisi tehdä sopimusvalmistajana jo käytössä olevaa laitetta, niin se saattaisi olla mahdollista.

Kysymys on siis komponenttien toimittamisesta jo olemassa oleville valmistajille tai tuotantolinjan pystyttämisestä osaksi alkuperäisen valmistajan tuotantoa.

Hengityskoneiden osien, kuten vaikkapa venttiilien materiaaleille on tiukat raaka-aine ja puhtausvaatimukset.

Jo nykyisellään esimerkiksi hengityskoneiden letkut ja muoviosat tulevat useimmiten alihankkijoilta. Varsinainen valmistaja yleensä kokoaa ja testaa laitteet ja varmistaa niiden laadun.

Britanniassa tarvitaan 30 000 hengityskonetta

Hengittämistä auttavat, ilmaa potilaan keuhkoihin pumppaavat hengityskoneet voivat pelastaa vakavista koronavirusoireista kärsivän potilaan hengen.

Hengityskoneen suunnittelua OES-yhtiössä Witneyssä, Britanniassa. Neill Hall / EPA

Monissa maissa valmistajia on kielletty myymästä hengityskoneita ulkomaille. Samalla on tehty kriisisuunnitelmia tuotannon lisäämiseksi.

EU pyrkii estämään sellaisten sairaalalaitteiden ja komponenttien viennin unionin ulkopuolelle, joita tarvitaan Euroopassa.

– Tässä vaiheessa vientirajoituksen pyrkimys koskee vain suojaimia. Kyse on myös alun perin EU-alueelle tarkoitettujen laitteiden suunnittelemattomasta viennistä kolmansiin maihin, Heikki Mattlar Fimeasta kertoo.

Sosiaali- ja terveysministeriö on arvioinut, että Suomessa on noin tuhat hengityskonetta (siirryt toiseen palveluun).

Yhdysvalloissa niitä on noin 170 000. Laitteita ei ole riittävästi, jos vakavien koronavirustartuntojen määrä jatkaa voimakasta kasvua.

Yhdysvaltojen sairaaloita edustava American Hospital Association arvioi aikaisemmin, että lähes miljoona amerikkalaista tulee tarvitsemaan hengityskonetta koronaviruspandemian takia. Arvion jälkeen tauti on levinnyt Yhdysvalloissa entistä voimakkaammin.

Saksassa käytettävissä on noin 25 000 hengityskonetta. Hallitus on tilannut 10 000 laitetta lisää.

Britanniassa hengityskoneita on noin 8 000. Määrän ei uskota riittävän. Britannian terveydenhuoltojärjestelmä NHS:n mukaan tarvittaisiin 30 000 laitetta lisää (siirryt toiseen palveluun).

