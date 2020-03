Koronatartuntojen määrä kasvaa myös Ahvenanmaalla – Carola Edenberg olisi halunnut eristää koko saariryhmän: "Nyt se on myöhäistä"

Maarianhaminan kadut ovat autioituneet. Yleiset tilat on suljettu ja ruokakaupoissa on vähän asiakkaita kerrallaan. Elämä on monella muuttunut.

Varmistettuja koronatartuntoja oli Ahvenanmaalla perjantaihin mennessä todettu kahdeksan. Ensimmäinen tartunta todettiin viikko sitten.

Ahvenanmaalainen Carola Edenberg seuraa aktiivisesti paikallisia tiedotusvälineitä sekä Suomen ja Ruotsin uutisia. Hän pitää kotonaan jatkuvasti television päällä.

– Kun kuulin koronaviruksesta ensimmäisen kerran ajattelin, että se on kiinalaisten oma ongelma ja sivuutin koko asian. Nyt kuolleisuus maailmalla on niin suuri, että se pysäyttää.

Tiedotus toimii Ahvenanmaalla hyvin. Lehdistötilaisuus lähetetään televisiossa suorana lähetyksenä vähintään kerran päivässä ja kaksi paikallislehteä seuraa tilannetta.

Moni ahvenanmaalainen ajattelee Edenbergin tavoin, että Ahvenanmaan olisi pitänyt eristäytyä välittömästi muusta maailmasta, kun ensimmäiset tartuntatapaukset todettiin pohjoismaissa.

– Nyt se on myöhäistä. Tauti tulee leviämään täällä nopeasti.

Kokoontumiskieltoja noudatetaan vaihtelevasti

Carola Edenberg ulkoilee paljon ja kiinnittää samalla huomiota ympäristöön.

– Mopoautoja on liikkeellä tavallista enemmän. Nuoret kokoontuvat edelleen ryhmiin, eivätkä noudata annettuja ohjeita. Se on itsekästä, sillä he kestävät taudin, mutta heidän ympärillään olevat ihmiset voivat jopa kuolla.

Kaikista yhteiskunta- ja ikäluokista löytyy ihmisiä, jotka eivät noudata viranomaisten ohjeita.

Tilanne on muuttunut parempaan suuntaan sen jälkeen, kun saaressa on varmistunut tartuntoja.

Edenberg on joutunut luopumaan muun muassa opinnoistaan Tukholmassa ja vertaistukiryhmästä, jossa hän on käynyt säännöllisesti.

– Siirrämme ryhmän nettiin, mutta ei se ole sama kuin elävien ihmisten kohtaaminen.

Hän uskoo tilanteen jatkuvan syksyyn asti.

– Muutan kesämökilleni ensi viikolla. Täällä kaupungissa ei ole mitään tekemistä nyt kun kaikki paikat ovat kiinni.

Korona herättää pelkoa

Haastattelupaikan pihaan kaartaa moottoripyörä, jonka kuljettaja katsoo eteensä totisen näköisenä, kun keskustelemme koronaviruksesta.

– Se on vakava juttu, sanoo Kurt Ikäläinen.

Hän kertoo olleensa vuosia sitten Göteborgissa kolme viikkoa sairaalassa SARS:in takia, eikä mikään antibiootti tuntunut tehoavan.

Nyt koronaviruksen leviäminen pelottaa.

– Kannattaa riisua kuitenkin turha hysteria pois. Täytyy ottaa vastaan se, mitä eteen tulee.

Usean sukupolven perheessä on turvallista elää

Sari Ahlström asuu isossa kolmen perheen muodostamassa yhteistaloudessa. Hänen anoppinsa toimii kouluavustajana ja jatkaa työtään arkipäivinä. Yksi perheeseen kuuluva pariskunta on tällä hetkellä kahden viikon kotikaranteenissa.

– Otimme 5-vuotiaan lapsemme pois tarhasta noin viikko sitten. Lisäksi uuden yrityksemme ensimmäiset keikat peruuntuivat, koska yhteistyökumppani laittoi ovet kiinni, Ahlström kertoo.

Tekemistä kuitenkin riittää, sillä omavaraisuus on tyypillistä Ahvenanmaan maaseudulla eläville. He kalastavat, marjastavat, metsästävät ja kasvattavat vihanneksia, hedelmiä ja marjoja.

Saaristolaisille on ominaista, että he tekevät edellä mainituista kaikkea, mitä osaavat.

– Viljelemme ja kasvatamme suurimman osan ruoasta itse.

Sari Ahlströmiä harmittaa, kun hän ei päässyt 97-vuotiaan mummonsa hautajaisiin. Mummo kuoli, kun Ahlström oli pari viikkoa sitten vierailulla kotiseudullaan Lapissa.

– Lapissa on paljon ”koronapakolaisia”, jotka ovat siirtyneet etelästä mökkeilemään. Toivottavasti sama ilmiö ei tule Ahvenanmaalle, sillä se tietää suurempaa tartuntariskiä, Ahlström toteaa.

Sari Mattsson