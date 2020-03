Filippiinien sekavat karanteenisäännöt vaikeuttavat suomalaisten paluuta – Monet eurooppalaiset turistit jättävät tulematta elintärkeille pelastuslennoille

Palawan Filippiineillä näyttäytyy normaalioloissa matkaesitteiden paratiisisaaren perikuvana. Aino Valkeiselle siitä on tullut väliaikainen vankila. Kuva El Nidon kylän satamasta elokuulta 2018.

Palawan Filippiineillä näyttäytyy normaalioloissa matkaesitteiden paratiisisaaren perikuvana. Aino Valkeiselle siitä on tullut väliaikainen vankila. Kuva El Nidon kylän satamasta elokuulta 2018. Kai Jaskari /Yle

Useita kuukausia Kaukoidässä matkustellut Aino Valkeinen pakoilee poikaystävänsä kanssa paikallisia viranomaisia Palawanin saarella Filippiineillä.

– Päivä päivältä tilanne alkaa huolestuttaa yhä enemmän. Karanteenin säännöt muuttuvat jatkuvasti, ja tiedon löytäminen tilanteesta on lähes mahdotonta.

Valkeinen ei luota Palawanin viranomaisiin.

Palawanin arki on myös normaalioloissa varsin köyhää. Monet kulkevat tällaisilla kolmipyöräisillä mopotakseilla. Kai Jaskari /Yle

Samaan aikaan kuitenkin Filippiinien matkailuviranomaiset ovat kiperässä tilanteessa pariskunnan paras toivo paluulippujen saamiseksi Eurooppaan.

Valkeinen laski lähettäneensä eilen noin 60 sähköpostia, tekstiviestiä ja some-viestiä maan matkailuviranomaisten edustajille. Päivä toisensa jälkeen hän pyrkii selvittämään, miten saarelta pääsisi palaamaan Suomeen. Palawan sijaitsee noin 500 kilometriä pääkaupunki Manilasta.

– Matkailuviranomainen oli lähettänyt yöllä kello 00:43 sähköpostin, että "saavu kello 8 aamulla lentokentälle, koska meillä on teille paikat koneeseen". Oli kuitenkin liian myöhäistä saada tarvittavia lupakirjoja ja kuljettajaa lentoasemalle. Eli ei onnistunut.

5000 eurooppalaista kilpailee lentolipuista

Filippiinien asioita Malesian Kuala Lumpurista käsin hoitava suurlähettiläs Petri Puhakka vahvistaa, että saarivaltioon koronakriisin vuoksi mottiin jääneiden matkailijoiden tilanne on vaikea.

– Kokonaiskuvan saaminen on vaikeaa. Keskushallinnolla on omat määräyksensä, ja paikallishallinnon edustajat eri saarilla tulkitsevat säännöksiä eri tavoin. Saarilla on omia karanteenimääräyksiä.

Suurimmaksi pullonkaulaksi on muodostunut eteneminen Filippiinien sisällä.

Hän kuvailee Filippiinien matkustusrajoituksia eräänlaiseksi "muna vai kana" -tilanteeksi.

– Jotta pääsisi mukaan maan sisäisille keräilylennoille, täytyy todistaa, että on poistumassa maasta 24 tunnin sisään, Puhakka sanoo.

Jotta Filippiineiltä pääsisi pois, on ensin hankkiuduttuva pääkaupunki Manilan, Cebun tai Clarkin kansainväliselle lentokentälle. Kuva Manilasta 2018. Kai Jaskari /Yle

Tällaisen jatkolipun saaminen nopealla varoitusajalla ei kuitenkaan ole helppoa, kun toimivien lentoyhteyksien määrä vähenee koronaviruskriisin syventyessä.

Kaiken lisäksi tilanteet vaihtuvat. Keskiviikkona Filippiinien viranomaiset tiedottivat, että tämä 24-tunnin sääntö olisi kumottu. Muutoksen toimeenpanoa kuitenkin vielä odotellaan.

Samoista lipuista kilpailee arviolta 5 000 eurooppalaista Filippiineillä kotimaihinsa pyrkivää matkailijaa. Maassa on myös paljon japanilaisia ja korealaisia turisteja, jotka taas kilpailevat sen ilmansuunnan lentolipuista.

– Jäljellä olevien lippujen hinnat määräytyvät kysynnän ja tarjonnan lain mukaan. Yhden lipun hinta voi nousta jopa 2 000 euroon.

Matkailijat eivät aina saavu elintärkeille pelastuslennoille

Noin 300 suomalaista on tehnyt matkustusilmoituksen matkasta Filippiineille. Se ei kuitenkaan kerro suoraan sitä, moniko suomalainen haluaisi palata kotimaahan.

Osa ilmoituksista on vanhentuneita, osa koskee sellaisia, jotka eivät ole palaamassa Suomeen. Kaikki eivät ole tehneet ilmoitusta.

Suurlähettiläs Petri Puhakka arvioi, että Filippiineiltä olisi pyrkimässä Suomea kohti noin 80 matkustajaa. He ovat hajallaan ainakin seitsemällä eri saarella.

Filippiinien maantiede yhdistettynä tiukkoihin liikkumisrajoituksiin tekee paluun Eurooppaan hankalaksi. Suomalaisia on jumissa ainakin seitsemällä saarella, kuten Palawanilla, Cebulla, Boholilla ja Boracaylla. Joonas Haverinen / Yle

Ulkoministeri Pekka Haavisto piti torstaina tiedotustilaisuuden, jossa hän kertoi ensimmäisistä Suomen valtion tukemista kotiutuslennoista. Niillä haetaan suomalaisia ja muita pohjoismaalaisia matkailijoita Portugalista ja Kyprokselta.

Ulkoministeriön linja on se, että paluumatka järjestetään pääasiallisesti itse.

Petri Puhakka kuitenkin kertoo, että Filippiineiltäkin on jo tehty EU:n yhteisiä kotiutuslentoja. Sellaisia ovat järjestäneet esimerkiksi Saksa ja Ranska, ja niiden kautta on saatu myös suomalaisia kotia kohti.

– Tällaisia lentoja on tähän asti ollut puolenkymmentä ja suunnitelmissa on saman verran. Lennot järjestetään yleensä hyvin lyhyellä varoitusajalla.

Pahimmillaan edustuston työntekijöillä on vain muutama tunti aikaa toimittaa pelastuslennoille pyrkivien matkustajien asiakirjat toisen EU-maan viranomaisille.

– No-show:ta on todella paljon. Toisinaan matkustajista jää tulematta 20 prosenttia.

Tyhjien tuolien minimoimiseksi lennoille on jonotuslistat. Heikkojen sisäisten yhteyksien takia ne eivät kuitenkaan tarjoa kaikille apua.

Palawanin Puerto Princesasta on matkaa Filippiinien pääkaupunkiin noin 500 kilometriä. Saarelta pääsee normaalioloissa maan pääsaarelle Luzonille sekä lentäen että laivalla. Kai Jaskari /Yle

Petri Puhakka sanoo, että Suomen Malesian- ja Filippiinien suurlähetystössä on paiskittu kaksi viikkoa töitä ilman vapaapäiviä koronaviruskriisin takia.

Puhakka kuvailee Filippiinien tilannetta "hallinnassa olevaksi". Siksipä hän myös kehottaa harkitsemaan, kannattaisiko jäädä odottelemaan tilanteen seestymistä vai lähteä liikkeelle epävarmojen reittien kautta.

"Huolestuttaa työpaikan puolesta"

Tätä pohdintaa joutuu myös Aino Valkeinen tahtomattaan tekemään.

Valkeinen arvioi, että pariskunnan pääsy takaisin kotimaahan näyttää juuri nyt erittäin vaikealta.

– Lisäksi huolestuttaa työpaikan puolesta. Olen ollut opintovapaalla ja palkattomalla vapaalla, ja töihin paluu olisi toukokuussa. Jännitän ensinnäkin pääsenkö Suomeen ennen sitä. Ja toiseksi vielä sitä, missä voi viettää karanteeniajan Suomessa.

Kasvosuojukset ja käsidesi loppuivat palawanilaisesta apteekista. Aino Valkeinen

Valkeinen vertaa Filippiinejä villiin länteen. Paikalliset ja turistit keskittyvät selviytymään tilanteesta parhaansa mukaan.

– Olemme saaneet apua majoituksessa kahdelta paikalliselta "pelastavalta enkeliltä" ja heidän sihteeriltään. Ilmaista tämä ei tietenkään ole. Maksamme päivittäin yli budjettimme turvallisesta paikasta.

