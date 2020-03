Suomessa nyt kaikkiaan viisi koronakuolemaa

Päijät-Hämeen keskussairaalassa on hoidossa koronaviruksen vuoksi tällä hetkellä neljä potilasta, joista kaksi on tehohoidossa.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella asuva iäkkäämpi henkilö on menehtynyt koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin. Yksityisyyden suojaamiseksi kuolemantapauksesta ei anneta lisätietoja.

Koronaviruksen vuoksi maakunnassa on tällä hetkellä sairaalahoidossa neljä potilasta, joista kaksi tehohoidossa.

Keskussairaalan työntekijällä on todettu koronatartunta

Päijät-Hämeessä on tänään todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa. Varmistettuja tartuntoja on nyt maakunnassa yhteensä viisitoista. Näytteitä on otettu noin 434.

Päijät-Hämeen keskussairaalan työntekijällä on todettu koronatartunta, ja altistuneita selvitetään parhaillaan. Jatkotoimenpiteistä päätetään erikseen.

Myös yhtymän alueella toimivan yksityisen kehitysvammaisten asumisyksikön työntekijällä todettiin eilen keskiviikkona koronavirustartunta. Osalla asukkaista oli oireita, ja heiltä otettiin altistumisen vuoksi koronavirusnäytteet.

HUSissakin kuoli iäkäs henkilö

Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) kertoi torstaina, että iäkäs henkilö on menehtynyt koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin keskiviikkona.

Kyseessä on kolmas koronavirukseen liittyvä kuolemantapaus HUSin alueella. Yksityisyyden suojaamiseksi kuolemantapauksesta ei anneta lisätietoja.

Koronavirukseen on kuollut Suomessa nyt yhteensä viisi henkilöä. Uusimmat tiedot Suomen koronatilanteesta saat tästä.