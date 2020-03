Kunnat haluavat ripeämpää päätöksentekoa poikkeusoloissa – onko järkeä kutsua iso valtuusto koolle korona-aikana?

Monet valtuustot ovat kokoontuneet tällä viikolla erityisjärjestelyin. Valtuustojen on täytynyt kokoontua koronarajoituksista huolimatta, ettei kuntien päätöksenteko halvaantuisi.

Kunnissa onkin virinnyt halua siirtää valtuuston toimivaltaa ja tehtäviä kunnanhallituksille poikkeusolojen ajaksi. Se vaatisi valmiuslain pykäkän 108 käyttöönottoa.

Helsingin valtuusto kokoontui keskiviikkona niin, että neljäsosa istui valtuustosalissa ja loput osallistuivat kokoukseen kaupungintalon juhlasalissa. Vantaalla valtuustosalissa oli kerrallaan vain joka neljäs valtuutettu. Osa istui salissa ja osa seurasi kokousta tv-ruudusta muualla talossa.

Lahdessa valtuusto kokoontui keskiviikkona Sibeliustalon konserttisaliin vain yhden pykälän takia. Pykälä vaati valtuuston hyväksynnän sille, että kunnan toimielimet voivat kokoustaa sähköisesti.

– Jos tätä päätöstä ei olisi tehty, kaikki päätökset, jotka kaupunginhallitus olisi jatkossa tehnyt sähköisessä ympäristössä, olisivat olleet automaattisesti kaadettavissa oikaisuvaatimuksella tai kunnallisvalituksella, sanoo kokouksen puheenjohtajana toiminut Lahden kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Mika Kari (sd.)

Kuntalaki antaa mahdollisuuden toimielinten sähköisiin kokouksiin, mutta siitä pitää olla maininta kunnan hallintosäännössä. Kovin monissa kunnissa näin ei ole. Siksi kunnille on tullut kiire kutsua valtuustoja koolle, että kokouksia voidaan pitää epidemian aikaan myös etänä.

Valtuuston kokoontuminen riskialtista

Lahden valtuustossa on liki 60 jäsentä. Osa jättäytyi pois keskiviikona kokouksesta ja pyysi varavaltuutetun paikalle.

Tartuntatautiriski oli huomioitu siten, että saliin päästettiin yksi valtuutettu kerrallaan ja varmistettiin, ettei lähikontakteja synny. Kaupungintalon valtuustosalissa tämä ei olisi ollut mahdollista, mutta Sibeliustalon pääsalissa on tilaa istua hajallaan.

Muutamilla valtuutetuilla oli hengityssuoja ja käsineet.

– Monet valtuutetut eivät halunneet tulla kokoukseen lainkaan, ihan ymmärrettävistä syistä. Minä en ainakaan itse halua aiheuttaa tartuntariskiä. Ei minulla ole todettu mitään, mutta on hyvä huomioida muut ihmiset, sanoo perussuomalaisten valtuutettu Martti Mäkelä.

Valtuutetut istuivat Sibeliustalon konserttisalissa erillään toisistaan koronaepidemian vuoksi. Juha-Petri Koponen / Yle

Kokous kesti vain neljä minuuttia. Kukaan ei halunnut pitää puheenvuoroa eikä käydä keskustelua.

Valtuuston koolle kutsunutta Mika Karia hirvitti ison joukon kokoontuminen vain yhden pykälän tähden.

– Ihan samaa tuskailin itsekin. Mutta kuitenkin nyt on varmistettava, että päätöksentekomme toimii poikkeusoloissakin.

Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hildén (sd.) pitää selvänä, että päätöksenteon monet asiat siirtyvät tuonnemmaksi. Nyt hoidetaan koronan tuomat akuutit asiat. Silti kunnissa on lukuisa joukko päätöksiä, joita pitää viedä eteenpäin koronasta huolimatta. Tällainen on esimerkiksi tilinpäätös.

– Moniulotteiset asiat, jotka edellyttävät asukkaiden ja valtuutettujen osallistumista ja moniäänistä keskustelua, siirtyvät siihen aikaan, kun voimme jälleen fyysisesti kokoontua, linjaa Hildén.

Hänen mukaansa ei ainakaan Lahdessa ole sellaista järjestelmää käytössä, joka mahdollistaisi sähköiset valtuuston kokoukset niin, että kaikilla olisi tasapuolinen mahdollisuus niihin osallistua.

Kansanedustaja Mika Kari haluaisikin, että Suomessa otettaisiin käyttöön valmiuslain pykälä 108, joka mahdollistaisi valtuustojen toimivallan siirron kunnanhallituksille. Jo nyt monet kunnanhallitukset ovat delegoineet päätösvaltaa kunnanjohtajille. Näin myös Lahdessa. Kunnissa toimii nyt kriisiorganisaatio.

– Kun hallitus muutti linjaustaan viime perjantaina pienten lasten koulunkäynnistä, tieto tuli iltapäivällä kello 15 ja meiltä lähti Wilma-viesti vanhemmille kello 17. Ei siinä mitkään lautakunnat eiväkä muutkaan ehtineet kokoontua, kiteyttää Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen.

Timosen mukaan tilanteessa korostuu viranomaisten päätösten nopea soveltaminen ja toimeenpano paikallisesti.

Mika Kari muistuttaa, että poikkeusoloissa tehtyjä päätöksiä voisi perua jälkikäteen.

– Kriisin jälkeen valtuustot voisivat arvioida, tekivätkö kunnanhallitukset oikeita ratkaisuja. Lakiin on kirjattu, että valtuustoilla on kriisin jälkeen mahdollisuus perua väärin tehtyjä päätöksiä.

Kuntaliitto kiirehtii vallan delegoimista

Mika Karin ajatus vallan siirtämisestä kunnanhallituksille ei saa täysin varauksetonta vastaanottoa kaikilta lahtelaisvaltuutetuilta. Ainakaan asiaa ei haluta kiirehtiä. Demokratia ja vallan hajottaminen suuremmalle joukolle ovat tärkeitä periaatteita, joista ei haluta helposti luopua.

Kuntaliitto sen sijaan kiirehtisi.

– Me ehdotimme jo kaksi viikkoa sitten, että valmiuslain pykälä 108 otettaisiin käyttöön. Me pidimme muutoksen tekemistä ihan selvänä asiana. Valitettavasti me emme ole saaneet sitä vielä valtioneuvoston agendalle, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Kuntaliitto on saanut paljon kyselyjä kunnilta liittyen päätöksentekoon poikkeusaikana, kertoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen. Antti Haanpää / Yle

Karhunen kertoo saaneensa lukuisia yhteydenottoja kunnista, joissa toivotaan, että kuntien päätöksenteko nopeutuisi poikkeusolojen aikana. Karhunen kertoo ainakin suurimpien kaupunkien C21-tapaamisessa esitettiin reilu viikko sitten toive valmiuslain pykälän käyttöönotosta.

– Hienoa on se, että kunnat ovat olleet luovia ja nopeita. Isoissa valtuustoissa on pystytty tekemään sellaisia järjestelyjä kuin eduskunnassa, että kaikki eivät ole samaan aikaan salissa. Silti kaikkein selkeintä olisi, että turvauduttaisiin kansalliseen päätökseen.