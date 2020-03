Kuka Uudenmaan rajan saa ylittää? Miten poliisi tietää, kenen asia on pakollinen? Miten todistetaan, että töihin on mentävä? – 9 kysymystä ja vastausta

Hallitus päätti eilen, että Uusimaa eristetään muusta Suomesta, jotta koronaviruksen leviämistä Uudeltamaalta muualle Suomeen voidaan hillitä.

Poliisi asettaa sulut Uudellemaalle johtaville teille ja pysäyttää ja tarkastaa jokaisen rajan yli aikovan. Uudellemaalle tai sieltä pois matkustavat ihmiset pysäytetään perjantaista lähtien, jos eduskunta hyväksyy asetuksen.

Hallitus antoi eilen raamit sille, ketkä saavat maakunnan rajojen sulkemisesta huolimatta liikkua Uudenmaan rajan yli.

Hyväksyttävät perusteet ovat: viranomaistoiminta, työn, elinkeinon tai luottamustoimen harjoittaminen, lakisääteisen velvollisuuden täyttäminen, lähiomaisen kuolema, lapsen tapaamisoikeus tai muu painava henkilökohtainen syy. Myös esimerkiksi sairaan lähisukulaisen hoitaminen voi olla hyväksyttävä syy.

Kysyimme poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelinilta 9 käytännön kysymystä siitä, kuka rajan voi ylittää ja missä asioissa.

Saako kuka tahansa mennä rajan yli töihin?

Kuka tahansa ei saa mennä töihin. Vain se, joka osoittaa, että on välttämätön peruste töihin menemiselle, saa mennä. Se tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että jos on mahdollisuus tehdä etätöitä, niin tekee niitä kotona.

Miten poliisi tietää, kenen on pakko päästä töihin työpaikalle?

Poliisi ei selvitä juurta jaksain syitä, vaan suhtautuu hyvin kriittisesti Uudenmaan rajan ylittämiseen. Silti on tehtäviä, jotka edellyttävät työpaikalle menemistä, kuten hoitohenkilökunta, toimittajat, viranomaiset, ammattiliikenne, postin pitää kulkea ja elintarvikkeiden pitää päästä kauppoihin. Jos työpaikalle pitää päästä, ja muita vaihtoehtoja ei ole, niin sitten sinne pääsee.

Miten todistetaan, että on pakko päästä työpaikalle?

Mitään todistelua ei edellytetä. Mitään kirjallisia todistuksia ei tarvitse olla mukana. Jos työnantaja antaa todistuksia, niin se helpottaa tarkastusta.

Ihmisillä on kuitenkin velvollisuus todistaa henkilöllisyytensä ja esittää poliisille kirjallinen tai suullinen todistus siitä, minkä vuoksi kulkeminen on välttämätöntä.

Onko luottamustoimia määritelty tässä yhteydessä?

Kansanedustajien työskentely on esimerkiksi tällaista, myös kaupunkien ja kuntien luottamustoimet tai ammattiyhdistystoiminta, jos se on välttämätöntä eikä sitä voi millään muulla tavalla hoitaa. Esimerkiksi eduskunnassa on siirrytty laajasti etätyöhön.

Keitä viranomaistoiminnalla tarkoitetaan?

Samasta lähtökohdasta heitä arvioidaan kuin muutakin työskentelyä. Tällaisia ovat esimerkiksi hälytystehtävät, ja myös muut virkatehtävien toimittamiset. Esimerkiksi käy vaikkapa Uudenmaan alueen ulkopuolella asuva ministeriön virkamies, jonka on tehtävä työnsä virkapaikalla tietoturvan takia.

Kuinka suurta joukkoa polisi arvioi rajoituksista poikkeamisen koskevan?

En pysty prosenttiosuuksia sanomaan. Suhtaudumme hyvin odottavasti siihen, että ihmiset itse ymmärtävät, että nyt jos koskaan jäädään kotiin ja vältetään lähikontakteja ja hoidetaan kaikki etäyhteyksillä tai muilla tavoilla.

Millainen osuus vapaa-ajanmatkailu on normaalista Uudenmaan rajan ylittävästä liikenteestä?

En osaa sanoa ollenkaan. Toivon, ettei sitä tänä päivänä enää juurikaan olisi, vaan vain välttämätöntä liikennettä. Erityisesti aamu- ja iltapäivisin voi silti tarkastuspisteille kertyä ruuhkia, joka rupeaa väistämättä puurouttamaan liikennettä.

Onko valvovat poliisit ohjeistettu tarkkaan siitä kuka pääsee yli ja kuka ei vai ovatko yksittäiset päätökset harkinnanvaraisempia?

Poliishallitus on laatinut hyvin kattavan ohjeistuksen, jota parasta aikaa viimeistellään. Siinä on huolehdittu, että huomioidaan kaikki olennaiset seikat. Kaikkia valvotaan yhdenvertaisesti ja kaikki saavat samanlaisen kohtelun.

Jos rajanylityslupaa ei saa, voiko poliisin päätöksestä valittaa?

Voi kannella, jos epäilee, että poliisi on ylittänyt toimivaltansa tai harkintavaltansa, mutta se päätös mikä siellä tarkastuspisteellä tehdään, ei ole valituskelpoinen.

