Suomi vetää tiukkaa linjaa, Kulmuni torjuu ehdotukset euromaiden yhteisestä velasta: "Sitä ei pidä lisätä kriisien varjolla"

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) torjuu pyynnöt euromaiden yhteisestä taakanjaosta.

Kulmuni sanoi Ylelle torstaina, että yhteisvastuullista velkaa ei pitäisi lisätä kriisien varjolla.

Yhdeksän euromaata haluaisi käyttää niin sanottuja koronabondeja eli yhteisiä velkakirjoja koronaviruksen aiheuttaman talouskriisin taltuttamiseksi.

Niiden kannalla ovat koronaviruksen pahasti koettelemat Italia ja Espanja. Yhteisen rahoituksen hakemista tukevat myös Ranska, Belgia, Luxemburg, Irlanti, Kreikka, Portugali ja Slovenia.

Vastustajia ovat Suomen lisäksi ainakin Hollanti ja Euroopan mahtimaa Saksa.

Kulmuni sanoo, että koronabondit ovat "aika lailla" sama asia kuin eurobondit, joita Suomi vastusti vuosikymmen takaisen eurokriisin aikana. Hänen mukaansa linja ei ole vuosikymmenessä muuttunut.

– Tilanne ja kriisi, missä Eurooppa on, ei johdu minkään maan talouspolitiikasta, vaan se on ulkopuolelta tuleva häiriö. Parhaiten pystymme yhteisesti auttamaan huolehtimalla ensi sijassa lääkehuollosta, huoltovarmuudesta ja tämän kaltaisista asiosta, Kulmuni torjuu.

EU-maiden johtajien on määrä neuvotella talouden tukitoimista tänään torstaina videokokouksessaan kello 17 Suomen aikaa. Suomesta kokoukseen osallistuu pääministeri Sanna Marin (sd.).

Kulmuni: Erimielisyydet yhteisvelasta eivät ole kadonneet

Euroopan keskuspankin johto on vedonnut yhteistoimien puolesta ja sanonut, että ilman yhteistä velkaa Eurooppa ei selviä koronakriisistä. Kulmunin viesti on kuitenkin se, että jokainen maa vastaa itse omasta talouspolitiikastaan.

– Niin Suomi on tehnyt, ja niin oletamme kaikkien maiden tekevän, Kulmuni sanoo.

– Ne erimielisyydet, mitä mailla on ollut vuosikymmen sitten liittyen vaikkapa bondeihin, tuskin ne ovat mihinkään kadonneet. Meidän täytyy etsiä ratkaisuja, jotka ovat maille taloudellisesti kestäviä myös tämän kriisin jälkeenkin.

Euroopassa on vakava huoli, että tilanne voi kärjistyä uudeksi finanssikriisiksi. Kulmuni korostaa kuitenkin sitä, että kyseessä on nyt terveyteen liittyvä kriisi, jota on tärkeää hoitaa ensin. Hän jatkaa, että Suomelle on keskeistä myös yhteisvaluutta euron ja talouden turvaaminen.

Lue lisää:

Koronavirus on käännekohta – Voiko EU jopa hajota kriisin seurauksena vai luodaanko uusi Eurooppa?