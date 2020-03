Hedelmöityshoidot keskeytetään varmuuden vuoksi koronaviruksen takia – varmaa tietoa viruksen vaikutuksesta sikiöön ei vielä ole

Fimea ja Valvira ovat ohjeistaneet lapsettomuusklinikoita välttämään hedelmöityshoitojen antamista koronaepidemian aikana. Taustalla on yleiseurooppalainen linjaus. Sitä perustellaan sillä, ettei vielä täysin tiedetä, millaisia vaikutuksia viruksella on raskauteen tai lapseen.

Fimea ja Valvira valvovat Suomessa tehtäviä hedelmöityshoitoja.

Jo aloitetuissa hoidoissa suositellaan alkionsiirtojen lykkäämistä ja hoidoilla aikaansaatujen alkioiden pakastamista.

Taustalla on eurooppalaisen lisääntymislääketieteen järjestön ESHRE:n(European Society of Human Reproduction and Embryology) linjaus

– Se perustuu yleiseen varovaisuuteen, kun tutkimustietoa ei vielä ole. Mikä tahansa virusinfektio voi olla raskauden aikana hankalampi. Lisäksi linjauksella halutaan ehkäistä terveydenhuollon kuormittumista pandemia-aikana, sanoo Helsingin yliopiston professori Juha Tapanainen. Hän on ESHRE:n jäsen ja toiminut aiemmin järjestön puheenjohtajana.

Pakastettua spermaa lapsettomuusklinikalla. Petra Ristola / Yle

Fimean mukaan julkisen puolen hedelmöityshoidot laitettiin jäihin jo aiemmin, samoin on tehty valtaosassa yksityisiä klinikoita.

– Tähän ei liity dramatiikkaa, kyseessä on eurooppalaisen linjauksen mukainen varotoimi, sanoo jaostopäällikkkö Anne Vaskunlahti Fimeasta.

HUSin alueella käynnissä olevia IVF-hoitoja jatketaan munasolujen keräykseen saakka, mutta alkionsiirtoja ei enää tehdä, kertoo apulaisylilääkäri Varpu Ranta HUSista. Hoidoilla aikaansaadut alkiot pakastetaan myöhempää käyttöä varten. Aloitetut inseminaatiohoidot viedään loppuun.

Samoin tehdään myös esimerkiksi Siun soten alueella Pohjois-Karjalassa.

Uskaltaako raskaaksi tulla?

Maailman terveysjärjestön WHO:n näkemys tämänhetkisen tiedon perusteella on, ettei koronavirus aiheuta äidille tai sikiölle merkittävää riskiä.

– Se on oletus, josta monet asiantuntijat ovat yhtä mieltä. Tutkimustietoa asiasta ei vielä ole, sanoo tutkimusprofessori Mika Gissler THL:stä.

Helsinkiläisen Dextra-lapsettomuusklinikan lääketieteellinen johtaja Eero Varila ihmettelee Fimean ja Valviran perusteluja laittaa hoidot jäihin. Varilan mukaan esimerkiksi sikainfluenssaan verrattuna koronan riski raskaana olevalle on pieni, eikä korona ilmeisesti tartu istukan kautta äidistä sikiöön tai lisää keskenmenoriskiä.

– Koronatautia ei pidä väheksyä, mutta on aika järeä toimenpide suositella hedelmöityshoitojen keskeyttämistä, kun samaan aikaan luomuraskaudet näyttävät lisääntyvän, Varila sanoo.

Myös Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä toimivien Ovumia-Fertinova-klinikoiden hallituksen puheenjohtaja Pekka Sillanaukee pitää koronan riskiä pienenä raskaana oleville. Hän on koulutukseltaan lääketieteellisen biokemian dosentti.

Tuoreen Lääkärilehdessä julkaistun artikkelin mukaan raskaana olevat eivät ole muita alttiimpia koronavirustartunnalle.

Vielä ei ole tutkimustietoa siitä, vaikuttaako esimerkiksi alkuraskaudessa sairastettu koronainfektio sikiöön. Henrietta Hassinen / Yle

Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että jotkut tartuntataudit, kuten influenssa, voivat vaikuttaa sikiöön ja raskauden kulkuun. Esimerkiksi sikainfluenssaepidemian alussa tapahtui tavanomaista enemmän kohtukuolemia raskausviikoilla 22–28.

– Epidemian yhteyttä kohtukuolemiin ei pystytty suoraan todentamaan potilasasiakirjoista, mutta ajallinen yhteys oli selvä, THL:n Mika Gissler sanoo.

Varila kertoo, että viime päivinä on tullut paljon hätääntyneitä puheluita raskautta suunnittelevilta.

– Minuun otti yhteyttä pariskunta, joka eilen oli yhdynnässä, kysyen pitääkö heidän nyt käyttää jälkiehkäisyä?

Raskauksista 95 prosenttia saa alkunsa ilman hedelmöityshoitoja. Siksi viranomaisten olisi Varilan mukaan tärkeää ohjeistaa kaikkia perheenlisäystä suunnittelevia, myös sellaisia pareja, jotka eivät ole käyneet hedelmöityshoidoissa.

Pitäisikö koronaepidemian aikana lykätä lapsihaaveita tuonnemmaksi?

THL ei ole antanut ohjeistusta, että raskaaksi tuloa pitäisi välttää. Lääkäreiden näkemykset asiassa vaihtelevat.

– Voisi olla viisasta siirtää suunnitelmia muutamalla kuukaudella nyt, kun epidemian huippu on vasta edessä, sanoi lapsettomuuslääkäri ja lääketieteen tohtori Tarja Olkinuora lääkärikeskus Mehiläisestä Ylen haastattelussa aiemmin.

Eero Varilan mukaan raskaaksi tuleminen ei ole tämänhetkisen tiedon mukaan riski, eikä koronaviruksen pitäisi aiheuttaa lapselle kehityshäiriöitä.

– Mutta jos on muita raskauteen liittyviä riskejä, kuten kroonisia sairauksia tai runsaasti ylipainoa, on parempi olla pidättyväinen epidemian aikaan, hän sanoo.

Samaa mieltä on myös professori Juha Tapanainen. Toisaalta hän huomauttaa, että yleensä virusinfektiot ovat suurin riski raskauden alkuvaiheessa, jolloin sikiön elimet kehittyvät.

– Vielä emme tiedä, vaikuttaako koronavirus sikiöön, jos äiti sairastuu raskauden alkuvaiheessa. Tästä saamme tietoa vasta, kun nyt raskaana olevien lapset aikanaan syntyvät, Juha Tapanainen sanoo.

Kesälomien siirtoja ja lomautuksia

Työt ovat vähentyneet monilla yksityisillä hedelmöityshoitoklinikoilla viime viikkoina merkittävästi.

– Olemme aloittaneet yt-neuvottelut tällä viikolla, vahvistaa Pekka SillanaukeeOvumia-Fertinova klinikoilta.

Hänen mukaansa klinikoita ei suljeta. Vaikka uusia hoitoja ei aloiteta niitä voidaan suunnitella sekä etäyhteyksin että klinikoilla.

Myös raskausajan ultraäänitutkimuksia ja gynekologisia tutkimuksia tehdään edelleen.

Sillanaukee kertoo, että yt-neuvotteluissa tavoitellaan lomautuksia, joiden avulla klinikoiden toiminta pyritään sopeuttamaan vähentyneeseen kysyntään.

Myös helsinkiläisellä Dextra-lapsettomuusklinikalla saatetaan pitää kesälomia jo nyt, koska työt ovat vähentyneet.

Riittävätkö terveydenhuollon käsiparit?

Fimean suositus liittyy myös henkilöstön riittävyyteen. Tehtävien uudelleenorganisointi julkisella puolella on jo alkanut, mutta kiireelliset toimenpiteet hoidetaan.

– Tällainen voisi olla esimerkiksi syöpäsairaan naisen munasolujen keräys ja hedelmöitys ennen syöpahoitoja myöhempää käyttöä varten, kertoo Anne Vaskunlahti Fimeasta.

Vaikka hoitohenkilöstöä liikutellaan koronan vuoksi ensisijaisesti julkisella puolella, voi myös yksityisen puolen väen käyttö tulla jossain vaiheessa kysymykseen.

Dextra lapsettomuusklinikan lääketieteellisen johtajan Eero Varilan mukaan käynnissä on eräänlainen liikekannallepano.

– Meillä on reservissä kahdeksan kätilöä ja kuusi gynekologia. Jos käsky käy, meille voi tulla lähtö, hän sanoo.