Mistä apua koronakaranteeniin? Ohto Pentikäinen, 22, ystävineen kokosi vinkit verkkosivustolle, jonka suosio yllätti täysin

Karanteenissa.fi-nettisivustolle on kerätty palveluita, joita voi tilata kotiin tai muuten hyödyntää poistumatta kotoa.

Karanteenissa.fi-nettisivustolle on kerätty palveluita, joita voi tilata kotiin tai muuten hyödyntää poistumatta kotoa. Jaana Polamo / Yle

Muutama viikko sitten helsinkiläinen Ohto Pentikäinen, 22, luuli viettävänsä koko kevään Australiassa. Varusteet oli hankittu ja tarkoitus oli vaeltaa rinkka selässä kaksi kuukautta.

Australian aavikoiden sijaan Pentikäinen istuukin nyt kotonaan Helsingissä ja pyörittää ystäviensä kanssa nettisivua, joka auttaa koronan takia eristyksissä eläviä ihmisiä.

Se tapahtui oikeastaan sattumalta.

Pyöräretki sai aivot rullaamaan

Kun viruksen leviäminen maailmalla peruutti reissun, oli Pentikäisen keksittävä muuta.

Jatkuvan informaatiotulvan keskellä hän päätti ryhtyä tekemään päivittäin 20 kilometrin pyörälenkkejä päästäkseen välillä irti puhelimen tai tietokoneen ruudusta.

Kun aivot saivat hetken levähtää, ne alkoivat käyttäytyä luovasti.

Pentikäinen oli huomannut uutisista, että yrittäjät olivat kehittäneet uudenlaisia ratkaisuja palvellakseen ihmisiä näiden kotona ja pitääkseen oman liiketoimintansa pystyssä.

– Tulin ajatelleeksi, ettei ole järkevää, että kaikki nämä palvelut ovat ympäri internettiä eri paikoissa, Pentikäinen toteaa.

Hän soitti kahdelle ystävälleen ja kysyi, mitä he ajattelevat palveluita kokoavan nettisivun perustamisesta. Vastaukset olivat kannustavia.

– Keräsin ne palvelut, mitä olin nähnyt, ja laitoin ne aika nopeasti väsätylle verkkosivulle. Niitä oli silloin ehkä 12.

Jo seuraavana päivänä idean keksimisestä Pentikäinen sai kaveriporukkansa mukaan sivuston kehittämiseen ja pyörittämiseen.

Verkkosivun nimeksi tuli karanteenissa.fi (siirryt toiseen palveluun).

Sen tarkoituksena on kerätä eri puolilta Suomea palveluita, joita voi tilata kotiin tai muuten hyödyntää poistumatta ulos. Sivustolta löytyy esimeriksi apteekki-, mielenterveys- ja liikuntapalveluita, joista osa on maksuttomia.

Ohto Pentikäisen mukaan harmitus kevään menojen peruuntumisesta muuttui nopeasti yhteiskuntavastuun tuntemiseksi. Ohto Pentikäisen kotialbumi

Kävijätulva kaatoi sivut

Sivustoa pyörittävän viiden opiskelijan porukkaan kuuluvat Pentikäisen lisäksi Saska Karsi, Milja Mieskolainen, Matias Salonen ja Markus Havia. Osa heistä koodaa, osa on suuntautunut visuaaliseen suunnitteluun.

Koodaustaitoja tarvittiin kipeästi jo alkuvaiheessa, kun Pentikäisen kyhäämä verkkosivu kaatui kävijäryntäyksen vuoksi.

– Samana iltana saimme uuden systeemin käyttöön. Se on aika paljon kalliimpi, mutta nyt se ei enää voi käytännössä kaatua, vaikka kävijöitä olisi kuinka paljon, Pentikäinen kertoo.

Verkkosivun ylläpitämisestä täytyy maksaa palvelimen omistajalle, ja siksi työstä aiheutuu ystävyksille kuluja. Rahaa he eivät itse halua kuitenkaan ottaa vastaan.

– Joitakin ehdotuksia kaupallisesta yhteistyöstä on tullut, mutta olemme kieltäytyneet niistä. Meistä olisi ehdottoman väärin yrittää tässä vaiheessa hyötyä rahallisesti ihmisten selkeästä avuntarpeesta, Pentikäinen sanoo.

Hän iloitsee, että voi ystävineen tehdä jotakin hyödyllistä tilanteessa, joka on kaikille uudenlainen ja vaikea.

"Ihmiset ovat ymmärtäneet, että apua tarvitaan"

Kävijöitä sivustolla on ollut Pentikäisen mukaan päivittäin tuhansia, ja parhaimpina päivinä palveluita on ilmoitettu useita kymmeniä. Palveluita voivat sivustolle ilmoittaa yritykset, järjestöt tai yksityiset ihmiset.

– Esimerkiksi Kuusamossa oli yksi tosi aktiivinen ihminen, joka jakoi sivumme kaikkiin Kuusamon Facebook-ryhmiin. Siksi olemme saaneet sivuille paljon tietoa Kuusamossa olevista palveluista, Pentikäinen sanoo.

Suosio ja palaute on ollut opiskelijaporukan mielestä rohkaisevaa. Sivua on jaettu satoja kertoja sosiaalisen median kanavissa.

Pentikäisen mielestä se kertoo ihmisten ymmärtäneen, että apua tarvitaan paljon.

Palautetta on tullut paitsi sosiaalisessa mediassa, myös sähköpostilla esimerkiksi ikäihmisiltä. Osa on lähettänyt kiitoksia, osa on pyytänyt etsimään palveluita omalta kotipaikkakunnaltaan.

– Viestit ovat olleet kaikki hirveän liikuttavia. Koodirivistön takana ollessa ihmisten kärsimystä ei aina hahmota, mutta kun sähköpostiin tai puhelimeen tulee tuollainen viesti, se pysäyttää ihan eri tavalla, Pentikäinen sanoo.

Lue myös:

Lue tästä käytännön vinkkejä korona-arkeen

Mitä tehdä kotona? Vinkkejä koululaisille ja vanhemmille

Kotijumppa kunniaan – kokosimme vinkkejä iäkkäille: Lääkäri muistuttaa, että puolen tunnin välein kannattaa jaloitella