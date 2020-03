Uudenmaan raja erottaa nyt esikoistaan odottavan Sanna Partasen koirastaan ja isovanhemmat tulevasta lapsenlapsestaan

Teboil Kivihovin pihalla kaikuu lapinkoiran kimeä haukku. Sanna Partanen on sopinut tapaamisen appivanhempiensa kanssa Turun moottoritien varteen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rajalle.

Kaarinassa asuva Partanen on viimeisillään raskaana, joten Ressu-koira lähtee hoitoon "mummolaan" Uudenmaan puolelle.

– Varaudumme, että saamme olla sitten puolison ja vauvan kanssa rauhassa.

Maakuntarajan sulkeminen harmittaa esikoistaan odottavaa Partasta.

– Korona itsessään pelottaa. Nyt kun vielä syntyy oma esikoinen ja isovanhempien ensimmäinen lapsenlapsi, on ikävä tilanne, kun emme tiedä, milloin he pääsevät näkemään vauvan, Partanen miettii.

Esikoistaan odottava Sanna Partanen toi puolisonsa kanssa Ressu-koiran hoitoon "mummolaan". Paula Tiainen / Yle

Turun moottoritien varressa, niin ikään Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rajan tuntumassa, on vastatusten kaksi rekkamiehille räätälöityä taukopaikkaa: Haukanpesä ja Ykköspesä. Pihaan on helppo tulla ja lähteä isonkin kuorman kanssa.

Haukanpesän tiskin takaa kerrotaan kuitenkin, että viime aikoina kahvila on tuottanut enemmän menoja kuin tuloja. Korona on vähentänyt moottoritien liikennettä ja Uudenmaan eristäminen muusta Suomesta vaikeuttaa tilannetta entisestään.

– Ei ihmiset edes puhu enää mistään muusta kuin koronasta. Tänään esimerkiksi kukaan ei ole maininnut sanallakaan säätä, vaikka on hieno päivä, ravintolayrittäjä Merja Norja naurahtaa.

Haukanpesässä riittää vielä rekkakuskeja, mutta leikkipaikka on ollut viime ajat vähäisessä käytössä. Paula Tiainen / Yle

Kahvila sulkee ovensa toistaiseksi huomisen perjantain jälkeen. Vielä torstaina pihalla käy henkilöautoja tasaiseen tahtiin, mutta juuri kukaan ei halua kertoa matkasuunnitelmistaan, ainakaan julkisesti.

Yksi on menossa hoitamaan pakollista asiaa Uuteenkaupunkiin, toinen, kolmas ja neljäs tarkistamaan mökin kuntoa talven jäljiltä. Viides piipahtaja kävi tyhjentämässä vaimonsa kakkosasunnon jääkaapin ja haki kukat turvaan eristyksen ajaksi.

Hammaslääkäri Aidyni Imani on menossa töihin Turun Kauppatorin Hammaskeskukseen.

– Olen töissä sekä Helsingissä että Turussa. Me todennäköisesti suljemme nyt Turun vastaanoton, koska asiakkaita on niin vähän koronan takia. Nyt tulee lisäksi vielä liikkumisrajoitus.

Hammaslääkäri Aidyni Imani työskentelee Helsingin Stardentissä ja Turun Kauppatorin Hammaskeskuksessa. Paula Tiainen / Yle

Espoolaisella Mika Koivulaisella on mökki Suomusjärvellä Varsinais-Suomen puolella ja siellä hän aikoo käydä vastakin.

– Totta kai liikkumisrajoitus on hyvä asia, mutta tässä ollaan niin Uudenmaan rajalla, etten näe mitään ongelmaa: aion kyllä mökille mennä.

Nelostiellä Mäntsälässä pohdittiin perheiden tilannetta

Oululainen Keijo Hätönen tekee Mäntsälän Helmisimpukan pihalla lähtöä Lohjalle. Hän on autonhakumatkalla. Diesel vaihtuu bensaan ja illalla Hätönen on jo takaisin Oulussa. Uudenmaan rajan sulkeminen mietityttää silti häntäkin.

– Poika ja vanhemmat asuvat Uudellamaalla. Oli tarkoitus nähdä poikaa tällä samalla reissulla, mutta nyt tuntuu, että ei täällä uskalla ketään tavata. Toisaalta en halua itsekään aiheuttaa kenellekään mitään harmia, eli täytyy ajella takaisin ja odotella parempia aikoja.

Lahtelaiset Ritva ja Mauri Hyökki pitivät tauon Mäntsälässä. Saara Hirvonen / Yle

Ritva ja Mauri Hyökki hakivat tyttärensä kaksi lasta Helsingistä Lahteen.

– Tytär on yrittäjä ja yksinhuoltaja, joten olemme aika paljon auttaneet häntä lastenhoidossa. Onneksi pojat ovat nyt jo aika isoja, joten meitä ei enää niin paljon tarvita, mutta useamman kerran kuussa olemme kuitenkin Helsingissä yleensä käyneet.

Pojilla on mukana kannettavat tietokoneet, joiden avulla on tarkoitus suoriutua perjantain koulupäivästä. Viikonloppuna on poikien isomummon hautajaiset ja paluu Helsinkiin tapahtuu todennäköisesti linja-autolla.

Yksikönpäällikkö Juho Mäkelä on jo kirjoittanut kulkulupalappuja niille työntekijöilleen, jotka asuvat Uudenmaan rajojen ulkopuolella. Saara Hirvonen / Yle

Mäntsälän Shell Helmisimpukan yksikönpäällikkö Juho Mäkelä kertoo, että korona on jo vaikuttanut huoltoaseman toimintaan. Ihmisiä on liikkeellä paljon vähemmän kuin normaalisti.

– Kun tässä Uudenmaan laitamilla ollaan, niin ihan varmasti polttoaineen myynti laskee liikkumisrajoituksen takia entisestään. Osa henkilökunnasta on jo nyt valitettavasti jouduttu lomauttamaan.

Kuutostien ammattiautoilija ei stressaa

Kuutostiellä Uudenmaan ja Kymenlaakson rajalla liikenne on vilkasta vajaata vuorokautta ennen kuin liikkumisrajoitukset tulevat voimaan.

Lapinjärvellä suositun taukopaikan Pukaron Paronin ohi kiitävästä liikenteestä suuri osa on rekkoja.

Taukopaikalta on matkaa Helsinkiin noin 90 kilometriä, Kouvolan keskustaan vajaat 40, vaikka kymenlaaksolaiskaupungin rajalle on vain viitisen kilometriä.

Iitin Kausalassa asuva Pelkosen pariskunta lähti käymään Uudellamaalla, kun vielä ehti.

– Piti lähteä palauttamaan lainassa oleva asuntoauto takaisin ennen kuin Uusimaa menee kiinni, kertoo Mikko Pelkonen.

Auto on Mikon vaimon Marin vanhempien omistuksessa.

– He asuvat Uudellamaalla. Nyt sitten tapaamiset jäävät vähemmälle. Videopuhelut toki ovat ihan käteviä, toteaa Mari Pelkonen.

Mari ja Mikko Pelkonen palauttivat lainatun asuntoauton pikaisesti Uudenmaan puolelle. Antro Valo / Yle

Pitkällä rekallaan taukopaikan pihalle pysäköinyt kouvolalainen Jouni Korpelin ei jaksa stressata tulevasta.

Tuusulassa ja Sipoossa keikan heittänyt ammattikuski ei tarkkaan edes tiedä minne jatkossa on ajoa tai mitä ammattikuljettajan pitää maakuntarajan ylityksessä tehdä. Ongelmia hän ei usko syntyvän.

– Samaa kieltähän me sen valvovan viranomaisen kanssa puhutaan, että eiköhän siitäkin selvitä.

Aiotko siis toimia tilanteen mukaan?

– Nimenomaan. Parempi olla hosumatta ja hötkyilemättä. Katsotaan, mitä eteen tulee, sillähän siitä selviää.