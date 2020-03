Norja luovutti terrorisuunnitelmista tuomitun mullah Krekarin Italiaan

Terroritekojen suunnittelemisesta tuomittu saarnaaja mullah Krekar on luovutettu Norjasta Italiaan. Norjan oikeusministeri Monica Mæland kertoi iltapäivällä, että Italian mukaan nyt oli sopiva hetki.

Mælandin mukaan Italia on vakuuttanut, että maahan on turvallista saapua koronavirusepidemiasta huolimatta ja että Krekar saa tarvitsemaansa apua.

Norjan yleisradion NRK:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Krekarin viimeisimmässä vangitsemispäätöksessä todetaan, että hän kuuluu koronaviruksen osalta riskiryhmään. 63-vuotiaalla Krekarilla on asianajajansa mukaan diabetes ja korkea verenpaine.

Italian yleisradio RAI kertoo (siirryt toiseen palveluun), että Krekar saapui torstaiaamuna Rooman lentokentälle, mistä hänet kuljetettiin kaupungin laitamilla sijaitsevaan Rebibbian vankilaan.

Italialaisoikeus tuomitsi viime heinäkuussa Krekarin 12 vuodeksi vankeuteen. Norja päätti aiemmin tänä vuonna, että Krekar voidaan pyynnöstä luovuttaa Italiaan. Krekar vastusti luovutusta, koska pelkäsi Italian luovuttavan hänet edelleen Irakiin.

Krekar pidätettiin Norjassa marraskuussa 2015 Italian pyynnöstä terrorismisuunnitelmista epäiltynä. Krekar on ollut YK:n terrorismilistalla jo vuodesta 2003 lähtien.

Krekar on kotoisin Pohjois-Irakin kurdialueelta. Norjaan hän tuli pakolaisena vuonna 1991 Irakista.

Hänen on epäilty johtaneen jihadistiryhmä Rawti Shaxia (Uusi suunta), jolla on yhteys Isis-järjestöön ja jonka tavoitteena on Pohjois-Irakissa toimivan kurdihallinnon kaataminen. Hän on toiminut myös ääri-islamilaisen Ansar al-Islam -järjestön johtajana.

Järjestöillä on ollut yhteyksiä myös Suomeen.

Aiemmin aiheesta:

Norja karkottaa islamistisaarnaaja mullah Krekarin Italiaan

Vihasaarnaaja mullah Krekar tuomittiin 12 vuodeksi vankilaan Italiassa – jihadistiryhmän johtajaksi epäilty mies asunut Norjassa 90-luvulta lähtien

Lähteet: AP, AFP