Nyt se vahvistui: Fortum kahmaisi selvän enemmistön saksalaisesta Uniperista – Omistusosuus nousee lähes 70 prosenttiin

Uniper-kauppa on ollut Fortumin toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin kauden suurin puristus. Lundmark siirtyy alkusyksystä teknologiayhtiö Nokian toimitusjohtajaksi. Kimmo Brandt / EPA

Energiayhtiö Fortum on onnistunut vihdoin hankkimaan selvän enemmistön saksalaisesta energiajätistä Uniperista.

Fortum kertoo pörssitiedotteessaan, että yhtiö on saanut viimeisteltyä osakekaupat kahden aktivistisijoitusyhtiön kanssa.

Kauppojen myötä Fortumin omistusosuus Uniperista nousee 69,6 prosenttiin. Fortumin on määrä ostaa vielä 1–3,8 prosentin osake-erä keväällä sijoitusyhtiöiltä.

Fortum maksaa osakkeista yhteensä enintään 2,6 miljardia euroa. Sen jälkeen Fortum on maksanut Uniperista yhteensä 6,5 miljardia euroa.

Uniperista tulee kaupan myötä Fortumin tytäryhtiö. Uniper kuitenkin jatkaa toimintaansa itsenäisenä pörssiyrityksenä Saksassa.

Uniper on selvästi Fortumia suurempi yritys sekä liikevaihdon että työntekijämäärän perusteella. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä Uniper tahkosi Fortumille 90 miljoonaa euron lisäyksen tulokseen.

Pitkä ja kivinen tie

Uniperin johto on vastustanut koko ajan Fortumin pyrkimyksiä.

Fortum lupaa tiedotteessaan, ettei se tee Saksan lainsäädännön mukaista määräysvaltasopimusta tai lunasta jäljelle jääviä vähemmistöosakkeita ainakaan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Seuraavaksi Fortum ja Uniper alkavat neuvotella strategioiden yhteensovittamisesta. Fortum myös haluaa omistusosuuttaan vastaan edustuksen Uniperin hallitukseen.

– Energiamurroksen edistäminen vaatii sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja merkittävää panostusta paitsi uusiutuviin energialähteisiin myös yhä puhtaampaan kaasuun, energian varastointiin ja muihin tulevien vuosikymmenien toimitusvarmuutta parantaviin joustoratkaisuihin, Lundmark sanoo tiedotteessa.

Uniperilla on suuri voimalaitosten laivua useissa Euroopan maissa. Lisäksi Uniperilla on merkittävä kaasukauppias, ja se osallistuu myös Itämeren pohjaan laskettavan Nord Stream 2 -kaasuputkilinjaston rahoittamiseen.

Viime aikoina Uniperiin ja Fortumiin on kohdistunut ankaraa arvostelua erityisesti Saksan ilmastoliikkeen taholta. Taustalla on Uniperin uusi hiilivoimala Datteln 4, jonka on määrä käynnistyä kesällä.

Uniper on vastineeksi luvannut sulkea vanhat hiilivoimalansa. Myös Suomen valtio on saanut osansa arvostelusta, sillä valtio omistaa Fortumista enemmistön.

