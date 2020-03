Herätys: Yle seuraa Uudenmaan sulkemista, jo yli 230 000 yt-neuvotteluissa, yksinäiset kärsivät koronan takia entistä enemmän

Uudenmaan ja muun Suomen välille on tulossa liikkumiskielto.

Uudenmaan sulkemiselle odotetaan sinettiä

Suomessa valmistellaan kiivaasti Uudenmaan sulkemista. Perustuslakivaliokunta alkaa käsitellä kello 8.30 hallituksen antamaa asetusta liikkumiskiellosta Uudenmaan ja muun Suomen välillä. Valiokunnasta mietintö etenee eduskuntaan, jonka odotetaan saavan asian käsitellyksi vielä tämän päivän aikana.

Hallitus pitää tiedotustilaisuuden kello 10. Yle näyttää sen suorana osana kello 9.58 alkavaa erikoislähetystä. Päivän tapahtumia voit seurata tässä artikkelissa.

Työttömien määrä saattaa kasvaa 70 000:lla

Lomautukset ja työttömyys uhkaavat talouden pysähtyessä. Tiina Jutila / Yle

Lomautettujen ja työttömien määrä on lisääntynyt ennenäkemättömän nopeasti koronaviruksen takia maaliskuun puolivälin jälkeen. Yt-neuvottelujen piirissä on työ- ja elinkeinoministeriön mukaan yli 230 000 ihmistä eri puolilla maata. Tutkimusjohtaja Heikki Räisänen työ- ja elinkeinoministeriöstä arvioi, että vuositasolla työttömien määrä voi kasvaa jopa 70 000:lla. Lomautusten määrä noussee satoihintuhansiin.

Yhdysvalloissa eniten todettuja koronavirustartuntoja maailmassa – Trump haluaa ihmiset takaisin töihin

Presidentti Donald Trump ja varapresidentti Mike Pence saapuivat tiedotustilaisuuteen torstaina. Paikalla oli myös johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci (oik.). Yuri Gripas / EPA

Yhdysvalloissa on nyt maailman eniten todettuja koronavirustartuntoja, kertoo yhdysvaltalaismedia. Myös maailmanlaajuista tartuntatilannetta seuraavan Johns Hopkins -yliopiston mukaan Yhdysvallat on ohittanut tartunnoissa Italian ja Kiinan. Maassa on todettu yli 82 000 tartuntaa ja yli 1 200 koronakuolemaa.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin leviämisestä huolimatta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi jälleen torstaina tiedotustilaisuudessaan, että maa pitää saada takaisin töihin.

Venezuelassa ei koronavirus aiheuttanut vessapaperin hamstrausta ja sille on hyvä syy

Vesipula vaikeuttaa koronaviruksen torjuntaa. Äiti jonotti vettä Caracasissa lastensa kanssa viime viikolla. Rayner Peña / EPA

Venezuelassa yli kolme vuosikymmentä asunut *Jarmo Rinnankoski *kertoo, että maa ei ole valmistautunut koronapandemiaan juuri millään tavalla. Talouskriisi takaa, että terveydenhoitojärjestelmä kykenee hyvin heikosti sopeutumaan kasvavaan tehohoidon tarpeeseen, eikä kansalaisilla ole varaa hankkia itse mitään, edes hamstrata karanteenin varalta kotiin ruokaa tai hygieniatarvikkeita.

Kaksi nuorta kertoo poikkeusoloista, kun oma elämä muistuttaa karanteenia jo valmiiksi

Laura Tammela Mikko Tuomikoski / Yle

Poikkeusoloista kärsivät muun muassa ne, joilla on psyykkisiä ongelmia, yksinäisyyttä tai muuten hauraat suhteet ulkopuoliseen maailmaan. Tilannetta vaikeuttavat ennaltaehkäisevien palveluiden, kuten sosiaalityön, koulujen ja terapiapalveluiden, sulkeminen. Lahtelaisen Laura Tammelan, 27, mukaan tukipalveluiden järjestämät etäyhteydet eivät tule tässä tilanteessa tavoittamaan kaikkia apua tarvitsevia.

Koronaeristys on lisännyt radion kuuntelua

Radio tuo yhteisöllisyyttä poikkeusoloihin. Petteri Sopanen / Yle

Koronaviruksen takia etätöissä olevat kuuntelevat aiempaa enemmän radiota. Kriisiaikana kuunnellaan uutisia, mutta ihmiset haluavat muutakin sisältöä, kuten viihdettä ja musiikkia. Eristyksissä olevat kaipaavat myös yhteisöllisyyttä ja lähettävät siksi paljon viestejä juontajille. YleX Aamun ja Radio Novan Aamun juontajat kertovat, minkälaista on tehdä viihdyttävää radio-ohjelmaa poikkeusaikana.

Luvassa lämmin päivä

Yle

Pilvisyys vaihtelee. Suuressa osassa maata on poutaa ja osin aurinkoista. Sadekuuroja voi tulla paikoin lännessä ja pohjoisessa. Lämpötila kohoaa etelässä 10 asteen tienoille. Lapissakin on monin paikoin noin 5 astetta. Lauantaina Suomeen virtaa kylmää ilmaa pohjoisesta.

